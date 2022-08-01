شوف خصم 40% لثلاثة أيام في عروض بنده الصفحة الرئيسية من مجله بنده الأسبوعية

تخفيضات قوية جداً طوال شهر أغسطس والموافق شهر محرم بالتقويم الهجري على جميع السلع الغذائية عالية الحودة المحلية والمستوردة في فروع بندة ماركت Panda market المنتشرة في معظم البلدان العربية، والتي سنوضحها لحضراتكم اليوم من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض بنده الصفحة الرئيسية في المملكة العربية السعودية

نقدم لكم اليوم أقوى العروض الحصرية في فروع بندة ماركت Panda market في السعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر بطاطس شيبس ليز، وخصومات أخرى على أسعار بطاطس شيبس برينجلز الاصلي، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار شيبس الحبنة من دوريتوس وشيتوس، وتنزيل آخر على سعر شيبس ليز بنكهاته المختلفة، وعلى سعر عيدان البطاطا من ستيكس كنتو، وخصومات أخرى منهم على أسعار لوز زين، وعلى سعر بطاطس كريسبس الأصلية من برينجلز، والمكسرات المشكلة بملح وبدون بأحجام مختلفة من ماركة الباجة عالية الجودة.

تنزيلات متنوعة من بندة هايبر ماركت في السعودية

نستكمل مع حضراتكم باقي تنزيلات السعودية على أسعار سلع مختلفة، ومنها: خصم على سعر الشكولاتة بالملح البحري، وبالليمون، وبالتوت، والداكنة من حالكسي فيوجلس، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار شكولاتة سنيكرز بأحجامها المختلفة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الشكولاتة بالحليب وبالتمر من جالكسي، وخصومات أخرى على أسعار شكولاتة تويكس توب، ومينيز شكولاتة الكراميل المملح من Twiz، وتخفيض آخر على سعر شكولاتة إم آند إمز، وشكولاتة جالكسي حليب، وخصم آخر على سعر الشكولاتة المشكلة، وخصم آخر على سعر شكولاتة مينيتشرز مارس، سنيكرز، وباونتي، وخصم على سعر الشكولاتة المشكلة من جواهر جالكسي.

عروض بنده هايبر ماركت لفترة محدودة

توجد بفروع بندة السعودية كثير من الخصومات الخاصة، ومن بينها: خصم على سعر البن المطحون السادة وبالهيل من الباجة بأحجام مختلفة، وخصم آخر على سعر الذرة المحمصة بالملح وبالجبنة من الباجة،كما نقدم لحضراتكم باقي عروض الشهر على أسعار حب ضيافة الباجة المالح، وخصومات آخرى بجميع الفروع.