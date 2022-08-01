شوف خصم مئات الريالات لثلاثة أيام فقط ضمن عروض اكسترا السعودية للأجهزة الحديثة

خصومات خاصة جداً وتحطيمات أسعار بداخل جميع فروع إكسترا هايبر ماركت Extra big offers في المملكة العربية السعودية تقدمها لكم مجموعة اكسترا اليوم ولفترة محدودة جداً في كافة فروع Extra على أسعار جميع أنواع الأجهزة الحديثة، ومفروشات المنزل، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض اكسترا لهذا الأسبوع في أول شهر أغسطس، وإليكم التفاصيل…..

عروض اكسترا هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية

تتوفر بفروع إكسترا ماركت Extra market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: برنسيس فرشاة تمليس الشعر، وخصم آخر على سعر هومز ميزان قياس الماء والحليب بحمولة 5 كجم، وتخفيض آخر منهم على سعر الميزان الشخصي من هوميز بحمولة 180 كجم، وتنزيل آخر منهم على سعر ابميزان الشخصي من نفس الماركة المميزة بحمولة 150 كجم، وتخفيض آخر على سعر ماجيك براد المياه من اس كي جي الحار والبارد الذهبي، كما لديهم خصم آخر على سعر براد المياه من كلاس برو Class pro، وتخفيض آخر على سعر البراد الأبيض من كلاس برو بقوة 520 واط.

خصومات خاصة لفترة محدودة بفروع إكسترا السعودية

توجد أيضاً داخل فروع إكسترا ماركت عروض مميزة على أسعار: طقم شنط السفر من ترافل بلس 3 قطع الرمادي الغامق، وتخفيضات أخرى على أسعار طقم شنط السفر بشريط رمادي من Travel plus بأحجام 20،26،30، وخصومات أخرى منهم على أسعار فت قير جهاز سير بمحرك بشاشة 5 بوصة، وتخفيض آخر منهم على سعر دراجة التمارين المزدوجة من فيت جير بشاشة رقمية وعجلة هوائية، وخصم آخر على سعر ترامبولين هومز 8 أقدام مع شبكة سلامة بأقصى وزن 80 كجم.

عروض اليوم على أسعار الأجهزة الكهربائية الحديثة

تتوفر أيضاً كثير من الخصومات الخاصة لفترة محدودة بفروع الماركت ومن خلال اكسترا أونلاين Extra online، ومنها: خصم خاص على سعر كرسي الاسترخاء القماش من هوميز بألوان مختلفة كالكحلي، والرمادي الفاتح، وخصم على سعر كيفول أي 20 المكنسة الذكية بقوة شفط 2000 بي أي النحيفة، وتخفيض آخر على سعر مروحة كلاس برو Class pro، وخصم على سعر المكنسة الكهربائية من Class pro.