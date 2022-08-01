نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جهنمية لتوفير استهلاك فاتورة الكهرباء حتى لو مشغل تكييف ومراوح ٢٤ ساعة في المقال التالي
تعد الكهرباء جزء لا يتجزأ من حياة كل فرد فلا يستطع أي أحد الاستغناء عنها، وعلى الجانب الآخر فإن كثير من الأشخاص يواجهون عدة مشاكل بسبب فواتير الكهرباء ذات التكلفة العالية، والتي ترتفع خاصة مع دخول فصل الصيف نتيجة لزيادة الاستهلاك، ولذلك يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق جهنمية لتوفير استهلاك الكهرباء، وذلك ما وفرناه لكي اليوم من خلال موقعنا للحصول على فاتورة بسيطة لاستهلاك الكهرباء.
طريقة جهنمية لتوفير استهلاك فاتورة الكهرباء
- أولاً: يجب على الفرد استخدام المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة.
- ثانياً: إذا كنت تستخدم مجفف الملابس، فيجب عليك تقليل استخدامه بالقدر الكافي واستبدال وظيفته بأشعة الشمس.
- ثالثاً: ضرورة شراء الأجهزة الموفرة للكهرباء.
- رابعاً: ينصح بترك مسافة بين الثلاجة والحائط تقدر بحوالي 10 إلى 15 سم، وللتهوية يجب ترك مسافة 5 سم من اليمين واليسار.
- خامساً: يجب ألا تضع أي طعام ساخن في الثلاجة أو فتحها بشكل متكرر، كما يجب أن تحرص على إزالة الثلوج المتراكمة عليها.
- سادساً: إذا قمت باستخدام السخان الكهربائي فيجب أن تحرص على عدم ارتفاع درجة حرارة المياه عن 60 درجة مئوية.
- سابعاً: ضرورة عدم ترك أي فراغات بيت الطعام داخل الفريزر، وبدلاً من ذلك قم بوضع الطعام بشكل متلاصق.
- ثامناً: إذا قمت باستخدام الغسالة، فيجب عليك ألا تقسم الملابس إلى مرتين بل قم بوضعهم معاً، وذلك لأنها تستهلك المقدار ذاته من الكهرباء.
طرق تقليل استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء
يعاني الأشخاص الذين يمتلكون أجهزة التكييف من ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير، وذلك لأن التكييف يقوم باستهلاك الكثير من الكهرباء خاصة عند استخدامه لفترات تتجاوز ال 10 ساعات في اليوم، ونتيجة لذلك فيبحث البعض منهم عن أشياء لتقليل استهلاك التكييف للكهرباء، وهي على النحو الآتي:
- أولاً: يجب عليك أن تحدد درجة قوة التكييف لكي تتماشى مع حجم الغرفة، سواء كان صغير أم كبير.
- ثانياً: احرص دائماً على فك فلاتر الهواء التي يتكون منها التكييف، وتنظيفها بشكل جيد ودائم.
- ثالثاً: احرص على إغلاق النوافذ والأبواب في الأوقات الحارة، ثم اجعل درجة التكييف 25 أو 28 درجة.
- رابعاً: في حالة إذا كان الجو مناسب ومعتدل، فتجنب استخدام التكييف واستخدم المروحة بدلاً منه.
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