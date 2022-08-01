الخلطة الصاروخية القنبلة.. لتنظيف الكوتشى الأبيض سيصبح ناصع البياض فى دقيقتين بكل سهولة بدون دعك ولا مجهود

الخلطة الصاروخية القنبلة.. لتنظيف الكوتشى الأبيض ، تنظيف الشوز الأبيض قد يكون مشكلة كبيرة بالنسبة لأصحابه، لأن اللون الأبيض بوجه عام يحتاج لعناية خاصة، وغالبًا ما لا نستطيع توفير هذه العناية له وبخصوص الشوز الأبيض فإنه يلتقط الأوساخ بسهولة ويصعب جدا تنظيفه وإعادته أبيضا كما كان، ومن خلال مقالنا اليوم نقدم لك أكثر من طريقة لتنظيف الشوز الأبيض الخاص بك وإعادته ناصع البياض.

الخلطة الصاروخية القنبلة.. لتنظيف الكوتشى الأبيض

المبيضات هي مواد شبيه بالكلور، وهي تستخدم مع القماش أو الأشياء ذات اللون الأبيض فقط لأن هناك إمكانية أن تدمر الألوان في الأقمشة الملونة.

احضري وعاء مناسب لحجم الشوز الذي تريدين تنظيفه.

ضعي معيار واحد من الكلور مقابل كل 5 معايير من الماء.

ضعي الشوز في الإناء ودعيه بعض الوقت.

لا تضعي يدك في هذا الماء بدون حماية، فارتدي قفازاتك وخذي الشوز ومعهم فرشاة أسنان قديمة وابدأي بالفرك.

استمري بالفرك حتى تجدي أن البقع التي تريدين إزالتها قد زالت، وبعدها خذي قطعة من القماش بلليها ببعض الماء الساخن وامسحي الحذاء.

إن كان الحذاء جلديًا فلا تنقعيه في الماء، بل استخدمي الفرشاة للغسل بدون تبليل، وبعدها طبقي الخطوة الخاصة بالقماشة التي تجففي بها أو تشطفي بها آثار المبيض.

لا تضعي الحذاء في الشمس بل ضعيه في مكان يستطيع من خلاله الحصول على التهوية اللازمة دون التعرض لضوء الشمس.

تنظيف الحذاء الابيض بالبيكربونات والخل

هذه الطريقة لا تتطلب الماء الكثير ويمكنك إجراؤها بالطريقة التالية:

خذي بعض صودا الخبز وضعيها في طبق صغير ثم ضعي عليها فقط ملعقتين خل.

امزجي الخليط جيدا ثم اضيفي اليه بعض الماء على أن يكون ساخنا.

بعد ذلك خذي فوطة قديمة، واغمريها بالماء ثم اعصريها جيدا.

امسحي على الحذاء بالفوطة حتى تتخلصي من كافة الأوساخ الموجودة عليه.

يمكنك التبديل ما بين الفوطة و فرشاة أسنان قديمة فهما ستؤديان نفس الغرض.

تنظيف الحذاء الأبيض بمعجون الأسنان

هذه الطريقة شهيرة إلى حد ما ويمكنك تطبيقها بالطريقة التالية:

ابدئي أولا باخذ قطعة قماش جافة ثم امسحي بها الحذاء جيدا ليتخلص من أي اتربة عالقة بها.

بعدها استخدمي فوطة أخرى بلليها بالماء ثم نظفي بها الحذاء.

بعدها وزعي بعض المعجون على المرافق المبقعة من الحذاء، وبعدها يمكنك تطبيقه على الحذاء بالكامل.

لن يحتاج الأمر أي انتظار، بل خذي الفرشاة القديمة، بلليها ببعض الماء ثم افركي بها الحذاء بالكامل أو البقع التي وضعت عليها المعجون.