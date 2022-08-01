شوف عروض بنده بنصف السعر وتخفيضات كبرى على المنتجات hyper panda

مع عروض بنده يمكنك تسوق أفضل المنتجات ودفع نصف السعر أو أقل من النصف، فالخصومات رائعة خلال الفترة الحالية، ومنها منتجات طازجة مثل المعجنات والفواكه والخضراوات، كما تتوافر اللحوم طازجة خلال أيام الأحد والأثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، لذا بادروا بالتوجه إلى أقرب فرع هايبر بنده فالكميات محدودة، كما نقدم لكم أهم التجهيزات المنزلية في تخفيضات بنده السعودية مع أسعار مذهلة.

عروض بنده بنصف السعر

تمتع بشراء الأطعمة والمعجنات الطازجة خلال فترة عروض بنده السعودية، حيث يتوافر كلًا من الكرواسون وخبز التوست الطازج لفطور أروع ومذاق لا يقاوم للشطائر، كذلك اللحوم، فالعروض المتاحة توفر لكم شراء كتف خروف، جمبري مزرعة، دجاج، بأقل الأسعار.

2 كيس من خبز التوست، وزن الكيس 320 جرام، بسعر 7 ريال سعودي بدلًا من 14 ريال سعودي.

صندوق موز وزن 3 كجم، بسعر 8.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

دجاج طازج وزن 1 كجم بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

هايبر بنده hyper panda

التجهيزات المنزلية من ضمن الأساسيات في تخفيضات هايبر بنده السعودية، فيزداد الطلب عليها باستمرار لذا فإن تتوافر في بنده بشكل أساسي، ومنها أدوات طهي الطعام مثل طاهية الأرز ويتوافر بها زر لطهي الأرز والأخر لتسخينه، وباعتبار أن الأرز أساسي في العديد من الأكلات لذا فيمكن إدراجها من ضمن الأساسيات في التجهيزات المنزلية، كما توجد القلاية الهوائية والتي تعد حل عملي للغاية لقلي الأطعمة دون استخدام الزيوت، مما يجعل الطعام صحي أكثر، وننتقل إلى باقي الأجهزة المتوافرة بسعر خاص لفترة محدودة ومنها المكنسة الكهربائية.

طاهية الأرز بسعر 79 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي.

مكنسة كهربائية من جيباس، بسعر 249 ريال سعودي بدلًا من 299 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت من جيباس، بسعر 229 ريال سعودي بدلًا من 349 ريال سعودي.

عروض بنده لحوم

تأتي عروض بنده متضمنة للحوم والدواجن بشكل أساسي لفائدتها الكبرى للجسم، من حيث مده بالبروتين الكافي، وأهم ما يميز تخفيضات بنده الفترة الحالية أن اللحوم المتوافرة بها تكون طازجة خلال الأيام الثلاثة الأحد والأثنين والثلاثاء، كما تتضمن أيضًا سمك بلطي، وأطعمة عديدة يمكن من خلالها إعداد عدد كبير من الأكلات المتنوعة، أو الإضافات التي توضع مع الأطعمة لتجعلها في المذاق المطلوب مثل الجبن الموازيلا في البيتزا.