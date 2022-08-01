شوف أحدث خصومات وتخفيضات للمنتجات الغذائية في عروض لولو هايبر ماركت

لولو هايبر ماركت يقدم أحدث التخفيضات والخصومات على أسعار مختلف السلع الغذائية الأساسية الطازجة بشكل يومي، وذلك لفترة محدودة جداً بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، والتي توجد في مختلف فروع هايبر لولو في المملكة العربية السعودية، يعتبر هايبر لولو ماركت بالدول العربية، وخاصة دول الخليج العربي من أهم وأكبر الهايبرات الموجودة هناك، وأكثرهم شهرة وعدد زوار، حيث يقدم الماركت جميع الماركات العالمية والمحلية من كافة السلع التي يحتاجها كل منزل بأفضل الأسعار المنافسة داخل الأسواق، حيث تعد عروض لولو هايبر ماركت من أكثر العروض المستمرة دوماً في الدول العربية.

أحدث خصومات لولو هايبر ماركت للفواكه والخضراوات الطازجة

اشتري علبة من العنب الأبيض سعودي للعلبة بسعر 1.95 ريال سعودي، بدلاً من 5.75 ريال ووفر 3.80 ريال.

مانجو تومى مصر سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي، بدلاً من 14.95 ريال ووفر 6.00 ريال.

فراولة دريسكولزامريكا /المكسيك 454 جرام للعلبة، بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 32.75 ريال ووفر 10.80 ريال.

احصل عل كيلو من التمر طازج برحي (سعودي) 4.95 ريال سعودي، بدلاً من 9.95 ريال ووفر 5.00 ريال.

كينج جوز الهند (سيريلانكا) سعرالحبة 4.95 ريال سعودى، بدلاً من 8.50 ريال ووفر 3.55 ريال.

خيار سعودي للكيلو 3.45 ريال سعودي، بدلاً من 6.95 ريال ووفر 3.50 ريال.

باذنجان كبير سعودي سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي، بدلاً من 6.95 ريال ووفر 4.00 ريال.

جزر الصين للكيلو 2.95 ريال سعودي، بدلاً من 4.95 ريال ووفر 2.00 ريال.

العروض المذهلة في لولو ماركت للاسماك واللحوم الطازجه

يمكنك إعداد شوربة السي فود اللذيذة باستخدام روبيان مزارع طازج حجم وسط للكيلو، بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 32.95 ريال، وأحصل علي خصم قيمته 5.05 ريال.

كيلو من سمك الباراموندي بسعر 22.90 ريال سعودي، بدلاً من 29.95 ريال، وأستمتع بخصم قيمته 7.05 ريال.

احصل على سمك سلمون نرويجي كامل ومنظف، سعر الكيلو 95.90 ريال سعودي، بدلاً من 77.90 ريال، ووفر 18.00 ريال.

اشتري سمك شعرى وسط ، الكيلو بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال، واحصل علي خصم قيمته 19.05 ريال.

سمك بلطي وسط (200/400 جرام) الكيلو بسعر 17.90 ريال سعودي، بدلاً من 22.95 ريال،وذلك بخصم قيمته 5.05 ريال.

اشتري كتف لحم بقرى باكستاني الكيلو بسعر 27.90 ريال سعودي بدلاً من 36.90 ريال، وأحصل علي خصم قيمته 9.00 ريال.

يمكنك شراء كيلو من لحم عجل صغير محلي بالعظم، بسعر 45.90 ريال سعودي بدلاً من 54.95 ريال،وتوفير مبلغ 9.05 ريال.

وفر 13.05 ريال واشترى لحم نعيمي انثي الخروف كامل، واشترى الكيلو مقابل 36.90 ريال سعودي بدلاً من 49.95 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم الكيلو بسعر 36.90 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال واحصل علي خصم قيمته 1.05 ريال.

احصل على عرض هايبر لولو على الفروج الذهبي دجاج الطازج 1000 جرام بسعر 18.50 ريال سعودي للحبة بدلاً من 19.95 ريال واحصل علي خصم قيمته 1.45 ريال.

الخصومات الخاصه في هايبر لولو على السلع التموينية

يمكنك شراء العديد من منتجات شركة ساديا الشهيرة من الدواجن والخضراوات المجمدة. بأسعار تنافسية من أي فرع من فروع لولو هايبر ماركت.

اشتري كيس من صدور دجاج ساديا الطرية مقابل 53.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال، ووفر عشرة ريالات.

وفر مع عروض ساديا على شاورما الدجاج المجمد وزن الكيس 2.5 كيلو جرام، وذلك مقابل 68.95 ريال بدلاً من 83.50 ريال سعودي، يحصل المتسوق على خصم بقيمة 14.55 ريال عند شراء هذا المنتج.

أكياس خضار مشكل مع ذرة ساديا/ فاصولياء خضراء مقطعة / بازلاء خضراء وزن 450 جرام/ ملوخية/ سبانخ مقطعة وزن 400 جرام سعر الحبة 3.95 ريال بدلاً من 8.75 ريال.

خلال فصل الصيف يحتاج الجميع إلى تناول المثلجات، ويوفر هايبر لولو تكيلة متنوعة من مختلف العلامات التجارية من الآيس كريم، بنكهات وأشكال متنوعة، حيث يمكنك شراء حبة من أيس كريم لند ديري كوب 125 مل، مقابل 5.5 ريال بدلاً من 7.5 ريال سعودي.

أيس كريم عصا لندن ديري 6 مل × 6 حبات بسعر 17.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال.

Lulu Hypermarket

أرز كالروز أبو بنت كيس وزن خمسة كيلو جرام. يمكنك الحصول عليه مقابل 29.95 ريال، عوضاً عن 37.95 ريال سعودي، وتوفير مبلغ 8 ريال.

بروك بوند شاي أسود ثقيل فرط ريد ليبل وزن 800 جرام،ذلك بسعر 26.95 ريال سعودي عوضا عن 34.50 ريال،وذلك خصم الذى يصل قيمته الي 7.55 ريال.

تبدأ السعادة مع نسكافية 3 في1 قهوة،20 جرام في 30 ظرف مقابل 34.95 ريال بدلاً من 47.95 ريال، وأستمتع بخصم يصل قيمته الي 13.00 ريال سعودي.