شوف عروض العثيم السعودية اليوم خصومات تصل إلى 70% في جميع الفروع

تقوم مجموعة أسواق العثيم بمجموعة رائعة من التخفيضات والخصومات علي مستلزمات المنزل ومستحضرات التجميل والأغذية والأجهزة الكهربائية وغيرها من العروض المذهلة والحصرية تتجدد هذه العروض إسبوعيًا في جميع فروع أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية تمتد عروض هذا الأسبوع من يوم 22/7/2022 إلى 26 من هذا الشهر.

عروض العثيم السعودية

توجد مجموعة كبيرة من العروض في كل اسواق العثيم خلال الفترة القادمة والتي يمكن لكل المواطنين ويمكن متابعة العروض ومنها العروض التالية:

وصل سعر بديل الزيت بانتين 275 ملي بسعر 10.95 بدلا من 21.79 ريال سعودي.

شامبو هيربال زيت الأرجان 400 مل بسعر 13.95 بدلا من 23.95 ريال سعودي.

مناديل بامبرز حساس 2+1 مجانا بسعر 21.95 بدلا من 34.95 ريال سعودي.

بامبرز مقاس كبير به 56 قطعة مقاس 5 بسعر 69.95 بدلا من 98.95 ريال سعودي.

بامبرز مقاس 6 به 58 قطعة بسعر 69.95 بدلا من 98.75 ريال سعودي.

بامبرز بانتي كبير 16 كيلو يحتوى على 44 قطعة بسعر 57.95 بدلا من 76.75 ريال سعودي.

شامبو بانتين 400 مل بسعر 10.95 بدلا من 20.95 ريال سعودي.

شامبو بانتين 1000 مل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 34.50

عروض العثيم اليوم

كما أنه يوجد في أسواق العثيم مجموعة من العروض المميزة على كل انواع المنظفات المختلفة ومن ضمن العروض: