نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأخيرة على اللحوم الطازجة تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يتواجد المقر الرسمي الذي يخص شركة بنده في المملكة العربية السعودية، حيث أنها تعد من إحدى السلاسل المتخصصة في متاجر البيع من خلال التجزئة الأساسية بالشرق الأوسط، وكذلك تكون من ضمن السلاسل المتخصصة في المتاجر الكبيرة الخاصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية، وهذا يكون في عند تواجد العديد من المتاجر التي تم وصولها نحو مائتي في الكثير من المدن إلى أن تم وصول العدد الخاص بهم إلى أربعة وأربعون مدينة، وأيضًا تقوم الشركة بتشغيل حوالي فرعين يتم تخصصهم في المتاجر وهم السوبر ماركت والهايبر ماركت.
عروض بنده السعودية
يكون سوق بنده من ضمن الأسواق التي تقوم بتفعيل العديد من المراكز التي تختص بالتوزيعات الأساسية بالمملكة العربية السعودية، وهذا يكون في ظل توافر العديد من الشحنات التي وصل عددهم إلى حوالي ستمائة شاحنة، وذلك يكون من خلال توصيل الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية للمتاجر وهم سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي، حيث يقوم العديد من العملاء لزيارة الهايبر كل سنة والتي وصل عددهم إلى حوالي مائة وعشرون مليون عميل وأكثر من ذلك.
تخفيضات بنده الأخيرة
- شوكولاتة تورتينا ميني لوكر مقدار 90 جرام سعرها يكون 15 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- فشار الميكروويف الطبيعي من النوع قودي مقدار 3 * 85 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- 4 * 1 لتر من العبوة الترويجية الحليب طويل الأجل من النوع نادك يكون بسعر 20 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- نوتيلا بي- ريدي مقدار 6 * 22 جرام يكون بسعر 7.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.
- 5 كيلو جرام من الأزر البسمتي أبو كاس مزة يكون بسعر 31.95 بدلًا من 42.50 ريال سعودي.
- مكعبات اللحم البقري الهندي مقدار 500 جرام تكون بسعر 10 بدلًا من 28.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من مكعبات اللحم البقري البرازيلي يكون بسعر 26.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من المفروم البقري الهندي يكون بسعر 10 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من فخذ الخروف الأسترالي مع العظام يكون 49.95 بدلًا من 57.95 ريال سعودي.
- موزة الغنم مع العظام الأسترالية مقدار كيلو جرام سعرها يكون 48.95 بدلًا من 59.95 ريال سعودي.
- قطع العجل مع العظام مقدار 500 جرام يكون بسعر 20 بدلًا من 53.95 ريال سعودي.
- 500 جرام من كتف الخروف الروماني يكون بسعر 30 بدلًا من 70.95 ريال سعودي.
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