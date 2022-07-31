نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات و عروض العثيم الشهرية تصل الي 70% بمناسبة العام الهجري الجديد في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية هايبر العثيم يكون من أشهر الأسواق الكبيرة التي تعمل على تقديم العديد من الخصومات والعروض المذهلة والكبيرة بالصورة المستمرة طوال العام والتي يتواجد منها السلع الغذائية والغير غذائية منها، المنتجات التي تخص الوقاية الشخصية والأسماك والمنظفات والمجمدات والمأكولات وكل ما يتم توافره في السوق، كما أن سوق العثيم يعد من ضمن الأسواق الكبيرة والشهيرة أيضًا الناجحة المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تقوم بتقديم أكبر العروض والخصومات الرائعة التي يريدها الكثير من الأفراد.
عروض العثيم المملكة العربية السعودية
يكون سوق العثيم من ضمن السلاسل التجارية التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية وأيضًا جمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يكون متوافر به العديد من الأقسام وذلك من أجل تلبية كافة متطلبات الزبائن التي يحتاجونها ويريدونها، ومن ضمن تلك الأقسام والأصناف هي، الأدوات والأجهزة المنزلية والألعاب والحيوانات الأليفة ومستلزمات الأطفال والأجهزة الإلكترونية والمنتجات الغذائية وغير ذلك من الاحتياجات والمستحضرات التي يحتاجها كل فرد في المملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 هــ
كل عام هجري جديد و الامة الاسلامية بخير و بهذه المناسبة الكريمة تتشرف سلسلة اسواق العثيم بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ان تقدم لعملائها الكرام تخفيضات علي الخضراوات و الفواكة الطازجة و اليكم ما يلي :
- سعر الربطة من الليمون الشبك يكون 1.75 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الطماطم المحمي يكون 3.45 ريال سعودي.
- الحبة من الأناناس تكون 6.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الكيوي تكون بسعر 9.75 ريال سعودي.
- البصل الأحمر مقدار اثنان كيلو جرام تكون بسعر 2.95 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الملفوف الأبيض يكون سعرها 2.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من المانجو المصري الزبدية تكون 7.95 ريال سعودي.
- 2 علبة من العنب الأبيض تكون 4.95 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من البرتقال العصير يكون بسعر 3.45 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الفلفل الأسود المطحون يكون 39.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من حلاوة الجميل السادة تكون 8.95 ريال سعودي.
- الكمون المطحون مقدار كيلو جرام يكون بسعر 23.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكمثرى الأمريكي يكون 7.95 ريال سعودي.
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