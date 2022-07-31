شوف خصومات كبري من extra تصل إلى 19 % حتى 45 % على الثلاجات بهدايا قيمة

الأجهزة الكهربائيه من الأساسيات التي يحتاجها كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها، من ضمن الأساسية فتتسابق الشركات المشهوره في تقديم أفضل ما لديها حيث تسعي ديما بالتجديد، وأضافه الجديد والمفيد بأعلى الموصفات لدي المنتج الذي تقدمه للجمهور، وأختار لكم موقع أكسترا مجموعة مختارة من أشهر الماركات حيث يقدم على السلع المعروضة خصومات متنوعة تتراوح بين 21 % حتى 41 % وهدايا قيمة على بعض العروض.

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