شوف خصومات كبري من extra تصل إلى 19 % حتى 45 % على الثلاجات بهدايا قيمة

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الأجهزة الكهربائيه من الأساسيات التي يحتاجها كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها، من ضمن الأساسية فتتسابق الشركات المشهوره في تقديم أفضل ما لديها حيث تسعي ديما بالتجديد، وأضافه الجديد والمفيد بأعلى الموصفات لدي المنتج الذي تقدمه للجمهور، وأختار لكم موقع أكسترا مجموعة مختارة من أشهر الماركات حيث يقدم على السلع المعروضة خصومات متنوعة تتراوح بين 21 % حتى 41 % وهدايا قيمة على بعض العروض.
خصومات كبري من extra تصل إلى 19 % حتى 45 % على الثلاجات بهدايا قيمة
تقدم داخل العرض المميز عروض الثلاجة بأشكال مختلفه منها الجزء العلوي متوفر فقط بباب واحد وبابان، وباب بجانب باب، وثلاجات بفريزر علوي، ثلاجات ميني بار، وتقدم المزيد من الألوان الرائعة، يتوافر أيضاً عروض مختارة على الفريزر وااديب فريزر العلوي والرأسي، سارعوا بالشراء قبل نفاذ العرض وأستفادوا بالخصومات وبالهدايا القيمة.
- ثلاجة ماركة سامسونج ، سعة 18.6 قدم، تتميز بتبريد وتجميد سريع، متوفرة بلون إستيل، مساحة كافية للتخزين، مستوى كفاءة الطاقة: ج، كفاءة بتوفير الطاقة، نضارة كاملة للمأكولات، سهولة الوصول للمحتويات، الضمان الكمبروسور 10 سنوات، تعمل بقوة 220 فولت، أبعاد الثلاجة الوزن 88 كيلو، الارتفاع: 185.5 سم، العمق 77 سم، العرض 79 سم، صنع فى تايلاند، ضمان لمدة عامان من المصنع، بسعر 3699.00 ريال بدلاً من 6799.00 ريال، وفر 3100.00 ريال، إدفع 177 ريال لمدة 36 شهراً مع تسهيل، التوصيل المنزلي الرياض متوفر، رسوم التوصيل العادي مجاناً يرجى اختيار التاريخ والوقت المناسب للتوصيل سوف يتم توصيل المنتج الخاص بك خلال يوم إلى أربع أيام عمل، يشمل 2 هدايا مجانية بقيمة 349.00 ريال أو اس ان، قسيمه مع باقه 3 شهور 99.00 ريال، وبطاقة ألعاب سباركيز 250.00 ريال.
- ثلاجة باب جانب باب ماركة باناسونيك، تتميز مساحة كافية للتخزين، مستوى كفاءة الطاقة د، كفاءة بتوفير الطاقة، نضارة كاملة للمأكولات سهولة الوصول للمحتويات، شاشة تعمل باللمس، الضمان الكمبروسور 12 سنة، تعمل بقوة 220 فولت، اللون Metalic Grey، متوفره بقفل الحماية للأطفال، تجميد سريع، صناعة الصين، يوجد منظم الحراره رقمي، الوزن الثلاجة 90 كيلو جرام، العمق: 74.5 سم، الارتفاع: 178.8 سم، العرض 89.5 سم، نظام التذويب ضد التجمد، تجميد سريعاً، أستهلاك الطاقة السنوي 402 كيلو وات بالساعة، تعمل بلت إن، ضمان عامان من المصنع، بسعر 4829.00 ريال أو
إدفع 231.00 ريال لمدة 36 شهراً مع تسهيل، يشمل 2 هدايا مجانية بقيمة 349.00 ريال، او اس ان، قسيمه مع باقه 3 شهور بقيمة 99.00 ريال وبطاقة ألعاب سباركيز 250.00 ريال.
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