نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده المذهلة على أدوات الصيف و الجوال تخفيضات شهر أغسطس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده المذهلة على أدوات الصيف و الجوال تخفيضات شهر أغسطس 2022، يقدم هايبر بنده في الأونة الأخيرة تخفيضات مذهلة سترة سباحة تروبيكال باللون الأصفر من سن 3 الي 5 سنوات بسعر 13 ريال بدلا من 18 ريال خصم 28%، طوق سباحة شفاف لعمر أكثر من 8 سنوات بسعر 8.5 ريال بدلا من 12 ريال خصم 29%، الحجم الأكبر بسعر 16 ريال بدلا من 23 ريال خصم 31%، طوق سباحة ليفلي بسعر 7 ريال بدلا من 9.75 ريال خصم 30%، كرة شاطئ بسعر 5 ريال بدلا من 7.25 ريال خصم 33%، سترة سباحة ديلوكسي من عمر 3 ل 6 سنوات بسعر 16 ريال بدلا من 22.5 ريال خصم 30% ضمن عروض هايبر بنده.

عروض هايبر بنده على أدوات الصيف و الجوال

عروض هايبر بنده لشهر أغسطس تضمنت عروض مذهلة على أدوات الصيف ومنها : كاب سياحة سيليكون باللون الازرق والابيض والاسود بسعر 15 ريال بدلا من 22 ريال خصم 32%، طوق سباحة بيج انيمال لعمر من 3 الى 6 سنوات بسعر 14 ريال بدلا من 19 ريال خصم 26%، طقم سدادات للأذن ومشبك انف للسياحة بسعر 3.5 ريال بدلا من 5 ريال خصم 30%، سترة سباحة ديلوكس مناسبة للجميع بسعر 17 ريال بدلا من 24 ريال خصم 29%.

عروض أدوات المطبخ هايبر بنده

كما شملت عروض هايبر بنده التي إنتشرت في الأونة الأخيرة تخفيضات على أدوات المطبخ ومنها : صينية دائرية جرانيت مستر كوك 3 مقاسات من 22 الي 30 سم بسعر 72.5 ريال بدلا من 95 ريال خصم 24%، مقلاة جرانيت غير لاصقة مستر كوك حجم 20 سم بسعر 28 ريال بدلا من 39 ريال خصم 28%، يتوفر حجم 32 سم بسعر 47 ريال بدلا من 65 ريال خصم 28%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده لشهر أغسطس تخفيضات على أجهزة المطبخ ومنها : خلاط يدوي مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال خصم 30%، محضرة طعام مولنيكس بسعر 259 ريال بدلا من 449 ريال خصم 42%، خلاط كليك أون 500 وات 4 في 1 بسعر 139 ريال بدلا من 189 ريال خصم 27% بالإضافة إلى صينية دائرية للفرن غير لاصقة مستر كوك 3 مقاسات مختلفه بسعر 180 ريال بدلا من 207 ريال خصم 13%.

عروض الجوالات هايبر بنده

يقدم بنده ماركت عروض خيالية على الجوالات ضمن عروض شهر أغسطس ومنها : هاتف اوبو اي 55 سعة 5 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 749 ريال بدلا من 919 ريال خصم 19%، هاتف لينوفو كي 15 بلس سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 579 ريال بدلا من 649 ريال خصم 12%، هاتف اوبو أي 16 كي سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر بسعر 599 ريال بدلا من 679 ريال خصم 13%.

ضمن تخفيضات شهر أغسطس قدم هايبر بنده في الأونة الأخيرة تخفيضت مذهلة على الجوالات : هاتف لينوفو كي 14 سعة 2 جيجا رام و 32 جيجابايت بسعر 379 ريال بدلا من 499 ريال خصم 24%، هاتف شاومي 11 لايت شبكة 5G سعة 8 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 1149 ريال بدلا من 1499 ريال خصم 24%، هاتف سامسونج اي 52 اس يدعم 5G سعة 8 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 1299 ريال بدلا من 1659 ريال خصم 22%.