فاتورة التليفون الأرضي طريقة واماكن السداد وطريقة متابعة الفواتير

فاتورة التليفون الأرضي، قالت شركة وي للاتصالات أن دفع فاتورة التليفون الأرضي بدءاً من يوم 15/7/2022، وأنه تم شرح كافة المعلومات المتعلقة بكيفية سداد الفاتورة عن طريق الرابط الإلكتروني التابع لشركة وي، وتحاول الشركة تقديم الخدمة بشكل جيد لكي يستطيع العملاء استعمال الخدمة بسهولة، وحددت الشركة كافة وسائل السداد المتوفرة، وأيضاً حددت ثمن المكالمة بين محافظة وأخري.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

السنترال. مكتب البريد. ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي والتجاري الدولي. عبر رابط شركة we. خدمة فودافون كاش. خدمة ممكن. خدمة مصاري. خدمة سداد. خدمة أمان. خدمة خدماتي. خدمة Bee. خدمة فوري باي. ماكينة ATM.

كيفية متابعة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي؟

متابعة فاتورة التليفون الأرضي عن طريق التواصل على رقم 111 أو 19777. حيث توفر الشركة خدمة مكالمة التواصل بالمحافظات. وأيضاً يمكن التواصل عن طريق الخدمة الصوتية أو الهاتف المحمول مقابل سداد 2 جنيه شهرياً. أو سداد 6 جنيه كل 3 أشهر يمكن أن يتم إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني.

ثمن مكالمات التليفون الأرضي

ثمن الاتصال عن طريق الهاتف المحمول أو التليفون الأرضي 10 قروش. سعر الدقيقة الواحدة للمكالمة 3 قروش. ثمن التواصل بين محافظة ومحافظة للدقيقة الواحدة 8 قروش إذا كانت المسافة تقل عن 60 كيلو متر. إذا كان المسافة تكثر عن 60 كيلو متر سعر المكالمة حوالي 16 قرش.

كيفية سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع الإلكتروني؟

يجب التوجه إلى الرابط الإلكتروني التابع لشركة وي. ثم تسجيل دخول جديد عن طريق كتابة الاسم ورقم الهاتف وكلمة المرور. دون كود المحافظة ورقم التليفون الأرضي. كما أنه فيما بعد اضغط على كلمة “إظهار الفواتير”. حيث أنه سوف تظهر لك صفحة مدون بها ثمن فاتورة التليفون الأرضي.

الباقات الخاصة بالاشتراك في التليفون الأرضي:

يوجد باقات خاصة بالاشتراك في خدمة التليفون الأرضي وهي:

باقة وي أرضي 20 . تمنح 120 دقيقة للتليفون الأرضي شهريا. باقة وي أرضي 35 .. تمنح 2500 دقيقة للتليفون الأرضي وشبكة المحمول وي و 1000 دقيقة للمحافظات .

وأيضا يمكن الدفع أيضا عن طريق عبر مكاتب البريد، أو خدمة سداد، أو خدمة أمان أو خدمة ممكن، أو من خلال ؤ بي ، أو خدمة خدماتي، أو خدمة مصاري.