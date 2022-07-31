خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد بكل سهولة

أوضحت شركة وي موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو، وتقدم الشركة كافة وسائل الدفع المتاحة لسداد ثمن الفاتورة، وتوفر الشركة كل الخدمات التي يحتاجها العميل وذلك لكي يستطيع استعمال الخدمة دون حدوث أي مشكلة، وتعد شركة وي من الشركات المشهورة في كافة أنحاء العالم العربي، ولذلك لتقديمها خدمة جيدة، وحصلت على تقييم عالي من الآلاف من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مواعيد الاستعلام عن فاتوة التليفون الأرضي

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي من يوم 15/7/2022 إلى يوم 14/8/2022.

تقوم الشركة بقطع حرارة التليفون الأرضي من يوم 15/8/2022.

في حالة عدم دفع الفاتورة في يوم 15/9/2022 سوف تفرض الشركة على العميل غرامة.

كيفية الحصول على فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2022

عن طريق التواصل مع خدمة عملاء الشركة على رقم 19777 أو رقم 111.

وأيضاً عن طريق التوجه إلى الرابط الإلكتروني الخاص بشركة we.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

يمكن سداد الفانورة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالشركة.

خدمة فودافون كاش.

في أقرب سنترال.

مكتب البريد.

خدمة ممكن.

خدمة سداد.

خدمة مصاري.

خدمة Bee.

خدمة أمان.

الصراف الآلي.

خدمة ضامن.

مراكز خدمة العملاء.

الفيزا.

كيفية الاطلاع على فاتورة التليفون الأرضي

أدخل على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة we.

سجل دخول جديد.

ثم اضغط على كلمة “فاتوة شهر يوليو 2022”.

كما أنه فيما بعد دون كافة المعلومات الشخصية المطلوبة منك.

دون رقم الهاتف وكود المحافظة.

كما أنه ثم اضغط على كلمة “الاستعلام”.

حيث أنه سوف يتم عرض المبلغ المستحق.

ثمن مكالمة التليفون الأرضي

حيث أنه من المعروف أنه يبلغ ثمن الدقيقة الواحدة 3 قروش، يينما سعر الدقيقة بين المحافظات 8 قروش، كما أنه يصل سعر المكالمة من الخط الأرضي إلى الهاتف المحمول 3 قروش.