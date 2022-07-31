نتف شعر هذا الجزء من الجسم يسبب الموت

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عمر شويل - جدة نتف شعر هذا الجزء من الجسم لا ينصح به إطلاقا ، لأنه لا يمنع دخول الميكروبات ويؤدي إلى الإصابة بالعدوى. تعد إزالة شعر الجسم غير المرغوب فيه، بما في ذلك الشعر العام أو شعر الحلاقة، أحد أكثر اتجاهات العناية بالشعر شيوعًا بين الناس اليوم. هناك طرق عديدة للتخلص من الشعر الناشئ. تكون بعض أجزاء الجسم أكثر حساسية وقد يكون من الصعب استخدام بعض طرق إزالة الشعر في هذه الأجزاء. في هذا المقال ندرس العلاقة بين نتف شعر الأنف وتلف الدماغ .

ما العلاقة بين نتف شعر الأنف وتلف الدماغ؟

على الرغم من أن شعر الأنف قد يكون قبيحًا، إلا أنه لا يجب عليك قطف أو شمع شعر أنفك، لأن القيام بذلك قد يسبب مشاكل في الدماغ. لفهم المشكلة بشكل أفضل، يجب أن نعرف أن لدينا نوعين من شعر الأنف:

1- أهداب مجهرية تقوم بتصفية المخاط وإرساله إلى مؤخرة الحلق حيث ينتهي به المطاف في المعدة.

2- ثم الاهتزازات، أي تلك التي نريد القضاء عليها. تمنع هذه الجزيئات الكبيرة من دخول الجزء الخلفي من الأنف. إذا قطفت هذه الأهداب الكبيرة، يمكن أن تدخل الجراثيم من حول الجريب وتسبب العدوى. إذا عادت الجراثيم إلى الدماغ، فإنها يمكن أن تسبب التهابًا ، مما يؤدي أحيانًا إلى خراجات الدماغ.

أفضل طريقة لحلق شعر الأنف

لذا في المرة القادمة فقط قم بقص شعر الأنف. هناك طريقة سهلة لقص شعر الأنف: ما عليك سوى استخدام أداة تهذيب الحواجب لقص أطراف الشعر الخارجة والمرئية أسفل فتحات الأنف. يمكن أن تكون المقصات الكهربائية خيارًا جيدًا إذا كنت تريد تقليم أكثر من بضع خيوط أو التعمق في فتحتي أنفك. إنها آمنة وأسهل في المناورة من المقص.

طرق إزالة شعر الأنف

هناك عدة طرق لإزالة شعر الأنف منها:

مقص الأنف

تشذيب شعر الأنف هو الخيار الأكثر أمانًا، يحتوي مقص شعر الأنف على أطراف مستديرة تحمي جلدك من الجرح أو النزيف، يسمح لك تقليم شعر الأنف بإزالة أو تقصير شعر الأنف الأكثر وضوحًا دون إزالة كثير أو إيذاء الجلد الرقيق داخل أنفك، يمكنكِ بعد ذلك غسل الأنف بالماء.

ماكينة إزالة شعر الأنف الكهربائية

هناك ماكينة مخصصة لإزالة شعر الأنف تعمل بالكهرباء، يمكنكِ استخدامها لإزالته، ولكن لا تحاولي إزالة كل شعر الأنف، ركزي على الشعر الأكثر وضوحًا، ولا تتعمقي إلى الداخل.

إزالة الشعر بالشمع أو النتف

في معظم الحالات لا يوصي بإزالة شعر الأنف بالشمع أو النتف، لأنه يؤدي إلى انتزاع جذور الشعر من تحت خط الجلد، لذا إذا كنتِ تستخدمين هذه الطريقة لإزالة شعر الأنف، تأكدي من قراءة واتباع التعليمات بدقة، إذا كانت المنطقة ملتهبة أو طرية بعد إزالة الشعر بالشمع، بللي منشفة بالماء الدافئ وضعيها على منطقة الأنف، واضغطي برفق، إذ يمكن أن يوفر هذا الضغط الدافئ تخفيف الألم والمساعدة في الشفاء.

إزالة شعر الأنف بالليزر

غير مرغوب في إزالة شعر الأنف بالليزر، لأنه يمكن أن يؤذي الأغشية المخاطية داخل تجويف الأنف.