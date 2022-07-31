7 أشياء لا ينساها السعداء أبداً

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عمر شويل - جدة إذا لم تكن من الأشخاص السعداء وتريد أن تعيش حياة أكثر سعادة ، فتعرف على العادات اليومية للأشخاص السعداء واستخدمها في حياتك. بعض الناس يبدون سعداء دائما، ما هو سرهم؟ اكتشفنا عادات بسيطة للأشخاص السعداء يسهل عليك القيام بها طوال اليوم، فهم يعتقدون أن التوتر اليومي ضار جدًا بصحتك. يبحث باحثو جامعة هارفارد عما إذا كان من الممكن أن تكون السعادة والأفكار الإيجابية أكثر ارتباطًا بالصحة ؟!

الأشياء التي لا ينساها الأشخاص السعداء أبدًا

ترتبط أفكارنا الإيجابية ارتباطًا مباشرًا بصحتنا المتزايدة، والدراسات المبكرة واعدة. كيف نشعر بالسعادة في معظم الأوقات عندما تكون ضغوط الحياة كبيرة جدًا؟ في هذه المقالة هناك بعض الطرق البسيطة لتثبيت مزاجك، لذا زد من طاقتك وحقق الأشياء الجيدة. اجعل هذه الأشياء جزءًا من عاداتك اليومية، وقد تجد نفسك تشعر بتحسن وسعادة. أكثر، اشعر بذلك .

اشرب الكثير من الماء

حوالي 60٪ من جسم الإنسان عبارة عن ماء، ومن المهم أن تحافظ عليه ، فالجفاف يرتبط بآثار سلبية مثل التوتر وصعوبة التركيز، والمشاكل الجنسية مثل الصداع والإرهاق المفرط. يساعد شرب الماء بانتظام في الحفاظ على العقل وزيادة طاقة الجسم. إذا كنت تنسى أثناء النهار ، أو بعبارة أخرى ، لديك مشكلة في تذكر الأشياء ، فقم بتضمين أكواب الشرب المليئة بالماء في جدولك اليومي.

التغذية الجيدة

قد يشعرك تناول المواد غير الغذائية بالشبع، لكنها خالية من السعرات الحرارية وتحرمك من العناصر الغذائية، وقد تجعلك مزاجيًا وباهتًا. أضف بعض الوصفات الصحية إلى نظامك الغذائي، مثل: المأكولات البحرية، والخضروات العضوية، والبطاطا (التي تجعل الدماغ يعمل بشكل أفضل) لن يؤدي النظام الغذائي الغني إلى تحسين مزاجك فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين مستوى السكر في الدم وتوازن طاقتك.

ممارسة الرياضة

سواء كانت ممارسة الرياضة في المنزل أو ممارسة الرياضات الجادة في الصالات الرياضية لفترة طويلة يمكن أن تحسن مزاجك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تساعد أيضًا على زيادة الثقة بالنفس، فالأنشطة البدنية تزيد من الشعور بالسعادة والاسترخاء، كما أنها تساعد في القلق .

اتبع روتيناً يومياً

من خلال وضع جدول يومي شامل، يمكنك التحكم في مواقفك على مدار اليوم. بالإضافة إلى ذلك، حاول قضاء بضع دقائق في الصباح في التخطيط ليومك وتحديد أهدافك وتفكيرك. سيساعدك هذا على تركيز عقلك. وستكون جاهزًا لبقية اليوم.

تستغرق الأهداف الكبيرة وقتًا لتحقيقها. لذلك، يجب أن تنحي جانباً الشعور بخيبة الأمل عندما تكون النتائج غير جيدة. إلى جانب التخطيط طويل المدى، ضع خطة يومية. على سبيل المثال: إذا نسيت يومًا ما نظامك الغذائي أو تمارينك، فابدأ من جديد ولا تضيع طاقتك في لوم نفسك.

عبر عن تقديرك

اكتب رسالة شكر لشخص قدم لك معروفًا. وبالنسبة له، اقرأ كلمات التقدير والامتنان في المجلات. خذ بعض الوقت كل يوم للتركيز على الجوانب الإيجابية في حياتك. التعبير عن الامتنان يمكن أن يجعلك سعيدًا وإيجابياً. كن ممتناً لما لديك وقلق بشأن ما لا تفعله. لا نملك ونقص.

الحصول على قسط كاف من النوم

بالإضافة إلى كل الأشياء الجيدة والسيئة أثناء النهار، فإن النوم الهادئ والراحة في الليل أمران مهمان للغاية. لأن الدماغ يعمل بأقصى طاقته. قلة النوم وقلة النوم لا تجعل التركيز صعبًا فحسب، بل تجعلك أيضًا تشعر بعدم الراحة. – يزيدنا، حاول أن تنام في وقت مبكر من الليل وتستيقظ مبكرا في الصباح، والغفوة في منتصف النهار تساعد عقلك على العمل بشكل أفضل.

ركز على الخبرات

لا يمكن للمال شراء السعادة، ولكن ربما يمكنك شراء ذكريات سعيدة. فبدلاً من إنفاق المال على الأدوات أو الملابس الجديدة، اذهب في رحلة ليوم واحد أو حفلة موسيقية أو جرب شيئًا جديدًا تمامًا. هذا الشعور هو علاج قصير المدى. ولكن تذكرنا التجارب بالطرق التي كنا سعداء بها من قبل ويمكننا استخدامها مرة أخرى والاستمتاع بها.

إذا كنت تشعر بالاكتئاب، يمكنك الرجوع إلى ذكرياتك السعيدة وتذكرها، كما أن مجرد الابتسام يمكن أن يزيد من سعادتك على المدى القصير ويساعدك على التخلي عن مشاعرك السلبية .

استفد جيدًا من الفرص التي تحصل عليها. من المواقف غير السارة، ابحث عن الأشياء الإيجابية التي تجعلك سعيدًا وتقلل من التوتر والاكتئاب. بدلاً من التركيز على أسوأ سيناريو في حياتك، تجعل الأشياء والأفكار الأمر إيجابيًا

أخيراً، استخدم كل هذه النصائح عندما تشعر بعدم الارتياح. لمساعدتك على الشعور بالرضا والفعالية. يمكنك بالتأكيد أن تصبح شخصاً سعيدًا وتعيش حياة سعيدة مع القليل من الممارسة.