نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده في العام الهجري الجديد من بنده تصل الي 70% تسوق الااااان في المقال التالي
عروض بنده السعودية هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تفعيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون في ظل تواجد الكثير من الشحنات التي وصل العدد الخاص بها نحو ستمائة شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم الكثير من العملاء بزيارة السوق كل عام التي تم وصول العدد الخاص بها نحو مائة وعشرون مليون زبون.
عروض بنده المملكة العربية السعودية للعام الهجري الجديد 1444
تكون المملكة العربية السعودية هي المقر الرسمي الخاص بشركة بنده، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وايضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بأكبر متاجر للتجزئة في السعودية، وذلك يكون في ظل توافر الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتي متجر في العديد من المدن إلى أن وصل عددهم نحو أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي فرعين متخصصين بالمتاجر وهم، الهايبر ماركت والسوبر ماركت.
عروض العام الهجري الجديد من بنده
كل عام هجري جديد و الامة الاسلامية بخير و بهذه المناسبة الكريمة تتشرف سلسلة هايبر بنده بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ان تقدم لعملائها الكرام تخفيضات علي مستلزمات المنزل و اليكم ما يلي :
- سعر الحبة من البرجر البقري الأسترالي يكون 8.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من الفيليه واجيو الأسترالي ستيك المعامل الرخامي يكون بسعر 59.95 بدلًا من 119.95 ريال سعودي.
- واغيو الأسترالي يكون بسعر 39.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- استراليون البقري الأسترالي يكون بسعر 19.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي.
- 250 جرام من بورتر هوس واجيو الأسترالي ستيك المعامل الرخامي يكون بسعر 59.95 بدلًا من 119.95 ريال سعودي.
- ستيك ريب اي البقري الاسترالي يكون بسعر 22.95 بدلًا من 44.95 ريال سعودي.
- اللبنة التركية من النوع السنبلة مقدار 500 جرام كون سعرها 10 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.
- الفستق الشرائح مقدار 250 جرام يكون بسعر 30 ريال سعودي.
- القهوة التركية السوداء مقدار 250 جرام سعرها يكون 10 ريال سعودي.
- البن هرري المحمص مقدار 250 جرام يكون بسعر 20 ريال سعودي.
- الفستق المحمص الغير محمص مقدار 250 جرام يكون بسعر 20 ريال سعودي.
- هيل رقم 2 مقدار 250 جرام تكون بسعر 30 ريال سعودي.
- 3 حبات من شرائح الجبن نوعها المراعي مقدار 200 جرام تكون بسعر 20 بدلًا من 30 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات بنده في العام الهجري الجديد من بنده تصل الي 70% تسوق الااااان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.