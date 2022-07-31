شوف تخفيضات بنده في العام الهجري الجديد من بنده تصل الي 70% تسوق الااااان

عروض بنده السعودية هايبر بنده يكون من إحدى الأسواق التي تعمل على تفعيل الكثير من المراكز المتخصصة في التوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية، وذلك يكون في ظل تواجد الكثير من الشحنات التي وصل العدد الخاص بها نحو ستمائة شاحنة، وهذا يكون عن طريق توصيل العديد من السلع الغذائية والغير غذائية إلى المتاجر وعددهم حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية، وكذلك يقوم الكثير من العملاء بزيارة السوق كل عام التي تم وصول العدد الخاص بها نحو مائة وعشرون مليون زبون.

عروض بنده المملكة العربية السعودية للعام الهجري الجديد 1444

تكون المملكة العربية السعودية هي المقر الرسمي الخاص بشركة بنده، كما أنها تعتبر من ضمن السلاسل التي تختص بمتاجر البيع عن طريق التجزئة الرئيسية في الشرق الأوسط، وايضًا تكون من إحدى السلاسل التي تختص بأكبر متاجر للتجزئة في السعودية، وذلك يكون في ظل توافر الكثير من المتاجر التي وصلت نحو مائتي متجر في العديد من المدن إلى أن وصل عددهم نحو أربعة وأربعون مدينة، وكذلك تعمل شركة بنده على تشغيل حوالي فرعين متخصصين بالمتاجر وهم، الهايبر ماركت والسوبر ماركت.

عروض العام الهجري الجديد من بنده

كل عام هجري جديد و الامة الاسلامية بخير و بهذه المناسبة الكريمة تتشرف سلسلة هايبر بنده بجميع انحاء المملكة العربية السعودية ان تقدم لعملائها الكرام تخفيضات علي مستلزمات المنزل و اليكم ما يلي :