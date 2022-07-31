نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير للجوالات سامسونج وهواوي وايفون والإلكترونيات في السعودية jarir في المقال التالي

عمر شويل - جدة دومًا ما تقدم لنا عروض جرير أسعار رائعة للهواتف الذكية والإلكترونيات، لذا نعرض لكم أهم التخفيضات المتاحة خلال الأيام الحالية، ومنها جوالات متاحة للحجز المسبق مع هدايا مجانية، وغيرها من اكسسوارات الجوال، ولا تخلو العروض من أسعار لابتوب جرير الرائعة والتي تحصل معه على هدايا مجانية أيضًا، وفي النقاط التالية نعرض لكم أفضل عروض مكتبة جرير jarir bookstore في السعودية.

عروض جرير للجوالات والإلكترونيات في السعودية

تمتع بخصم رائع على منتجات هواوي من أجهزة إلكترونية متنوعة، بحيث يُخفض السعر حتى 33%، كما أن الحجز الأن متاح لجهاز لابتوب هواوي MateBook X Pro لتحصل على تابلت هواوي MatePad معه بالإضافة إلى هواوي كير التي تتضمن حماية للشاشة مع ضمان ممتد، وننتقل إلى عرض أخر من عروض جرير وهو جهاز هواوي Mate Xs 2 مع هدايا مجانية مثل هواوي كير وأيضًا ساعة هواوي الذكية GT 3 Pro، كما يمكنك التمتع بصوت نقي سواء عند الاستماع للملفات الصوتية أو عند أثناء المكالمات الهاتفية، وذلك من خلال استخدام هواوي فري بودز برو 2 المتوافرة في عروض الإلكترونيات، والتي توجد بها خاصية إلغاء الضوضاء، وإليكم الأسعار:

هواوي فري بودز بر 2 بسعر 749 ريال سعودي.

لابتوب هواوي MateBook X Pro مع هدايا مجانية متاح للطلب مسبقًا بسعر يبدأ من 7499 ريال سعودي.

هواوي Mate Xs 2 متاح للحجز بسعر 7999 ريال سعودي.

عروض جرير للجوالات سامسونج

تخفيضات جوالات سامسونج في مكتبة جرير تصل إلى 25% ومنها أحدث الجوالات مثل سامسونج جلاكسي زد فولد لمحبي الجوالات ذات الحجم الكبير مع إمكانية طي الجوال ليصبح أقل حجمًا بكثير، وإصدرات أخرى متاحة بمواصفات مذهلة مثل سامسونج جلاكسي اس 22 الترا، الذي تحصل معه على سماعة لاسلكية سامسونج جلاكسي بودز لايف.

سامسونج جلاكسي S22 الترا بسعر 4899 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي.

جرير سامسونج جلاكسي زد فليب 3 بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

سامسونج جلاكسي S21 FE 5G، بسعر 2299 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي.

جرير ايفون 13

أسعار جرير ايفون 13 لا مثيل لها خاصةً مع التخفيضات السارية حاليًا بخصومات حتى 12%، ويتوافر أجهزة ابل بذاكرة تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، ولمعرفة تفاصيل الجوالات تابعونا في النقاط التالية.