شوف أقوى عروض الثلاجات والمكيفات والشاشات بأقل أسعار الكاش والقسط تخفيضات اكسترا

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أقوى عروض الثلاجات والمكيفات والشاشات عروض اكسترا الكبرى على الكاش والقسط، يتوفر دايو ثلاجة باب جانب باب 23.3 قدم باللون الرمادي بسعر 5199 ريال بدلاً من 7999 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 249 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى على الكاش والقسط تخفيضات الصيف. أقوى عروض الثلاجات والمكيفات اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على الثلاجات : يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى هيتاشي ثلاجة 21.2 قدم انفرتر باللون الأبيض بسعر 4752 ريال بدلاً من 5919 ريال خصم 20%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 228 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن تخفيضات الصيف ال جي ثلاجة 20.9 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 4599 ريال بدلاً من 6599 ريال خصم 30%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 220 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الصيف اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على المكيفات : يتوفر فوجي مكيف جداري 23700 وحدة حار بارد بسعر 5499 ريال بدلاً من 7299 ريال خصم 25%، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال.

يتوفر كلاسيك مكيف جداري 23000 وحدة بارد بسعر 4569 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 219 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 3 هدايا مجانية بقيمة 548 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على المكواة : يتوفر ضمن تخفيضات الصيف فيليبس مكواة بخار عمودية بقوة 2000 وات 5 إعدادات للبخار باللون البنفسجي بسعر 679 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 33 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى كينوود مكواة بخار بقوة 1100 وات سعة 0.13 لتر أبيض/أزرق بسعر 59 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 15%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 3 ريال لمدة 36 شهراً. عروض اكسترا لشهر أغسطس تتضمن عروض اكسترا تخفيضات على أجهزة المايكرويف : يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى عرض خاص باناسونيك ميكرويف سعة 25 لتر 800 وات باللون الفضي بسعر 719 ريال، مع امكانية التقسيط الشهري ودفع 35 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر جنرال الكتريك ميكرويف سعة 45.3 لتر 1.6 قدم 1150 وات باللون الأبيض بسعر 999 ريال بدلاً من 1399 ريال خصم 29%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالا لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض على الشاشات : يتوفر ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى توشيبا تلفزيون سمارت 43 بوصة عالي الوضوح بسعر 1499 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 40%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 72 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ال جي تلفزيون سمارت 70 بوصة فائق الوضوح بسعر 3799 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 182 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 249 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة أقوى عروض الثلاجات والمكيفات والشاشات بأقل أسعار الكاش والقسط تخفيضات اكسترا - ثقفني

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