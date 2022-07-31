نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم الممتازة للعام الهجري الجديد وأسعار اللابتوب والتاب بعد التخفيضات الموسمية في المقال التالي
مكتبات جرير وعروضها الممتازة للعام الهجري الجديد، jarir bookstore مكتبة جرير دائمًا عروض وتخفيضات مختلفة عن الجميع وينتظرونها دائمًا وذلك لأن منتجاتها جودتها عالية وتكون العروض مليئة بالهدايا والتخفيضات المختلفة، أسعار جرير تكون مختلفة عن أي مكان آخر، وخلال هذه الأيام من شهر يوليو سوف تقوم مكتبات جرير السعودية بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وخلال هذا الموضوع سوف أعرض لكم مجموعة من العروض والتخفيضات المختلفة، وإذا كنت ممن يرغب في الاطلاع على هذه العروض فعليك بمتابعة هذه السطور.
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مكتبة جرير السعودية بين الماضي والحاضر
كانت مكتبات جرير في القديم عبارة عن مكتبة صغيرة لبيع الأدوات المدرسية وبعض الكتب المترجمة، ولكن مع التطور والنجاح الكبير التي حققته تلك المكتبة أصبحت أكبر وأهم مكتبات بيع المستلزمات المدرسية والأدوات والأجهزة الإلكترونية على مستوى المملكة العربية السعودية وأصبحت فروعها منتشرة في كافة أنحاء المملكة.
عروض الجوالات في جرير واللابتوب والكمبيوتر المحمول للعام الهجري الجديد
كل أسبوع تقوم مكتبات جرير بتقديم مجموعة من العروض والتخفيضات، وخلال هذه الأيام سوف أعرض لكم بعض هذه العروض:
- عروض جرير هواوي وعرض هواوي نوت باد 11 واي فاي سعة 128 جيجابايت بسعر 1499 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير ميت باد 10 سعته 32 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ام اس اي مودرن 14 لاب توب 256 جيجا بايت بسعر 1699 ريال سعودي.
- لابتوب جرير وعرض لاب توب صور فيس جوا لاب توب سعته 256 جيجابايت بسعر 3499 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير مات بوك d14 لاب توب سعته التخزينيه 512 جيجابايت بسعر 2599 ريال سعودي.
- عروض لاب توب جرير نوت ام ميت بوك دي 15 لاب توب ساعه التخزينيه 256 جيجابايت بسعر 1799 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير فيفو بوك 14 سعة تخزينية 256 ميجابايت بسعر 1749 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير اتش بي نوت بوك كمبيوتر محمول سعة التخزين 256 جيجابايت بسعر 1699 ريال سعودي.
- كود خصم جرير إسر سباين لاب توب سعة التخزين 128 جيجابايت بسعر 1399 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين لينوفو ايباد كمبيوتر محمول تحت التخزينية 128 بسعر 1099 ريال سعودي.
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