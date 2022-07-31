شوف شروط تقسيط الهواتف الذكية من موبايلي السعودية ٢٠٢٢

تقدم شركة موبايلي السعودية خدمة تقسيط الهواتف الذكية لجميع المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة، وتقدم الشركة العديد من الهواتف الذكية مثل هواتف ايفون من شركة آبل الأمريكية، وهواتف شركة سامسونج الكورية، وهواتف شركة هواوي الصينية، كما تقدم هواتف HTC، وتقدم أيضًا العديد من الألعاب الإلكترونية وهذه الخدمة تقدم لعملاء باقة مفوتر فقط، وتقسيط الهواتف يصل إلى ٢٤ شهراً، وكلما ارتفع سعر الجوال كلما ارتفعت قيمة باقة مفوتر التي يحتاج إليها العميل للحصول على الهاتف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تقسيط الهواتف الذكية من موبايلي السعودية.

شروط تقسيط الهواتف الذكية من موبايلي ٢٠٢٢

هناك عدة شروط يجب أن تتوفر للحصول على هاتف ذكي من شركة موبايلي السعودية وهى كما يأتي:-

خطة تقسيط الهواتف الذكية تكون لباقة مفوتر ٤٠٠ وباقة ٣٠٠ وباقة ٢٠٠ وباقة ١٠٠، كما أن لتقسيط متاح لأصحاب باقات مفوتر فقط.

يتم تحديد الأهلية للمتقدمين بعد التحقق من السن.

أن يقوم العميل بتوقيع عقد ملزم لمدة عامين خاضع لدورة الالتزام.

عند إلغاء عقد تقسيط الهاتف لأي سبب من الأسباب، يجب على العميل دفع باقي الأقساط بالضريبة المضافة.

يستطيع أي عميل أن يحصل على جوال ذكي واحد مع أكسسوار أو جهاز ألعاب.

يستطيع أي عميل أن يحصل على قطعتي أكسسوار وجهاز ألعاب في نفس الوقت.

تقسيط ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي السعودية

يستطيع أي عميل أن يحصل على هاتف ايفون ١٣ برو ماكس من موبايلي بالتقسيط حسب مساحة الهاتف وهى كما يلي:-

هاتف ايفون ١٣ برو ماكس سعة ١ تيرا لباقة مفوتر ٤٠٠ وباقة مفوتر ٣٠٠ والقسط الشهري ٣٠٠ ريال سعودي لمدة ٢٤ شهراً. جوال iPhone 13 pro Max سعة ٥١٢ جيجا بايت لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ وقيمة القسط الشهري ٢٦٠ ريال. هاتف ايفون ١٣ برو ماكس سعة ٢٥٦ جيجا بايت لباقة مفوتر ٤٠٠ أو ٣٠٠ والقسط الشهري ٢٢٠ ريال لمدة عامين. جوال iPhone 13 pro Max سعة ١٢٨ جيجا بايت لباقة مفوتر ٤٠٠، أو ٣٠٠ و ٢٠٠ والقسط الشهري ٢٠٠ ريال.

تقسيط هواتف سامسونج من موبايلي السعودية

يستطيع أي مواطن سعودي أن يحصل على أي هاتف ذكي من سامسونج بالتقسيط لمدة عامين من شركة موبايلي السعودية إذا كانت لديه باقة مفوتر وهى كما يلي:-