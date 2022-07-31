نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الصيفية ما زالت مستمرة وخصوصا على الأجهزة الكهربية المنزلية ومنتجات الأمن الغذائي في المقال التالي
عروض وتخفيضات العثيم المتميزة جدًا تقدمها لنا أسواق العثيم السعودية خلال أشهر الصيف، تقدم أسواق عبد الله العثيم السعودية مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات خلال شهر يوليو من كل عام، وذلك نظرًا لوجود العديد من المناسبات المختلفة خلال هذا الشهر، وتكون العروض موجودة في كافة الفروع سواء في المملكة العربية السعودية أو خارجها بالإضافة إلى أن هذه العروض تكون سارية حتى نفاذ الكمية، وخلال مقال هذا اليوم سوف أتحدث معكم عن أهم عروض وتخفيضات اسواق عبدالله العثيم السعودية خلال أشهر الصيف.
عروض العثيم الغذائية الطازجة وتنزيلات على أهم ما يحتاجه البيت من السلع والمنتجات الأساسية
أسواق عبدالله علي العثيم
أسواق عبد الله علي العثيم السعودية كما هي معروفة أو شركة العثيم للتجزئة الغذائية، هي مجموعة شركات كبيرة جدًا موجودة في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل، وهذه الشركات قد أثبتت جدارة في مجال التجزئة الغذائية وأصبح لها عدد كبير من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية، يفضل هذه الأسواق معظم سكان الوطن العربي.
عروض العثيم اليوم الاثنين وتخفيضات متميزة جدًا خلال أشهر الصيف.
تقدم أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات، وإليكم بعض هذه التخفيضات خلال الأسواق التالية:
- العثيم العروض الترويجية موز سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم لحم عجل باكستانى بالعظم سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زيت شروق للقلي والطبخ 1.5 لتر سعر الحبة 16.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم مياه بيرين سعر الكرتونة 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم مفارش سفرة ريما 100 حبة بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم مطهر ديتول 250 مل بسعر 8.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب ترمس ديفا 2*1 لتر بسعر 59 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لوز ني سعر الكيلو 33.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قهوة عربي برية سعر الكيلو 44.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه زبيب سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم عدس أحمر سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.
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