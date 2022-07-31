شوف اقوى عروض مكتبة جرير على الهواتف الذكية والإلكترونيات بخصومات مذهلة

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استمتع بأقوى التخفيضات المتاحة داخل مجلة عروض مكتبة جرير لعملائها على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المختلفة، حيث توفر مكتبة جريرمكتبة جرير مئات العروض على الجوالات من مختلف الإصدارات والعلامات التجارية، من بين أهم الماركات المتوفرة منتجات شركة لينوفو، اتش بي، هواوي، سامسونج، أبل، شاومي، ال جي، وتتنوع الأجهزة المعروضة مابين الجوالات، الشاشات الذكية، التلفزيونات الذكية، اكسسوارات الجوال وغيرها بخصومات تصل إلى خمسين بالمائة وأكثر. عروض مكتبة جرير احصل على خصم ألف ريال سعودي عند طلب جوال أبل أيفون 11، سعة 128 جيجا بايت الجيل الرابع بنفسجي اللون مقابل 2299 ريال بدلاً من 3299 ريال، للحصول على الجهاز بالتقسيط يمكنك دفع قسط شهري يبدأ من 107 ريال لمدة 36 شهراً، يأتي الهاتف مع ضمان من المصنع لمدة عامين.

اشتري جوال هواوي ميت اكس اس 2 سعة 512 جيجا بايت، الجيل الرابع كوالكوم سناب دراغون 888 أسود، بسعر 7999 ريال سعودي شامل الضريبة، واحصل على هدايا بقيمة 6135 ريال سعودي، لتقسيط ابتداءً من 371 ريال لمدة ثلاث سنوات.

وفر مبلغ أربعمائة ريال سعودي بالإضافة إلى حصولك على هدايا بقيمة 449 ريال، عند شراء سامسونج جالكسي اس 22 ألترا سعة 256 جيجا بايت، 12 جيجا بايت رام، الجيل الخامس بسعر 4899 ريال بدلاً من 5299 ريال. تخفيضات جرير على التلفزيونات الذكيه احصل على خصم بقيمة 9500 ريال عند شراء شاشة ال جي UQ9000 دقه 4K الترا اتش دى 86 بوصه LED تلفزيون ذكي اسود اللون ، للحصول علي الشاشه بالتقسيط يمكنك دفع مبلغ قيمته 486 ريال سعودى شهريا لمدة 3 سنوات، سعر الجهاز كاش داخل العرض 10499 ريال بدلاً من 19999 ريال، بنسبة خصم تصل إلى 47%.

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