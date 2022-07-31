نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم 40٪ آخر الشهر في عروض بنده اليوم ولأول شهر أغسطس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات ضخمة جداً لفترة محدودة بمناسبة بداية عام هجري جديد بكل فروع بندة ماركت Panda market في مدن المملكة العربية السعودية على كثير من السلع والمنتجات المختلفة، حيث يمكنك عند أخد أي منتج الحصول على آخر مجاناً وهذا بداية من اليوم وحتى نفاذ الكميات بجميع فروع بندة ماركت Panda market، وسوف نوفيكم تفاصيل عروض بنده اليوم، فتابعونا…

عروض بنده اليوم ضمن عروض بنده الأسبوعية

لكل عملاء بندة ماركت Panda market الجدد والقدامى تقدم لهم مجموعة بندة السعودية كثير من الخصومات الحصرية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر ناجيت الدجاج الفاخر الحار من رضوى، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى على أسعار مفروم الدجاح من طيبة بالإضافة إلى زنجر فيليه الدجاج الحار من أمريكانا Americana، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار دجاج برديكس، وتنزيل مميز آخر على سعر برجر الدجاج بالبقسماط من أمريكانا America، وعلى سعر برجر البهارات العربية من ماركة أمريكانا Americana الشهيرة.

تخفيضات حصرية لفترة محدودة في فروع بندة

تتوفر بالفروع أيضاً خصومات خاصة جداً لفترة محدودة داخل فروع بندة، ومنها: خصم خاص على سعر فيليه السمك من بونيتو، وتنزيل آخر على سعر البطاطس المقلية من ديل مونتي، وتخفيض آخر على سعر البطاطس الويدجز للقلي من هوت اند كرسبي، وخصم آخر على سعر عبوات البطاطس المقلية بالحجم العائلي من ماكين، وخصم آخر على سعر الفول الحب، والبازلاء، والملوخية من كولد أليكس، وخصم آخر منهم على سعر جامبز البرجر البقري من نبيل، وتنزيل آخر منهم على سعر البرجر بالحجم العادي من نبيل، وتنزيل آخر منهم على سعر بوب مورن الدجاج من نبيل، وبرجر الدجاج بالبقسماط من هرفي، وخصم آخر منهم على سعر صدور الدجاج الفيليه بدون عظم من رضوى، وخصم آخر على سعر البرحر الخالي من اللحم البقري من أمريكانا النباتي.

تنزيلات اليوم

تتوفر أيضاً بالإضافة إلى الخصومات السابقة خصم مميز على سعر لويسترز ميني ستريبس الدجاج من أمريكانا، وخصم آخر على سعر خضار أمريكانا، وناجت الدجاج من أمريكانا، وأصابع الدجاج من أمريكانا.