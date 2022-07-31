نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بنده تطلق أضخم عروض الصيف “أشتري أكثر ووفر أكثر “خصومات هائلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت بنده عن إطلاق أضخم عروضها الترويجية الصيفية، حيث تعهدت بأنه كلما قام المستهلك بالشراء أكثر سيكون التوفير اكثر، بمعني سيتم شراء قطعة واحدة والقطعة الثانية سيحصل عليها المشتري مجاناً، حيث سوف يستمر ذلك العرض الأسبوعي الجديد حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 محرم 1444، في كل فروع بنده المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

بنده تطلق أضخم العروض الترويجية أشتري الأولي والثاني مجاناً خصومات هائلة حتى 4 محرم 1444:-

يعد ذلك العرض الضخم من أقوي العروض الترويجية التي تعلن عنها بنده، وهو العرض الأسبوعي الذي كانت تنتظره الالاف من الأسر في المملكة، حيث تعد عروض الصيف الترويجية فرصة كبرى أمام الأسر في سد احتياجاتها من مختلف أنواع السلع والمنتجات، ويمكن التعرف على ذلك العرض الجديد من خلال مجلة العروض التالية:-

وبالنظر إلى مجلة العروض الأسبوعية الجديدة نجد أن العرض يتضمن خصومات هائلة على مختلف أنواع السلع والمنتجات، كما أن العرض يشتمل على أنواع كثيرة جداً من المنتجات، والمفاجأة الكبرى أن نسبة الخصم على السلع والمنتجات تتمثل في القيام بشراء القطعة الأولى، ثم الحصول على القطعة الثانية بشكل مجاني أي أن نسبة الخصم هنا يمكن أن تصل إلى 100%، كما أنه كلما كانت الكمية المشتراة كبيرة، كلما كانت نسبة الحصول على قطع أخرى مجانية بشكل أكبر.

وتعد سلسلة بنده وهايبر بنده في المملكة العربية السعودية من أكبر السلاسل التجارية العاملة في السوق السعودي، الذي يتضمن عدد لا بأس به من السلاسل التجارية، والتي تعمل كلها على توفير احتياجات الأسر هناك بأجود الأصناف وأرخص الأسعار، كما أن تنوع وتعدد تلك السلاسل التجارية، يسمح بوجود تنافس كبير بين تلك السلاسل التجارية الكبرى من أجل اجتذاب عملاء جدد.

وهذا التنافس بين السلاسل التجارية هو في النهاية في مصلحة الأسر في المملكة التي تبحث عن الأفضل والأجود والأرخص سعر في سد احتياجات من مختلف الأنواع من السلع والمنتجات، وتعد العروض الصيفية فرصة كبرى لجميع الأسر حيث لا مدارس ولا جامعات وبالتالي يكون لدي الأسرة أموال أكثر تسهم في شراء مختلف احتياجاتها السلعية، خاصة من السلاسل التجارية الكبري مثل بنده وغيرها في المملكة.

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