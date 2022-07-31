شوف عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات والأجهزة extra بالتقسيط وخصم إضافي على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات والأجهزة المنزلية متاحة للشراء والدفع التقسيط، مع خصم إضافي عند شراء معروضات مختارة من على موقع اكسترا اون لاين extra في السعودية، والذي يضم به مختلف الإصدارات الحديثة لالعديد من الأجهزة الإلكترونية، هذا وتستمر التخفيضات لمدة محدودة فقط، فبادروا بالشراء.
عروض اكسترا للجوالات والإلكترونيات والأجهزة extra بالتقسيط وخصم إضافي على موقع اكسترا اون لاين
يقدم لكم كتالوج اكسترا عروض خاصة بمناسبة العام الهجري الجديد 1444، والتي شملت كل اسعار الأجهزة والجوالات، والشاشات، ويقدم الموقع الرسمي خصم إضافي بنسبة 10% على العديد من المعروضات عند إدخال الكود class10، وبهذا سوف تحصلون على أرخص سعر داخل المملكة العربية السعودية.
عروض اكسترا
تشتهر متاجر السعودية المعروفة بتقديم أحدث الإصدارات من الجوالات الذكية، والتي تحرص على عرض أقل سعر لها لإستقطاب العملاء، وللسبب ذاته تجدون جوالات اكستراايفون 11 iphone بسعر مخفض جدًا يبدأ من 1999 ريال سعودي، هذا مع جوال سامسونج جالكسي s22 الترا samsung مع جوالات مختارة من هواوي huawei واوبو وفيفو.
اكسترا
تضم الفروع أقوى أجهزة الشاشات الذكية التي تقدم لكم أعلى جودة أثناء المشاهدة، وفيما يلي أسعار شاشات أكسترا من كلاس برو بسعر يبدأ من 1749 ريال سعودي للشاشة مقاس 55 بوصة، كما نقدم لكم أسعار ملحقات الشاشات بسعر مناسب، وتتيح الآن كل الفروع خدمة الشراء والدفع بخدمة تقسيط اكسترا extra وفقًا للشروط والأحكام.
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تجدون في التالي خصومات حصرية من إكستر السعودية على أسعار أجهزة المطبخ الكهربائية، تضم أسعار العجانات وقدور الضغط، والإير فراير، والعصارات، والخلاطات، والمطاحن، والغلايات، وأجهزة المايكروويف، و صانعات القهوة، والغلايات، بجانب بعض أجهزة تحضير الوجبات الخفيفة والسناكس والمخبوزات.
قدمنا اليوم لكم أحدث تخفيضات اكسترا داخل المملكة العربية السعودية على أسعار الجوالات الذكية، مع خصومات مختلف الأجهزة الإلكترونية، كما عرضنا الأسعار بالتقسيط ونسبة الخصم الإضافية، وللمزيد من التفاصيل عن الخصومات في متاجر السعودية يمكنكم متابعة موقعنا الرسمي، وسنوافيكم دائمًا بأحدث الأخبار من خلال خدمة الإشعارات اليومية.
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