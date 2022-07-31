نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات وكل الأجهزة الإلكترونية الذكية المتاحة على موقع اكسترا extra تجدوها بخصم وصل إلى 35% بخصومات أكسترا الجديدة، فهي تضم العديد من الماركات الشهيرة بسعر مميز جدًا، حيث اقترب موعد التخفيضات الكبرى في المملكة العربية السعودية، وعلى الجميع إنتهاز تلك الفرصة للتسوق بأقل سعر.

كما أن الكمية المتاحة محدودة جدًا، فسارعوا بالشراء قبل إنتهاء المخزون المناح حاليًا، وتقدم اكسترا عروض مستمرة بأسعار مخفضة لا يضاهيها أي تخفيض آخر، وقد كان الشهر الماضي حافلًا بالعديد من الخصومات المتجددة، مما ساعد متجر اكسترا على استقطاب عدد أكبر من المستهلكين المقمين داخل كل مدن المملكة العربية السعودية.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات الذكية extra بخصم حتى 35% على موقع أكسترا السعودية

تخفيضات اكسترا تحتوي على خصم يبدأ من 5% إلى 35% على أسعار الأجهزة الإلكترونية من جوالات اكسترا والساعات الذكية، وكذلك الأيباد والتابلت، حيث تهتم كل متاجر السعودية في هذا الوقت من كل عام بتقديم أقوى التخفيضات الكبرى على كل المعروضات، مما يتيح الفرصة لكل العملاء لشراء ما يرغبون به من احتياجات، وهذا كذلك مع الكثير من الخدمات التي يقدمها موقع اكسترا من خدمة التوصيل المنزلي و تقسيط اكسترا على كل المعروضات.

كما نعرض لكم عبر موقعنا الرسمي كل جديد اكسترا السعودية في كل الفروع التي أنشأتها في داخل مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، هذا مع إتاحتها لإمكانية الشراء لكل المعروضات من خلال الموقع الرسمي لها، حيث تمكنكم اكسترا من التسوق منه وتوصيل المنتج منه حتى باب المنزل، دون عناء أو مشقة.

أجدد الخصومات من اكسترا

تضم خصومات موقع اكسترا الجديدة لشهر يوليو العديد من الاجهزة التي يحتاج لها العملاء في المملكة العربية السعودية، فنجد من بينها الجوالات، والسماعات الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، مع العديد من أجهزة المنزل مثل الغسالات، والشاشات، وأجهزة الالعاب، وكذلك أجهزة التكييف الجداري، وتجدون كل تلك المعروضات بخصم حصري وصل إلى نسبة 46%.

غسالة ملابس من ال جي، بتصميم التعبئة الأمامية، وهي بسعة 12 كيلو جرام، تشتمل على نظام التجفيف بسعة 8 كيلو جرام، متاح منها لون ستيل أسود، تجدوها بسعر 4499 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي، بخصم فوري 43.75%، ويشتمل السعر مبلغ ضريبة القيمة المضافة، ويتم إستلام الجهاز بشكل فوري مع هدية مجانية بقيمة 250 ريال سعودي.

فقط من موقع اكسترا عرض مغري متاح فقط لمدة محددة على سعر جهاز بلاي ستيشن 5 play station 5 بإصداره الأحدث على الإطلاق، والجهاز يعمل من خلال تكنولوجيا قارئ الأقراص التي عرفت به أجهزة البلاي ستيشن من شركة سوني، وهو متاح بسعر حصري 3096 ريال سعودي فقط، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا الخاصة

لفترة محدودة من على موقع اكسترا خصم خاص على سعر شاشة تليفزيون كلاس برو بمقاس 50 بوصة، شاشة تلفاز ذكية ومتكورة تعمل من خلال نظام اندرويد الحديث، وهي تقدم لكم ثورة بجودة عالية فائقة الوضوح، والشاة متاحة بسعر مثالي لا يقاوم بمبلغ 1349 ريال سعودي فقط بدلًا من 2499 ريال سعودي بخصم نسبته 46.01%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

سعر جهاز مكيف الهواء الجداري من إنتاج شركة كلاس برو بمقاس، والجهاز يعمل بنظامي البارد والحار وهو يضم عدد 22000 وحدة، والجهاز متاح حاليًا بسعر 2499 ريال سعودي فقط بدلًا من 3399 ريال سعودي بخصم نسبته 26.47%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجهاز تستلموه مع هدية مجانية قيمة بمبلغ 429 ريال سعودي.

عروض إضافية من اكسترا

خصم على سعر سماعات الأذن الداخلية ابل ايربودز برو ميج سيف، والتي تجدوها متاحة باللون الأبيض ولفترة محدودة بسعر حصري على الموقع الرسمي بمبلغ 799 ريال سعودي فقط بدلًا من 899 ريال سعودي بخصم نسبته 20.02%، ويشتمل السعر على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجهاز تستلموه مع هدية مجانية قيمة بمبلغ 429 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي اس 22 الترا samsung galaxy s22 ultra 5g، الذي يأتي بسعة تخزين للذاكرة الداخلية بمساحة 256 جيجابايت، الجوال متاح باللون الأخضر بسعر 5099 ريال سعودي فقط بدلًا من 5299 ريال سعودي مع خصم نسبته 3.77%، والسعر شامل على مبلغ ضريبة القيمة المضافة، والجوال تستلموه مع 2 هدية مجانية قيمة بمبلغ 1158 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا الإضافية

تقوم فروع اكسترا دائمًا بطرح خصومات جديدة لها من خلال موقعها الرسمي في المملكة العربية السعودية، خاصةً في المناسبات الهامة في المملكة، فنجدها تخرص كل الحرض على الإشتراك في المنافسة القائمة بين مل متاجر السعودية على جذب العملاء بأقل يعر وأعلى جودة وأفضل ماركة، ولهذا تقدم لكم خصم جديد بمناسبة يوم الأب الغالي.

فمع تخفيضات إكسترا نجد العديد من الخصومات الإضافية التي وصلت نسبتها إلى 10% كخصم فوري عند الشراء والدفع من خلال البطاقات الإئتمانية الخاصة ببنك ساب في المملكة العربية السعودية، وهذا الخصم مقدم حتى فترة محدودة، تبدأ من يوم 16 يونيو وتنتهي في يوم 19 يونيو 2022، فلا تفوتوا تلك الفرصة، حيث يمكن الإستفادة بها عند شراء أي منتج من على الموقع الرسمي.

عروض هواوي اكسترا

تطرح لكم متاجر اكسترا السعودية أقوى الساعات الذكية المطروحة في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية، ومنها تجدون ساعات هواواي واتش جي تي 3 برو huawei watch gt 3 pro ، والتي تقدمها اكسترا بسعر مناسب جدًا، مع هدايا مجانية قيّمة للعملاء عند شراء ايٍ من ساعات هواوي.

ومن بين الهدايا المتاحة لعملاء اكسترا عند شرائهم ساعات هواوي نجد سماعات هواوي فري بودز 4 اي، التي يتم إستلامها مجانًا عند شراء ساعة هواوي واتش جي تي 3 برو مقاس 46 مم ذات السوار الجلد، بينما يتم إستلام سماعات هواوي فري بودز برو مجانًا عند شراء ساعة هواوي واتش جي تي 3 برو مقاس 46 مم البلاتنيوم أو الإصدارات التي مقاسها 43 مم.

وجاءت الساعة الذكية هواوي واتش جي تي 3 برو huawei watch gt 3 pro بسعر مخفض متاح لفترة محدودة يبدأ من مبلغ 1499 ريال سعودي، وهذا السعر تجدوه عند الطلب المسبق وحجز الساعة من على الموقع الرسمي الخاص بمتجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية، كما أنها متاحة بلونين أساسيين يتناسبان مع مختلف الأزواق.

خصم صيفي من اكسترا

متاح الآن على موقع اكسترا في المملكة العربية السعودية عروض يومية متجددة، والتي تستمر لمدة 24 ساعة فقط، وهي تضم مختلف الأجهزة الإلكترونية بكل فئاتها، وفي التالي تجدون عرض اليوم المتاح على جهاز ابل ايفون 13، حيث يقدمه الموقع الرسمي بسعر موفر، فاستغلوا تلك الفرصة لإقتناء أحدث أجهزة أيفون بسعر مناسب

عرض اليوم مقدم من موقع اكسترا السعودية للعملاء على سعر جوال ابل افون 13 iphone 13 بألوانه المختلفة، والجوال يضم مساحة للذاكرة الداخلية بسعة 512 جيجا بايت، وتجدوه متاح في كل الفروع بسعر 4499 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 5299 ريال سعودي، بتوفير مبلغ 800 ريال سعودي.

اسعار عروض اكسترا

نقدم لكم في تلك الفقرات تشكيلة مختلفة تضم كل ما قد يحتاجه المنزل الحديث من أجهزة التكييف ومبردات الهواء، والشاشات الذكية، وأيضًا الجوالات التي صدرت العام الماضي والحالي، وتجدوهم بأرخص سعر وخصم يصل إلى نسبة 59.23% على شاشات ال جي عالية الجودة، مع مفاجأة سعر جهاز حزمة بلاي ستيشن 5 بسعر لا يقوم.

جوال ابل ايفون 13 برو ماكس 5 جي iphone 13 pro max 5g، والجهاز متوفر بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، متاح في فروع المتجر بسعر 4899 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم قدره 5.77%، يأتي مع هدية مجانية بقيمة 490 ريال سعودي.

عرض جديد مميز جدًا من موقع اكسترا على سعر تليفزيون ال جي بمقاس 65 بوصة، شاشة حديثة فائقة الوضوح تعمل بنظام ذكي متطور، والشاشة متاحة بسعر 5299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 12999 ريال سعودي، وهذا مع خصم قدره 59.23%، كما تأتي الشاشة مع هدية مجانية بقيمة 599 ريال سعودي.

ومتاح كذلك في فروع اكسترا إمكانية شراء حزمة اكسترا بلاي ستيشن 5 تشمل باقات تصل قيمتها حتى مبلغ 1096 ريال سعودي، مع هدايا مجانية عند الشراء، وفور إعلان توافر الجهاز بدأت العملاء في التوافد على الفروع والشراء، كما أن العرض متاح على موقع اكسترا الرسمي والذي يمكن التسوق من خلاله والإستفادة من ميزة خدمة التوصيل لباب المنزل.

وبلغ عدد الهدايا المجانية التي يتم استلامها مع جهاز بلاي ستيشن 5 إلى خمس هدايا، تستلم عند الشراء من أحد الفروع أو الموقع الرسمي، وبهذا أقبل عدد كبير من العملاء محبي عالم الألعاب على شراء الجهاز للإستفادة من تلك الهدايا قبل انتهاء مده العرض، وهكذا نجحت متاجر اكسترا في جذب العملاء.

تخفيضات كتالوج اكسترا السعودية

عرض على مكيف جداري من كلاس برو 18000 وحدة، ويقوم الجهاز بتوزيع الهواء في 4 إتجاهات، يعمل بنظام البارد فقط، وهو متاح بسعر 1948 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من مبلغ 2699 ريال سعودي، وهذا مع خصم قدره 27.78%، كما تأتي الشاشة مع هدية مجانية بقيمة 429 ريال سعودي.

جوال ابل ايفون 13 5 جي iphone 13 5g، يدعم تشغيل كل شبكات إتصال الجيل الرابع، والجهاز متوفر بمساحة خاصة بذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجا بايت، متاح في فروع متجر اكسترا بالسعودية بسعر 3299 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة، بدل من 3799 ريال سعودي، بخصم قدره 13.16%، يأتي مع هدية مجانية بقيمة 490 ريال سعودي.

عروض اكسترا الرمضانية

تراعى متاجر موقع اكسترا في المملكة العربية السعودية دائمًا تقديم خصومات جديدة في المناسبات الهامة داخل السعودية، ولا يوجد ما هو أهم من مناسبة شهر رمضان المبارك لتقدم فيه كل فروع إكسترا أفضل ما لديها من أسعار على الأجهزة ومستلزمات المنزل، والتي جاءت بأسعار أبعرت كل العملاء المقيميم داخل المملكة.

وطرحت اكسترا خصومات جديدة على موقعها الرسمي والتي تشمل أسعار رمضانية مخفضة جدًا، وهي تشمل العديد من مستلزمات المنزل، والتي تقدمها لكم لفترة محدودة تبدأ من يوم 27 مارس 2022 ميلاديا الموافق يوم 27 شعبان 1443 هجريا في فروع المملكة العربية السعودية، فانتهزوا فرصة توافر المنتجات داخل العرض قبل إنتهائها.

ويضم العرض الحصري الحالي خصم خاص إضافي فوق الخصم الفعلي المتاح بقيمة نسبة 20%، والذي تقدمه كل متاجر أكسترا في داخل المملكة العربية السعودية لكل العملاء حاملي بطاقات دفع البنك العربي الوطني، وهذا بعد التأكد من تطبيق الشروط والأحكام المنصوص عليها على الموقع الرسمي عند الشراء، ولذا تتجه نسبة كبيرة من العملاء إلى الشراء من موقع اكسترا للإستفادة من الخ

تخفيضات رمضانية من اكسترا

وقد انطلقت من داخل كل فروع اكسترا داخل مدن المملكة العربية السعودية تخفيضاتها الخاصة بشهر رمضان المبارك 2022، اعاده عدالله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، والتي تضم خصومات استثنائية على انواع الشاشات الذكية، وأجهزة المطبخ العصرية، والتي تم طرحها من أكسترا تحت شعار “كل شيء في رمضان اكسترا”.

كود خصم اكسترا

تتيح لكم أكسترا السعودية خصومات متجددة بصفة دائمة على منتجات موقعها الرسمي الخاص بمعروضات المملكة العربية السعودية، والذي يتيح لكم من خلاله التسوق اون لاين مع إمكانية الحصول على خصم إضافي على أجهزة المطبخ الحديث، وهذا من خلال كود موحد يمكن إستخدامه داخل الموقع بكل سهولة.

حيث يسمح لكم الكود بالحصول على خصم فوري بنسبة 10% على كل منتجات شركة فيليبس من أجهزة المطبخ الحديث، والتي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنتجات اكسترا في السعودية، وهذا عبر إدخال الكود philips في خانة الأكواد المخصصة للخصم، ويمكن للعملاء الإستفادة من خصم الكود حتى يوم 9 أبريل 2022.

اكسترا extra

طرحت اكسترا في كل فروعها داخل المملكة المملكة السعودية خصومات جديدة بمناسبة عيد الأم، بالإضافة إلى الكثير من التسهيلات في الدفع، حيث تقدم لكم اكسترا خصم إضافي حتى 20% على مجموع المشتريات، على أن لا يزيد مبلغ الخصم عن 300 ريال سعودي، والخصم متاح حتى يوم 21 مارس 2022، كما أنه يمكنك الإستفادة من الخصم من خلال للموقع الإلكتروني.

كما تم كذلك طرح العديد من التخفيضات في اكسترا، والخاصة بشهر رمضان للعام الحالي 2022، والتي تميزت بأسعار لا تقاوم تنافسية إلى حد كبير، والتي شملت كل هدايا عيد الأم، وأجهزة فصل الصيف المختلفة، بجانب الأجهزة الأساسية للمكاتب والمنازل، وهذا لفترة محددة وحتى نفاذ الكمية، فبادروا بالشراء قبل أن تفوتكم الفرصة.

خصم اكسترا

تجدون في موقع اكسترا اون لاين السعودية خصومات كبيرة تتيحها على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، لتنافس بسعرها كل المتاجر الكبيرة، كما تقدم عروض حصرية للموقع فقط، هذا بجانب خاصية الإسترجاع النقدي الذي وصلت نسبة إلى 10% عند شراء بعض الأجهزة المنزلية الصغيرة، حيث تتيح تلك الخدمة على أجهزة مختارة.

وبهذا نجد متجر اكسترا يضيف ميزة جديدة لموقعه الإلكتروني الرسمي داخل المملكة العربية السعودية، مما يزيد من جذب العملاء إلى الشراء منه، هذا بجاني التسهيلات المتاحة داخل كل الفروع عند الشراء والدفع، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع المتاحة على مجموعة مختارة من المعروضات، وهذا هو أكثر ما يميز متاجر اكسترا.

توصيل اكسترا المجاني

وكما هو موضح في الصورة التالية، فنجد لدى متجر أكسترا العديد من الخدمات التي يتيحها ليستفيد منها المستخدم من خلال الموقع الرسمي لدالخاص بالمنتجات الأكثر طلبًا في المملكة العربية السعودية، والتي توفها المعارض كذلك، مع أمكانية التوصيل المجاني المستمرة لفترة حتى مدة محددة، وهذا بالفعل مع ضمان بشراء أفضل سعر لكل المنتجات.

هذا بجانب ما يقدمه موقع اكسترا السعودية من خدمات أخرى متنوعة تناسب كل العملاء للإختيار من بينها، مثل خدمة توصيل المعروضات بكل أنواعها حتى باب المنزل لكل العملاء، بجانب خدمة إمكانية تبديل أجهزة الجوال القديمة بأجهزة أخرى من الطرازات الأحدث منها، حيث يقدم متجر اكسترا تلك الإمكانية ما بين الحين والآخر.

عروض اكسترا السعودية

متاح لدى اكسترا الكثير من الأجهزة المنزلية التي تحتاج لها كل أسرة في المملكة العربية السعودية، حيث يوجد لديها شاشات من ماركات شهيرة بخصم عالي يصل إلى 60% على الشاشات الذكية التي تعمل بأنظمة اندرويد الحديثة، أيضًا متاح خصم 60% على مختلف ماركات الأجهزة المنزلية الصغيرة بأسعار لا تقاوم ضمن موسم التخفيضات الشتوية.

وتقدم متاجر اكسترا تخفيضات داخل كل ما لديها من فروع داخل المملكة السعودية، أو لعملائها اللذين يفضلون التسوق في الفرع الأقرب إليهم التابع لمتجر اكسترا وموقعه الإلكتروني، حيث أن كل المعروضات يتيحها المتجر بسعر مخفض جدًا في كلا الموقع لرسمي أو الفروع، ونقدم اليوم منها كل أسعار الجوالات، والساعات، و التابلت.

وتقدم اكسترا الباقة المفضلة للكومبيوتر التي تضمن لكل العملاء خدمة حماية اكسترا المميزة، والتي تقدم لمستخدمها مميزات عديدة مثل الجاهزية التامة قبل الخروج من المعرض، مع حماية تامة من الفيروسات، ودعم الرقابة الأبوية لأمان العيلة، وهذا كله مقدم بسعر مخفض 439 ريال سعودي، كما أنه هناك بطاقات أخرى.

كما أنه يمكن الإستفادة من الباقة والتوفير عند شراء أي من باقات مايكروسوفت اوفيس microsoft office ، حيث تتيح لكم اكسترا ثلاث باقت مختلفة لكل برامج مايكروسوفت اوفيس حيث تضم الباقة الشخصية عدد 5 برامج، وكذلك في الباقة العائلية، بالإضافة إلى باقة مدى الحياة التي تضم 3 برامج، وهذا كله بأسعار مخفضة جدًا.

وتتنوع برامج وتطبيقات مايكروسوفت التي تقدمها متاجر اكسترا الإشتراك بها كباقات بسعر مخفض لكل عملاء السعودية لتضم برامج هامة جدًا في مجال الأعمال، حيث تضم تطبيقات الوورد، والاكسيل، والباور بوينت التي تشتمل عليها باقة الفع لمرة واحدة، كما تشمل الباقات ذات المدة المحددة التطبيفات ذاتها بالإضافة إلى تطبيق كلاود واوت لوك.

كما تقدم اكسترا العديد من الباقات الأخرى التي تفيد كل العملاء القدامى والجدد، حيث أنه متاح لديها باقات خاصة للتصليح والصيانة لفترات متنوعة، هذا بالإضافة إلى باقات تخص فترات الضمان على منتجات مختارة، كما أنه متاح لديها خدمة ما بعد البيع بمستوى ممتاز جدًا نال رضى معظم العملاء لديها.

تقسيط اكسترا

يوجد في اكسترا السعودية خدمة تقسيط مريح تغطي قيمة مشتريات حتى مبلغ 60 ألف ريال سعودي، حيث يمكن الإستفادة من خدمة التقسيط دون الحاجة إلى وجود كفيل للشاري، كما أنه لا يشترط تحويل الراتب شهريًا، حيث تتيح اكسترا تلك الخدمة بالتعاون مع تسهيل للتمويل، وهذا متاح لكل العملاء المقيمون في المملكة العربية السعودية.

وبهذا يمكنكم التسوق من كل فروع متجر اكسترا في السعودية، أو الموقع الإلكتروني والإختيار من بين كل المعروضات المتاحة، دون الإلتزام بمبلغ محدد، سواء الإلكترونيات الذكية أو الأجهزة المنزلية الكهربائية، وكذلك تشمل خدمة التقسيط الأدوات والمستلزمات المكتبية، حيث يتم تسديد المبلغ على دفعات، وهذا من خلال التواصل مع إدارة أحد الفروع بعد التأكد من تطابق الشروط والأحكام.

ويجب التنويه لحضراتكم أن هذا يتم تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات المالية بالسعودية، والتي تخضع تحت إشراف البنك السعودي المركزي ورقابته، ويجب التنويه أن معدل النسبة السنوية الخاصة بخدمة التقسيط يبدأ من 48.50%، وللمزيد من المعلومات عن خدمة التقسيط وكيفية اللإستفادة منها يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بتساهيل للتمويل.

عروض اكسترا

تضم اكسترا اون لاين مختلف الجوالات بسعر خاص جدًا، حيث يوجد خصومات على كل الجوالات الحديثة من اكسترا سامسونج samsung وهواوي، مع جوالات الفئة المتوسطة من لينوفو lenovo وموتورولا، والأسعار جاءت كالتالي بخصم يصل إلى 35%.

كما تحتوي الخصومات على تخفيضات وصلت إلى 30% و 27%، وهذا خاص بكل أنواع الجوالات من الفئات العالية والمنخفضة، وتوفر متاجر أكسترا في كل فروعها العديد من الألوان من كل الإصدارات، حيث تقدم شركات التكنولوجيا مختلف الألوان العصرية، حتى يجد المستهلك جواله الذي يحلم به باللون والمواصفات التي يرغب بها ويفضلها.

تخفيضات اكسترا

نقدم لكم في التالي أسعار جوالات سامسونج الجديدة بتقنياتها المميزة من أجهزة سامسونج جالاكسي نوت وسامسونج جالاكسي نوت الترا الحديثة التي قد تم إصدارها في العام الماضي، والتي تتسم بتقنياتها العالية التي جعلتها من أجود الجوالات التي أصدرتها شركة سامسونج العالمية، مما جعلها تنافس الجوالات الأخرى من الفئية السعرية ذاتها.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra ، لون أبيض، مع ذكرة بسعة 512 جيجا بايت، بسعر 3999 ريال سعودي، بدلًا من 5499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

جوال تيلو جيمز لينوفو ليجن، لون أزرق، بسعة 256 جيجابايت، بسعر 2499 ريال سعودي، بدلًا من 3499 ريال سعودي، مع إمكانية التوصيل إلى باب المنزل، أو الإستلام من مقر المعرض.

ومن الجدير بالذكر أنه تم إنتاج جوالات خاصة للألعاب تم تصميمها بمواصفات تقنية حديثة تناسب ظروف اللعب لأوقات طويلة، فمعظم جوالات الألعاب الحديثة تم دمج معالج قوى بها حتى يتيح لكم أفضل أداء للألعاب دون تعرض الجوال إلى السخونة المفرطة التي يسبب حدوثها تأثير سلبي على عمر البطارية وآداء الهاتف.

كما أن نوعية الشاشة تعد من التقنيات التي تتحكم في جودة جوالات الألعاب الجديدة، فمن المهم أن تتمتع الشاشة بجودة عالية من خلال التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخرًا، حيث تتنافس شركات إنتاج جوالات الألعاب على إصدار أجهزتها بشاشات متينة وناعمة تتيج للمستخدم تحريك الأصابع عليها أثناء اللعب بكل سلاسة ويسر.

ولا يمكن أن ننسى أهمية جودة الكاميرا التي تأتي مع الجوال، فهي من أهم الأساسيات التي يهتم بها المستخدم عند إختياره جواله الجديد، ولذا يوجد جوالات تم إصدارها بأكثر من كاميرا، مما يقدم للمستخدم تجربة تصوير رائعة بجودة عالية وزاوية للتصوير مميزة، كما أن الكاميرات في الجوال يتم تصميمها بعدسة ذات بؤرة مثالية تقدم لكم لقطات مميزة.

عروض اكسترا للجوالات

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 samsung galaxy note 20 ، لون أخضر، لجيل الخامس، مع ذكرة بسعة 256 جيجا بايت، بسعر2799 ريال سعودي، بدلًا من 3999 ريال سعودي.

جوال سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا samsung galaxy note 20 ultra ، لون برونزي، الجيل الخامس، مع ذكرة بسعة 256 جيجا بايت، بسعر 3499 ريال سعودي، بدلًا من 5149 ريال سعودي.

اكسترا جوالات

عرض جوال موتورولا جي 30 ، لون سماوي باستيل، الجيل الرابع، مع ذكرة بسعة 128 جيجا بايت، بسعر خاص 699 ريال سعودي، بدلًا من 999 ريال سعودي بخصم 30.03%.

خصم على جوال لينوفو كيه 12 ، لون سماوي أزرق، الجيل الرابع، مع ذكرة بسعة 64 جيجا بايت، بسعر 449 ريال سعودي، بدلًا من 699 ريال سعودي بخصم 35.76%.

وتعد جوالات موتورولا ولينوفو من الجوالات الإقتصادية ذات المواصفات القياسية التي يحتاج إليها معظم العملاء في المملكة العربية السعودية، فهي من فئات الجوالات المتوسطة ذات السعر المميز الذي يناسب كل الفئات، وهذا مع تقنيات متطورة من حيث الكاميرا والشاشة والمساحات الداخلية، هذا بالإضافة إلى إمكانية إجراء المكالمات بصوت نقي وواضح جدًا.

كما أنه متاح في سامسونج كذلك عدد كبير من جوالات الفئة المتوسطة، حيث حرصت شركت سامسونج التكنولوجية على تقديم كل فئات الجوالات الإقتصادية، فكما نجد لديها جوالات الفئة المتوسطة، نجد لديها أيَضًا جوالات الفئة العليا ذات المواصفات التقنية الأقوى على الساحة، من حيث الكاميرا، ومقاس الشاشة، وسعة الرامات، والخامات المصنوع منها الجوال.

اكسترا

نعرض في التالي أجدد أجهزة اكسترا ايباد وعدد من أجهزة التابلت، والتي تعد من أجود أنواع الكومبيوتر اللوحي في المملكة العربية السعودية، والتي منها تابلت اكسترا هواوي huawei ، و ابل ايباد ipad ، وشاومي باد وسامسونج جالاكسي تاب، وجميعها من الأجهزة الأشهر في السعودية التي تضم تقنيات من أحدث ما تكون.

كما ان بها مساحة للتخزين داخلية في الجهاز تسمح لكم بحفظ اللفات ومقاطع الفيديو والصور الهامة لتسهيل مشاهدتها أو قرائتها في أي وقت، هذا بالإضافة إلى ذاكرة الرام الكبيرة التي تسمح لكم بفتح أكثر من تطبيق عل الجهاز دون الحاجه لإعلاق التطبيقات الأخرى، وبهذا يصبح من السهل التنقل بينهم أثناء التصفح أو القرآءة.

وتعد أجهزة ابل ايباد هي الأجهزة الأشهر في المملكة من بين كل أنواع الكمبيوتر اللوحي المنتشرة حاليا، فبالرغم من أرتفاع سعرها بالمقارنة من الإصدرات الأخرى، إلا أن هذا الأرتفاع يقابله مواصفات لا تقارن بتقنيات عالية جدا من حيث التكنولوحيا الحديثة التي تستخدمها شركة ابل في إصدارتها من الأجهزة الإلكترونية، كل عذا تقدمه لكم مع جسم متين وقوى للجهاز.

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أما في التالي فمتاح كل أسعار أجهزة الكمبيوتر اللوحي من شركة ساكسونج العالمية، والتي اشتهرت بإصداراتها من أجهزة التابلت ذات المواصفات القياسية التي تقدم لكم تجربة آداء مميزة بأرخص سعر متاح في قئات الأجهزة المتوسطة، فهي تقدم لكم أفضل سعر مقابل أنسب قيمة، وبهذا تسيطر سامسونج على سوق الفئة المتوسطة قي الجوابات والتابلت كذلك.

تابلت سامسونج جالاكسي تاب اس 7 اف اي samsung galaxy tap s7 fe ، مع شاشة بمقاس 12.4 بوصة، داعم لشبكات الجيل الخامس، بسعة للذكرة 64 جيجا بايت، لون أسود، بسعر 2399 ريال سعودي.

تابلت هواوي ميت باد برو huawei matepad pro ، مع شاشة كبيرة بمقاس 12.6 بوصة، مع قلم ولوحة مفاتيح، لون رمادي، بسعر 4499 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا عروض

تابلت هواوي ميت باد تي 10 huawei matepad t10 ، مع شاشة كبيرة بمقاس 9.7 بوصة، بمساحة تخزين 32 جيجا بايت واي فاي، لون أزرق، بسعر 749 ريال سعودي.

تابلت هواوي ميت باد تي للأطفال 10 huawei matepad t10 ، مع شاشة كبيرة بمقاس 9.7 بوصة، بمساحة تخزين 32 جيجا بايت واي فاي، لون أزرق، بسعر 799 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الجديدة

ابل ايباد ميني ipad mini ، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 256 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون ذهبي، بسعر 2879 ريال سعودي بدلًا من 3049 ريال سعودي، بخصم فوري 4.98%.

، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 256 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون ذهبي، بسعر 2879 ريال سعودي بدلًا من 3049 ريال سعودي، بخصم فوري 4.98%. ابل ايباد ميني ipad mini ، مع شاشة كبيرة بمقاس 7.9 بوصة، بمساحة تخزين 64 جيجا بايت واي فاي الجيل الرابع، لون فضي، بسعر 2279 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي، بخصم فوري 5%.

أرخص الأسعار من موقع اكسترا السعودية

كمبيوتر لوحي تابلت شاومي باد 5 xiaomi pad 5 ، مصمم مع شاشة مقاس 11 بوصة، الجهاز به مساحة داخلية للذاكرة التخزين بسعة 128 جيجا بايت، مع خاصية الإتصال بشبكات أجهزة الواي فاي اللاسلكية الحديثة، الجهاز متاح منه في معارض اكسترا السعودية لونين وهما اللون الأبيض واللون الرمادي، بسعر 1499 ريال سعودي.

وهكذا نرى أنه تم توفير مختلف أنواع أجهزة التابلت والكومبيوتر اللوحي من ابل أيباد بخصم كبير، حيث أنه متاح منها ما يحتوي على قلم، والأخر المناسب لإستخدام الأطفال، أيضًا متاح من التابلت ألوان متنوعة تلائم كل الأعمار، وبهذا يمكن شراء الجهاز الذي تحتاجون إليه بأرخص سعر أعلى جودة وبمختلف المواصفات.

أكسترا

نأتي الآن لأسعار الساعات الذكية التي أصبح لا غنى عنها لمحبي التقنيات الحديثة، ومن خلال الساعات الذاكية يمكن مزامنتها مع الجوالات من خلال تقنية البلوتوث المتاحة في الكثير منها، كما أنها تتميز بالذوق الرفيع وتصميماتها العصرية التي تناسب العديد من الأذواق للشباب والبالغين من كل الأعمار.

حيث أن الساعات الذكية أصبحت من الأجهزة الإلكترونية الأساسية مع معظمنا، خاصةً الشباب ورجال الأعمال، من محبي ممارسة الرياضة اليومية، حيث أن البعض من الساعات الذكية تدعم خاصية قياس نبضات القلب، كما أن الكثير منها مزود بتطبيقات ذكية تقوم باحتساب السعرات الحرارية المفقودة مع عدد الخطوات التي يقوم بها الفرد.

وتقدم لكم متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية كافة ساعات ابل الذكية مع ألوانها المتعددة، والتي تجوها بكل الفروع وعلى الموقع الرسمي الخاص باكسترا بسعر مخفض مع خصم يصل إلى 1400 ريال سعودي، وبهذا يمكنكم جميعًا أن تحصلون على ساعة ابل الباللون المفضل لكم وبأرخص سعر في كل المتاجر السعودية.

داخل متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية وكذلك الموقع الرسمي لها نجد أنواع كثيرة من الساعات الذكية بمواصفات متنوعة، وكذلك تصميمات مختلفة، ولذا تتيح منها متاجر اكسترا بالسعودية ألوان متعددة ما بين الأسود الكلاسيكي، مع الأبيض المشرق، وكذلك أللون الأخضر والأحمر، بجانب الألوان المحايدة من البني والرمادي ، بالإضافة إلى اللون الذهبي الفخم.

كما أنه يتم تصميم الساعات الذكية بأسلوب مريع للمعصم واليد، مما يتيح لمستخدمها الإطلاع على الوقت ومزامنة بياناته بكل يسر، حيث أنها مثالية جدًا لتلقي الإشعارات بالمكالمات وارسائل التي تصل على الجوال أو التابلت، ناهيك عن عدم الحاجة لمسكها باليد مثلما هو الحال مع الأجهزة الإلكترونية، فهي صغيرة الحجم وتتسم بالإنسيابية.

عروض اكسترا السعودية

هواوي ساعة جي تي 2، 42 ملم، لون ذهبي مع سوار معدني، بسعر مميز 980 ريال سعودي فقط، بدلًا من 1089 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10%، ومتاح توصيل المنتج إلى المنزل أو استلامه من المعرض، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

هواوي ساعة جي تي برو، 46 ملم، لون أسود، بسعر خاص 899 ريال سعودي فقط، بدلًا من 999 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.01%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

اكسترا عروض السعودية

هواوي ساعة جي تي 2 اي، 46 ملم، لون أخضر ومصنوعة من معدن الستانلستيل، بسعر حصري 599 ريال سعودي فقط، بدلًا من 659 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 9.1%، وسيتم إتاحة المنتج للشراء فور توفّره.

ساعة ذكية من هواوي ووتش فيت اليجانت، 1.64 بوصة، باللون الأسود، بسعر مميز 449 ريال سعودي فقط، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.02%، ومتاح توصيل المنتج إلى المنزل أو إستلامه من المعرض، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

اكسترا السعودية

ساعة هواوي جي تي 2، 46 ملم، لون أسود سوار سيليكون، بسعر 679 ريال سعودي فقط، بدلًا من 769 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 11.7%، بضمان المصنع لمدة عامين.

ساعة هواوي جي تي 2، 46 ملم، لون بني سوار جلد، بسعر 789 ريال سعودي فقط، بدلًا من 879 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.23%، بضمان المصنع لمدة عامين.

موقع اكسترا الالكتروني

الساعة الأكثر مبيعًا على موقع اكسترا السعودية ابل ساعة ذكية الجيل السادس متاح بها تقنية الجي بي اس مع خاصية الإتصال، 44 مللي ومتاحة باللون الذهبي مع سوار باللون الأخضر، تجدوها بسعر مخفض جدًا في السعودية 3059 ريال سعودي بدلًا من 3399 ريال سعودي، مع خصم فوري حصريًا عند الشراء بقيمة 10%.

خصومات اكسترا السعودية

ساعة ذكية هواوي ووتش فيت اليجانت huawei ، مقاس 1.36 بوصة، متاحة باللون الأبيض، بسعر خاص 449 ريال سعودي فقط، بدلًا من 499 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 10.02%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

هواوي ساعة جي تي 2، 46 ملم، لون رمادي، بسعر خاص 829 ريال سعودي فقط، بدلًا من 1069 ريال سعودي، بخصم فوري قدره 20.97%، مع ضمان المصنع لمدة عامين.

خصومات اكسترا الحصرية

عرض حصري على ساعة ذكية سامسونج جالاكسي اكتف 2 samsung galaxy active 2، بمقاس 44 مللي، مصنوعة من خامة الجلد، متاح منها على الموقع الرسمي لاكسترا السعودية اللون الأسود، تجدوها بسعر مخفض جدًا 1199 ريال سعودي بدلًا من 1449 ريال سعودي، بخصم قدره 17.25%، تُعرض على الموقع بضمان 2 سنة من المصنع.

مع كل تلك العروض المميزة يقدم موقع اكسترا السعودية خدمة التقسيط على أكثر من شهر التي تتاح على كل المعروضات، وتسمح للعميل بدفع ثمن الجهاز على دفعات متتالية من خلال تقسيط اكسترا المريح، هذا مع خدمة التوصيل إلى باب المنزل في العديد من مناطق السعودية، كما أنه متاح خدمة التركيب على بعض المنتجات.

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