نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض ساكو اليوم saco مع أكبر التخفيضات السنوية من متجر ساكو عروض السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ساكو اليوم saco تقدم لكم أكبر تخفيضات ساكو اون لاين تسوق السنوية على أجهزة وأثاث المنزل ومستلزماته المطروحة لكم حصريًا من متجر ساكو عروض السعودية، والذي يقدم لكم جديد الخصومات الاسبوعية والشهرية والسنوية، وقد أوشك موسم الشتاء على البدء وتلك فرصة لا تعوض لشراء احتياجاتكم بأرخص الأسعار، فلا تفوتوها.

ونخصص اليوم لكم مقالنا هذا لتقديم جديد الخصومات من متجر ساكو بما يقدمه من معروضات حصرية داخل فروع المملكة العربية السعودية، من الأجهزة الجديدة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، مع مختلف المستلزمات الخاصة بالتمارين الرياضية، وهذا بتخفيضات مميزة وكبيرة، والعروض تستمر معكم حتى فترة محدودة أو إلى نفاذ الكمية المتاحة لدى ساكو.

عروض ساكو اليوم saco مع أكبر التخفيضات السنوية من متجر ساكو عروض السعودية

عروض ساكو 2021 نقدمها لكم في التالي بتخفيضاتها السنوية الحصرية على موقع ساكو للتسوق اون لاين وكل فروع المتجر في المملكة العربية السعودية، وهذا لفترة محدودة، واليوم نخص بالذكر خصومات الشوايات، والدفايات، والأجهزة الرياضية التي يكثر عليها الطلب حاليًا في معظم متاجر السعودية الكبيرة.

هذا بالإضافة إلى خصومات عديدة على كل مستلزمات الشواء وأجهزة التدفئة الداخلية، بجانب أسعار مخفضة على كل أنواع الدراجة الخاصة بالجنسين من الإناث والذكور، مع دراجات خاصة بمقاسات تناسب كل من الأطفال والبالغين، وبهذا تقدم لكم ساكو الخبر مختلف الأدوات والأجهزة التي تحتاجون لها في مكان واحد للتسوق في وقت أقل.

حيث تكثر مزاولة تلك الأنشطة في فصل الصيف، لكونه من الشهو ر الدافئة، كما أن ساعات النهار بها تكون أطول، ولهذا تتاح الفرصة أمام محبي الرياضة في المملكة العربية السعودية ويزاداد معها حبهم لممارسة الرياضة، ولهذا يبحث معظمهم على أجهزة رياضية مناسبة لتأدية مختلف أنواع الرياضيات دون الحاجه للخروج من المنزل.

أسعار أجهزة الزواج من ساكو

تخفيض لايقاوم في مهرجات تخفيضات الزواج من متجر ساكو الإلكتروني على سعر جهاز ماكينة حلاقة من السلسلة رقم 30، والآلة تلك تأتي لكم مع ملحقات عددهم 15 قطعة، وهي متاحة الآن بسعر حصري لمدة محدودة بسعر 139 ريال سعودي، وهذا بدلًا من سعر 239.75 ريال سعودي.

عرض مثالي مقدم فقط لفترة محدودة من متجر ساكو على سعر طقم كوب شاي يأتي لكم مع صحن بمقاس 200 مللي، والطقم هذا مكون من عدد 12 قطعة، كذلك يأتي الطقم مع حامل له، متاح الطقم هذا بسعر مناسب قدره 45 ريال سعودي، وذلك بدلًا من مبلغ 52.75 ريال سعودي، يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار مغرية لدى ساكو

خصم مميز تقدمه ساكو بكل فروعها على سعر طقم كوب شاي يأتي لكم مع صحن، والطقم هذا مكون من عدد 12 قطعة، كذلك يأتي الطقم مع حامل له، متاح الطقم هذا بسعر مثالي قدره 39 ريال سعودي، وذلك بدلًا من مبلغ 49.75 ريال سعودي، يشمل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصومات كتالوج ساكو الجديد

يقدم موقع ساكو اون لاين الخاص بالمملكة العربية السعودية خصومات جديدة على مجموعة من المنتجات المنزلية المختارة، والتي يأتي لكم بها بخصم وصل إلى 44% لفترة محدودة على الموقع الرسمي وكل الفروع، حيث يضم الخصم كل المنتجات الخاصة بالمنزل والمطبخ من أجهزة كهربائية صغيرة أو كبيرو، أو أدوات منزلية، أو أدوات الطبخ وأجهزة العناية بالمنزل.

أيضًا تقدم شركة ساكو خدمة التوصيل المجاني عند التسوق من الموقع الرسمي على الطلبات التي تزيد قيمتها عن مبلغ 99 ريال سعودي، وهذا العرض متاح حتى فترة محدودة على كل الطلبات المطلوبة من داخل المملكة العربية السعودية، وهذا يشمل كل المعروضات بما فيهم الأجهزة الكهربائية، وقطع الأثاث، ومستلزمات المنزل، والأجهزة الإلكترونية.

ومتاح في متجر ساكو حاليًا خصم خاص للمقيمين من العملاء داخل المملكة العربية السعودية على أسعار أجهزة وأدوات المنزل الحديث، والتي وصل الخصم بها حتى نسبة 44%، وهذا متاح فقط على منتجات مختارة على موقع ساكو السعودية الرسمي، والذي يقدم لكم حلول مثالية لكل مشكلة تتعلق بالصيانة والتركيب والتصليح، كل هذا من خلال الموقع.

أسعار ساكو الجديدة

تضم اسعار ساكو الجديدة خصم جبار على سعر الالعاب المائية التي يقبل على شراؤها الأطفال والكبار، فيوجد في التالي حمامات سباحة عائلية لحجم كبير تصلح لكى الأعمار، كما يوجد في الفروع حمامات للسباحة تناسب الاطفال باعمار متفاوتة، حيث تتسم ألعاب الأطفال بتوفرها بألوان متعددة ذات نقوشات طفولية تتناسب مع روح الطفل.

عرض مميز لفترة محدوظة على سعر جهاز فاحص سيارة لاسلكي من أوبي دي 2، والجهاز متوافق مع أجهزة الآيفون والأندرويد، متاح بسعر 79.75 ريال سعودي.

خصم كبير من ساكو على سعر طقم استرجاع حزام السحب بمقاص 3 بوصة × 30 قدم، متاح بسعر 349.75 ريال سعودي.

خصومات جديدة من ساكو للسعودية

عرض خاص لمدة محدودة على سعر أداة إعادة شحن مكيف الهواء السريع بارد، بحجم 14 أونصة، متاح بسعر 119.75 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض كبير من ساكو على سعر حافظة مبرد أو سخان بسعة 24 لتر، تعمل بقوة 48 واط واجن، متاحة بسعر 429.75 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اسعار الصيف في ساكو

خصم خاص من متحر ساكو على سعر ايه سي ريتشارجر هيفي دوتي، متاح بسعر مميز 299.75 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيض مميز لفترة محدودة على سعر بركة سباحة بشكل مستطيل بمقاس 2×3×0.75 متر، متاحة بسعر مخفض 699.75 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

سعر مسبح ساكو

تخفيض مميز من متجر ساكو على سعر طقم بركة سباحة بمقاس 4.88×1.22 متر، متاح بسعر حصري 4799 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصومات حصرية لمدة محددة على سعر مسبح للعائلة بمقاس 2.6 في 1.6 متر في 65 سم، متاح بسعر مخفض 549 ريال سعودي فقط، شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو مسابح

عرض مغري جدًا مقدم من موقع ساكو الإلكتروني للتسوق في المملكة العربية السعودية على سعر حوض سباحة من انتكس، والذي يصلح للأطفال من عمر ثلاث سنوات فما فوق ذلك، وهو متاح حاليًا بسعر خاص لمدة محددة بمبلغ 189.75 ريال سعودي فقط، والسعر ذلك شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

خصومات جبارة لا تقاوم من موقع ساكو في السعودية على سعر عوامة شفافة مزينة بقطع لامعة، والعوامة تلك مناسبة للأطفال بدايةً من عمر تسع سنوات فما فوق ذلك، وهي متاحة الآن فدفي كافة فروع متحر ساكو بسعر مغري جدًا بمبلغ 79.75 ريال سعودي فقط، والسعر هذا شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات ساكو لشهر ذي القعدة

تحتوي تخفيضات متجر ساكو في شهر ذي القعدة 1443 من الهجرة على تخفيضات عروض الصيف المنتظرة، والتي تأتي بكل ما قد تحتاحون إليه خلال فترة فصل الصيف في داخل المملكة العربية السعودية، حيث أصدرت شركة ساكو كتالوج جديد يشتمل على أجهزة المراوح ومكيفات الهواء، وأيضًا كافة مستلزمات حمامات السباحة.

كما يضم كتالوج ساكو الجديد هذا العديد من مستلزمات الحدائق من أجهزة جذ الحشائش وتقليم النباتات وغرف تخزين خارجية، هذا بالإضافة إلى أشكال وتصميمات متنوعة من قطع أثاث الجلسات الخارجية والمظلات الكبيرة التي تتوفر في كل الفروع بمقاسات وألوان متنوعة، بجانب أجهزة تنظيف الساحات الخارجية التي تعمل بنظام الضغط العالي.

وبهذا يكون قد وازن ساكو بين تقديم السعر الأفضل والمناسب والجودة الأعلى من كل إحتياجات المنزل والحديقة، فكما أتاح لكم العديد من الحلول المنزلية التي تسهل علينا كل ما قد نواجهه من مشاكل، فنجده كذلك وفر حلول عملية جدًا لمشاكل الحدائق وتنظيفها بعرضه لأجهزة العناية بها بكل أنواعها وإستخداماتها العديدة.

عروض ساكو على الساعات الذكية

مع ساكو تجدون أقوى الخصومات والتنزيلات على ساعات هواوي الذكية huawei بإصداراتها المتعددة، والتي تتسم بجودتها وخاماتها الممتازة في الصنع، أما التقنيات المستخدمة في من أفضل التكنولوجيا التي تم تطويرها وضمها في الساعات الذكية مؤخرًا، كما تتسم ساعات هواوي بأناقة تصميمها، وألوانها البسيطة والمتنوعة أيضًا.

فاليوم أصبح معظمنا لا يستطيع الإستغناء عن إرتداء هذا للنوع الذكي من الساعات، والتي عادةً ما يتم إستخدامها بضغطة واحدة في إستقبال المكالمات الهاتفية والرد عليها، وهذا يتم من خلال شاشاتها الذكية التي تعمل بخاصية اللمس، هذا بالإضافة إلى عدّة مهام أخرى يمكن للساعة تنفيذها تتعلق بالتطبيقات الصحية، وهي من أكثر الإستخدامات للساعات الذكية بين الرياضيين.

خدمة توصيل ساكو

مع متاجر ساكو السعودية تجدون يوميًا تسهيلات كثيرة وخدمات مميزة لكل عملائه القدامى والجدد من ومحافظات داخل المملكة العربية السعودية، كما يوجد لديه فريق خدمة عملاء كبير جاهز للرد على كل استفسارات العملاء في السعودية في أي وقت، هذا بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وكءلك خدمة النقل والتوصيل المجاني.

تقدم متاجر ساكو عرض جديد في كل فروعها والموقع الرسمي أيضًا، ألا وهو عرض التوصيل المجاني على جميع الطلبات التي يتم شراؤها من على الموقع الرسمي أو من أحد الفروع داخل المملكة العربية السعودية، وبهذا يمكن للعميل التسوق بأريحية دون التفكير في كيفية النقل والتوصيل.

لكن وجب التنويه على أن خدمة التوصيل المجاني المتاحة تلك تستمر معكم حتى فترة محدودة فقط، كما أنها متاحة فقط لعملاء المملكة العربية السعودية دون المقيمين داخل غيرها من الدول العربية، فعليكم أن تسارعوا في شراء طلباتكم من الأجهزة والأثاث، ومستلزمات المنزل والطفل التي يقدمها ساكو قبل إنتهاء المدة المحددة.

معروضات ساكو

تعرض لكم متاحر ساكو كل يوم كل جديد في عالم الأجهزة المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، فهي تضم كل ما قد ترغبون في شرائه داخل المملكة العربية السعودية، كما أن لها فروع تغطي كل محافظات ومدن المملكة، لتقدم بهذا شركة ساكو خدمة فريدة للعملاء مع سعر مناسب لكل المستويات المادية وتخفيض كبير.

وتتيح الآن كل متاجر ساكو في السعودية خصم حتى 40% على أسعار أجهزة المكانس الكهربائية من إنتاج شركة كارشر الأجنبية الصنع، والتي أثبتت كفاءة أجهزتها بشهادة العديد من العملاء في السعودية، ولذا تحتل منتجات شركة كارشر نسبة عالية من مبيعات ساكو، وتجدون لها قسم خاص داخل كل الفروع بداخل المملكة.

أيضًا قدمت شركة ساكو بكل فروعها في السعودية قسائم شراء مجانية لكل العملاء، والتي تمنحهم إمكانية التسوق المجاني بقيمة 75 ريال سعودي، وهذا ما قدمته متاجر ساكو للعملاء كهدية عيدية عيد الفطر المبارك، شرط أن يشتري العميل بقيمة 500 ريال سعودي، وبهذا تنجح ساكو مرة أخرى في جذب المزيد من العملاء إليها.

عروض شركة ساكو

تعرض فروع متجر ساكو في داخل المملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من أجهزة تنقية الهواء بتشكيلة من أكبر الماركات وأكثرها شهرة في السعودية، والتي يقبل على أجهزتها معظم العملاء، حيث تقدم أجهزة تنقية الهواء الحديثة حماية لكل أفراد العائلة من خلال استنشاق هواء نقي ونظيف.

فتقدم ساكو أجهزة منقي الهواء توفر حماية لكل أفراد الأسرة، مع أكبر تشكيلة من منقيات الهواء من ما كات عالمية، مثل فيليبس، وبرنسيس، وهوميكس، وفيلتريت، وأجهزتها ذات التقنية الرائعة، والتي تجدوها داخل كل فروع ساكو بتخفيض يصل إلى 40% بمناسبة إقتراب شهر رمضان المبارك، نسأل الله أن يعيده عليكم واليمن والبركات.

كما تقدم متاجر ساكو أيضًا العديد من أنواع المكانس الكهربائية بتقنيات متطورة جدًا، والتي تقدم منها أجهزة مختارة بسعر مميز لا يقبل المنافسة، ومتاح حاليًا على الموقع الرسمي الخاص بساكو في السعودية جهاز مكنسة حديث بسعر 189 ريال سعودي بدل من 367.75 ريال سعودي، كما تتيح ساكو أجهزة كنس أخري بخصومات تصل إلى 49%.

تعرض متاجر ساكو أيضًا أجهزة المطبخ المختلفة، حيث تقدم لربة المنزل أحلى حزمة لتحضير الطعام بسعر 2344 ريال سعودي بدل من 3786 ريال سعودي، حيث تجدوها في كل الفروع بخصومات رمضانية حتى نسبة 40%، وتشمل أجهزة المطبخ في ساكو كل الماركات والأنواع التي تساعد ربة المنزل في تحضير الطعام في وقت أقل.

عروض ساكو المذهلة

تقدم متاجر ساكو خصم إضافي لكل العملاء المقيمين في السعودية والحاملين لبطاقات فيزا مدى أو الإئتمانية، حيث يحصلون عند التسوق من ساكو على خصم إضافي بنسبة 20% على كل المعروضات التي يقدمها متجر ساكو على كل منتجاته على الموقع الرسمي أو في أيٍ من فروعه المنتشرة داخل المملكة العربية السعودية.

كما تقدم ساكو أيضًا هدية لعملائها بمناسبة عيد الفطر المبارك قسيمة شراء مجانية تتيح لكم التسوق من فروعها مجانًا بمبلغ 75 ريال سعودي، ويمكنكم الحصول على قسيمة الشراء تلك من خلال التسوق المسبق بمبلغ 500 ريال سعودي، فعلى كل عملية شراء بهذا المبلغ سوف يتم تسليم العميل قسيمة شراء جديدة.

ووجب علينا تنويه حضراتكم أن قسيمة الشراء تلك يتم الحصول عليها مجانا من المنافذ المخصصة لهذا الغرض، وهذا في حالة تطبيق الشروط والأحكام، كما أنه لايمكنكم الإستفادة بقيمة تلك العدية في حالة تطبيق العميل لأيٍ من العروض الترويجة الأخرى، كما أن تلك الهدية سارية حتى يوم 5 مايو الموافق يوم 4 شوال 1443.

خصومات ساكو عروض السعودية

متاح داخل كل فروع ساكو ومخازنها مجموعة فريدة من مستلزمات ومعدات الحدائق والبستنة، والتي تضم أجهزة الإعتناء بالحديقة، وقطع الديكور الخاصة بتزيين الحدائق، هذت بجانب أجهزة طرد الحشرات بسعر مخفف، هذا بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية الخاصة بجز الحشائش وتقليمها مع الأعتناء بها، فكل تلك الأجهزة متاحة بخصم كبير على السعر لفترة محدودة.

كما يقدم ساكو السعودية الكثير من الخصومات على لوازم الرياضة في الهواء الطلق، خاصة وقد أقبل فصل الشتاء على الإنقضاء، طما قد أوشك العام الدراسي على الإنتهاء، وبهذا يزداد إقبال العملاء على شراء مستلزمات الرياضة، مع الأدوات الرياضية الخاصة بالتمرينات، بالإضافة إلى معدات الألعاب الرياضية، بجانب العديد من الأكسسوارات التي تزيد من متعة ممارسة الرياضة.

حيث يوجد داخل الفروع الخاصة بمتجر ساكو داخل المملكة العربية السعودية العديد من الأجهزة الرياضية ومستلزمات الرياضات المتعلقة بالهوايات مثل هواية رياضة صيد اليمك، حيث توفر متاجر ساكو لك كل إحتياجاته من صنارات وطعم، بالإضافة إلى مختلف أنواع الدراجات لممارسة رياضة قيادة الدراجات، بجانب كافة الكرات المستخدمة في الرياضات المختلفة.

تخفيضات ساكو على مستلزمات المنزل

تطرح ساكو في كل فروعها الكثير من الأثاث المنزلي الذي يناسب مختلف الأذواق الحديثة والعصرية، سواء الكلاسيك منها أو المودرن، ويضم موقع ساكو للتسوق الإلكتروني مختلف الجلسات الخارجية والداخلية، مع مستلزمات التخزين والتنظيم، بجانب مختلف الأجهزة والأدوات الرياضية بأرخص سعر في المملكة العربية السعودية.

كما تم إطلاق أكبر مهرجنات تخفيضات العام الحالي داخل المملكة العربية السعودية، والذي يضم كل خصومات شهر رمضان المبارك المستمرة حتى نفاذ الكمية على كل مستلزمات المنزل العصرية في كل محافظات ومدن المملكة، والتي تجدون منها الجلسات الخارجية للحدائق، وأجهزة الطبخ الحديثة، مع مختلف معدات وأدوات الطهي على النحو الذي نتناوله اليوم.

خدمات ساكو

تقدم ساكو السعودية ضمن تخفيضات عيد الأم هدايا مجانية متعددة عند شراء أحد أجهزة العجانات المختارة من إنتاج شركة كينوود، على أن يتم إستلام العجان مع ماكينة قهوة مجانية من إنتاج شركة ديلوتشي قوستو، وهي ماركات عالمية في مجال الأجهزة الكهربائية، وهذا تحت شعار ساكو ” خلي العيد عيدين، والهدية هديتين”.

أيضًا تقدم متاجر ساكو لعملائها الأعزاء داخل المملكة العربية السعودية حلول مذهلة لكل للمشاكل التي قد تواجهها في المنزل أو الحياة اليومية بشكل عام، فهي توفر بفروعها كل الأداوت الخاصة بالأمان أو السيارة، بجانب أدوات الإنقاذ السريع الخاصة بتنظيف المنزل، ليجد العملاء كل إحتياجاتهم في مكان واحد بكل سهولة ويسر لجعل حياة العميل مطمئنة.

كما تضم حلول عملية جدًا وسريعة لكل المشاكل التي تعيق الحفاظ على أمان الأطفال الصغار وتمنع ما قد يلحق بهم من ضرر، مثل صدادات الأبواب التي تحافظ عليهم من الإصطدام، أو أغطية فتحات المقابس بكل أنواعها التي تحميهم من أخطار التيار الكهربائي، أو الحواجز الآمنة لحمايتهم من السقوط من أعلى الدرج أو الخروج من الغرف.

خصومات ساكو المخفضة

تشمل متاجر ساكو في السعودية منتجات أساسية بأسعار وصلت الخصومات بها إلى 50%، خاصة الجوالات وأجهزة المطبخ والمنزل، فتجدون لها كل أنواع أجهزة المطبخ بخصم يصل إلى 44%، كما يوجد من ضمنها تخفيضات على الأجهزة المنزلية حتى 33%، كما وصلت خصومات معدات التصليح وأدوات التركيب إلى 40%.

وقبل أن نقوم بعرض الخصومات بتفاصيلها وجب التنويه على حضراتكم إلى ضرورة الإسراع في اغتنام فرصة التخفيضات والعروض قبل أن تنتهي مدتها، حيث أن كافة الأسعار المعلنة حاليًا تجدوها كما هو موضح في الفقرات التالية في كل الفروع لساكو في المملكة، أو الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بساكو السعودية، كما أن المعروضات تتواجد حتى نفاذ الكمية في المخازن، فسارعوا بالتوجه إلى أقرب فرع لكم أو الشراء عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.

وننوه على أن ساكو قد أتاح في معارضه كل أنواع المفروشات التي تخص كل الغرف مع غرفة المعيشة، كما يوفر لكم كل المستلزمات للحديقة، بالأضافة إلى قطع مميزة للديكور قي كل المناسبات، بجانب معدات أساسية وهام توافرها في كل منزل، مثل الكراسي وأجهزة التركيب والتصليح، بالإضافة إلى الأجهزة الأساسية الخاصة بالمطبخ أو المنزل.

اسعار ساكو في السعودية

تعرض لكم متاجر فروع ساكو السعودية مجموعة متكاملة من مستلزمات المنزل الحديث، والتي حرصت ساكو من خلالها على تقديم كل ما قد تحتاجه كل أفراد الأسرة من أجهزة المطبخ الرقمية والكهربائية، وأدوات الطهي والمائدة، وهذا من ماركات متنوعة بصناعة محلية أو عالمية مستوردة من الخارج، وهذا مع تخفيضات عالية جدًا.

تقدم ساكو أسعار خاصة على مستلزمات المطبخ بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث أصدرت كتالوج جديد وصلت الخصومات فيه إلى نسبة 40%، حيث تتيح لكم خصومات كبيرة على القلايات الهوائية مع ضمان ممتد من متجر ساكو، مع تخفيضات حصرية على أدوات المطبخ ومائدة الطعام، مع مستلزمات الطهي وماكينات صناعة القهوة.

اسعار ساكو المخفضة

عرض مخفض على طقم أواني للطهي غير لاصقة مكون من عدد 13 قطعة، صناعة برازيلية، متاح بسعر 199 ريال سعودي بدل من 279.75 ريال سعودي.

خصومات كبرى على صانع قهوة عربي قابل للتنقل، بسعة 0.8 لتر، تعمل بقوة 1000 واط، متاح منه تصاميم متنوعة بسعر 299.75 ريال سعودي، مع هدية مجانية فنجان قهوة.

تخفيضات ساكو عروض

قلاية هوائية من نوويف تعمل بتقنية التحكم الرقمي بقوة 1425 واط، بسعة 3 لتر، متاحة في الفروع بسعر 279 ريال سعودي بدل من 429.75 ريال سعودي، مع هدية مجانية فورية عند الشراء.

عرض على طقم عشاء بورسلين مكون من عدد 12 قطعة، يكفي عدد 4 اشخاص، متاح منه اللون الأبيض بسعر 39 ريال سعودي بدل من 59.75 ريال سعودي.

خصومات ساكو في السعودية

ونقدم لكم في النقاط التالية الخصومات الأجدد من متجر ساكو في السعودية على كل الدفيات وأطقم الجلسات الخارجية الخاص بالحدائق، بجانب أجهزة الشوي، وبهذا تكون قدمت لكم ساكو كافة المستلزمات والأجهزة اللازمة للمناطق المفتوحة للحدائق، لكونها المكان الأنسب للتجمعات العائلية ذات الأعداد الكبيرة، أو الجلسات مع زملاء العمل أو الأصدقاء.

دفاية غاز من الاستانلستيل باللون الابيض، تعمل بـ 38000 وحدة حرارية، متاحة بمقاس 22.×70 سم، تغطي مساحة 20 متر مربع، بسعر 1599 ريال سعودي، أو يمكن تقسيط السعر على 6 أقساط بدفع 269 ريال سعودي كل شهر.

دفاية تعمل بالحطب خاصة بالحدائق، بسعر خاص 499 ريال سعودي بدل من 799 ريال سعودي، بخصم حصري 300 ريال سعودي.

ومتاح من أنواع الدفيات الموجودة لدى متجر ساكو السعودية أشكال وتصميمات مختلفة تناسب كل المساحات وأشكال الديكور الحديث، حيث يوجد منها المصنوعمن المعدن، كما يوجد أيضًا المصنوع من الحجر، كذلك نجد منها تصميمات دائرية وأخرى مربعة أو مستطيلة، كما أن بعض الدفايات تم تصميمها لتكون دفاية وطاولة في الوقت ذاته.

ساكو عروض السعودية

شواية 3 شعلة مع شعلة جانبية، متاح منها اللون الأسود، بسعر مخفض 999 ريال سعودي بدل من 1199 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 200 ريال سعودي.

طقم جلوس للحديقة لعدد 4 أشخاص عبارة عن 3 مجالس وطاولة، بسعر خاص 799 ريال سعودي بدل من 1099 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 300 ريال سعودي.

وتحتوي أطقم الجلوس التي تتيحها متاجر ساكو في فروعها بداخل المملكة العربية السعودية على أعداد متنوعة من الكراسي، كما أن البعض منها يشتمل على أريكة تتسع أكثر من فردن وأيضًا تأتي لكم أطقم الجلوس في ساكو مع طاولة بتصميمات متنوعة، فمنا المربع الشكل والمستطيل والدائري، ويتم تصميمها بمقاسات مختلفة تتناسب مع الطقم.

عروض ساكو

فيما يلي كتالوج ساكو 2021 الذي يشمل أسعار منيزة جدًا للشوايات الخارجية بكل أنواعها، فمع قدوم فصل الشتاء تكثر حفلات الشواء التي تجمع العائلة والأصدقاء في الساحات الخارجية، ولعل أكثر الشوايات طلبًا هي هي شوايات الفحم كبيرة الحجم.

وتجدون في متاجر ساكو في المملكة العربية السعودية مختلف أنواع الشوايات التي تصلح لحفلات الشواء التي تقام في الحديقة أو الساحات الخارجية، ويوجد منها أنواع متنوعة ومقاسات مختلفة، كما أنه متاح منها العديد من الأشكال لكل منها طريقة إستخدام مختلفة، كما أن معظمها مزود برف سفلي لمستلزمات الشواء، والآخر يأتي معه هدايا مجانية.

كما أنه متاح في متاجر ساكو بالمملكة العربية السعودية إسطوانات الغاز التي تتسم بمواصفات الجودة العالية، حيث يتوفر بها معايير الأمان والحماية من مخاطر الحوادث لا قدر الله، والتي من الممكن أن تنتج عن إستخدام إسطوانات الغاز التي لا يتوافر بها معايير الجودة والسلامة، ويوفر متجر ساكو إسطوانة فايبر من غازكو فايبرجلاس بسعة 24.5 لتر، بسعر 409 ريال سعودي، مع هدية مجانية.

ومتاح من الشوايات الحديثة أنواع كثيرة تسمح بشوي العديد من الأطعمة، سواء اللحوم الحمراء الخاصة بالماشية، أو اللحوم البيضاء من الأسماك البحرية، مع كل أنواع الدواجن، كما يمكن أيضًا شي وطهي مختلف أنواع الخضراوات اللازم توافرها مع وجبات اللحوم المشوية، كما أن بعض الشوايات تحتوي على أكثر من رف لشوي أكثر من وجبة في الوقت ذاته.

عروض ساكو 2021

شواية فحم مع مدخنة بالإضافة إلى صندوق الاحتراق، مزود بميزان حرارة ومدخن وعجلات ثقيلة، بسعر مخفض 1499 ريال سعودي بدلًا من 1799 ريال سعودي بخصم 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط على 6 شهور بـ 250 ريال سعودي.

شواية فحم مع رف جانبي، بسعر مميز 999 ريال سعودي بدلًا من 1459 ريال سعودي بخصم 460 ريال سعودي.

ساكو عروض السعودية

شواية فحم ملحق بها رف قابل للطي بجانب عدد من الأرفف الإضافية الجانبية، مع شبكة للطهي ذات إرتفاع قابل للتعديل، بالإضافة إلى درج تخزين سفلي لإزالة الرماد بسهولة، الشواية مزودة بعجلات لسهولة تحريكها من مكان لمكان، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي بخصم فوري بقيمة 150 ريال سعودي.

ساكو

متاح في متاجر ساكو في المملكة العربية السعودية أنواع مختلفة من الدفايات، والتي تتنوع تصميماتها ما بيت الحجري والدفايات التي تعمل بالحطب، مع أنواع أخرى تعمل بالغاز، كما أنه متاح منها تصميمات ذات شكل عمودي، وغيرها بشكل دائري، مع مقاسات مختلفة من الدفايات المربعة والمستطيلة، وبهذا تجدون منها كل التصميمات التي تناسبكم.

والدفايات الخارجية تعد من أكثر المنتجات الهامة في فصل الشتاء، حيث أنها تعمل على تدفئة الهواء المحيط بطريقة طبيعية وصحية، حيث يستخدم الحطب في التدفئة بها عنصر أساسي فيما بتناسب مع الحدائق والساحات الخارجية، وفيما يلي أسعار الدفايات في موقع ساكو اون لاين تسوق بأسعار حصرية.

تخفيضات ساكو

دفاية حطب للحدائق بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي، مع توفير 220 ريال سعودي من ساكو.

دفاية حطب مربعة للحدائق 86 سم سطح حجري بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي، مع توفير 150 ريال سعودي.

دفاية غاز للحدائق ارتفاع 137 سم بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي، مع توفير 200 ريال سعودي من ساكو.

شوايات ساكو

متاح كذلك في ساكو شوايات مصنوعة من الحجر القوي المؤهل لمقاومة درجات الحرارة العالية، كما أنه متاح منها تصميمات متنوعة ما بين المربع والدائري، ومتاح حاليًا لدى ساكو دفاية حطب على شكل دائري بقطر بمقاس 86 سم للحدائق بسعر 449 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي، مع توفير 150 ريال سعودي.

فبالرغم من توافر دفايات كهربائية حديثة في وقتنا الحالي في كل المتاجر، إلا أنه لا يزال الكثير منا يفضل الدفايات التي تعمل بالحطب، لأنها تناسب الأماكن المفتوحة أكثر، لأنها تنتج طاقة حرارية كبيرة تعمل على تدفئية مساحات كبيرة، ومع تصميماتها العصرية نجدها تناسب الديكور الحديث، مما جعل العملاء يتجهون إلى شرائها.

saco

الآلات الرياضية ومستلزماتها أصبحت من الأجهزة الهامة بالنسبة للكثير منا، ففي عصرنا الحالي أصبح من الصعب توفير الوقت للذهاب إلى الصالات الرياضية للممارسة التمارين، وهنا جاءت أهمية الأجهزة الرياضية التي تصلح للجيم والمنزل، حيث أنه من خلالها يمكن أداء التمارين اليومية في المنزل مع إنجاز مكالمات العمل أو مشاهدة المحاضرات والدروس، وبهذا ينفذ الفرد منا مهامه مع إنجازه لرياضته اليومية، مما يعمل على توفير الوقت بقدر كبير، وفي التالي أسعار ساكو السعودية الخاصة بالأجهزة الرياضية المتنوعة، مع خصومات الدراجات التي هي من أهم الرياضات التي تعمل على زيادة اللياقة البدنية.

ولهذا يوجد في فروع ساكو السعودية مقاسات مختلفة من الدراجات الرياضية، وهذا لكي تجدون كل المقاسات التي تناسب كل الأعمار لكم ولأولادكم الأطفال والبالغين، كما أنه يوجد من الدراجات أنواع كثيرة للجنسين الذكور والإناث، أيضًا يوجد منها مختلف الألوان التي تناسب كل الأزواق الحديثة، ناهيك عن التصاميم المتعددة لهيكل الدراجة نفسه.

متاح في مختلف فروع متجر ساكو المتاحة داخل مدن المملكة العربية السعودية أجهزة تمارين رياضية تناسب القيام بأكثر من تمرين يلائم مختلف أجزاء الجسم، فتجدون لدى ساكو جهاز للتمارين الرياضية من فيت بلس fitplus بسعر مخفض جدًا بمبلغ 1449 ريال سعودي فقط بدل من مبلغ 1699 ريال سعودي، مع توفير 250 ريال سعودي.

ساكو اون لاين تسوق

جهاز سير كهربائي 110 كيلو جرام مع دراجة رياضية بلوحة الكترونية، عرض كومبو بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي بتوفير 400 ريال، أو بالتقسيط على 6 أشهر بقسط 267 ريال سعودي.

دراجة تمارين رياضية 5 كيلو جرام من housefir بسعر مميز 959 ريال سعودي بدلًا من 1129 ريال سعودي بتوفير 170 ريال سعودي.

موقع ساكو للتسوق اون لاين

جهاز سير كهربائي 135 كيلو جرام 2.6 حصان مستوية، بسعر خاص 2699 ريال سعودي بدلًا من 3599 ريال سعودي بتوفير 400 ريال، أو بالتقسيط على 6 أشهر بقسط 450 ريال سعودي.

دراجة تمارين رياضية 100 كيلو جرام من housefir للإستعمال المنزلي فقط، بسعر مميز 649 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي بتوفير 150 ريال سعودي.

كتالوج ساكو 2021

دراجة فولاذ آلوي من سبورتكس إطارات سميكة 26 بوصة مع 7 سرعات وقرص فرامل بسعر 899 ريال سعودي بدلًا من 1099 ريال سعودي بتوفير 200 ريال سعودي.

دراجة رجال هيكل سبائكي من سبورتكس 26 بوصة قابلة للطي مع 21 سرعات بسعر 1199 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي بتوفير 300 ريال سعودي، أو بالتقسيط 200 ريال على 6 أشهر.

ساكو عروض

دراجة أولاد مقاس 20 بوصة من سبورتكس، بسعر خاص ومخفض من موقع ساكو للتسوق 399 ريال سعودي بدلًا من 499.75 ريال سعودي بتوفير 100.75 ريال سعودي.

دراجة رجال 21 سرعة هيكل من الفولاذ مقاس 26 بوصة من سبورتكس بسرعات متعددة، بسعر مميز في كل الفروع 649 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي بتوفير 150 ريال سعودي.

متجر ساكو

بجانب الأجهزة الخاصة بالتمارين الرياضية يعرض ساكو أدوات ومستلزمات الرياضات الترفيهية الأخرى، مثل لعبة البلياردو الذي يقدم لكم كافة مستلزماتها باسعار خيالية، حيث تجدون لديه طاولات لعبة البلياردو الشهيرة للكبار والأطفال، بجانب طاولة ألعاب 4 في 1 تضم أكثر من لعبة في محتواها، بالإضافة إلى ألعاب أخرى مسلية مثل كرة القدم الغنية عن التعريف.

طاولة ألعاب 4 في 1 بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 499.25 ريال سعودي، بخصم عند الشراء 150 ريال سعودي.

لعبة كرة القدم بسعر مخفض 359 ريال سعودي بدلًا من 449.75 ريال سعودي، بخصم فوري عند الشراء 90.75 ريال سعودي.

طاولة بلياردو للأطفال بسعر خاص 219 ريال سعودي بدلًا من 273.75 ريال سعودي، بخصم عند الشراء 54.75 ريال سعودي.

ساكو عروض السعودية الحصرية

دراجة خاصة بالتمارين الرياضية 100 كيلو جرام خاصة للإستعمال المنزلي فقط، بسعر 679 ريال سعودي بدلًا من 899 ريال سعودي، بخصم عند الشراء 220 ريال سعودي.

طاولة لعبة بلياردو بسعر 1699 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي، بخصم عند الشراء 600 ريال سعودي، مع إمكانية التقسيط على 6 دفعات بمبلغ 284 ريال سعودي شهريًا.

أجهزة ساكو الرياضية

في التالي متاح تخفيضات جديدة على أجهزة السير الكهربائية التي تساهم بشكل كبير في تعويض ما فرضه علينا أسلوب العصر الحالي في المعيشة من قلة أوقات الفراغ، فمع انشغالنا بحياتنا العملية نكاد لا نستطيع السير أو الجري لحرق السعرات الحرارية الزائدة، ومع أجهزة السير الكهربائية أصبح من السهل تعويض هذا النقص في المنزل أو العمل.

جهاز سير كهربائي 100 كيلو جرام، بقوة 1.5 حصان بمحرك، بمنحدر يدوي 3 مستويات، بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي بتوفير 400 ريال، أو بالتقسيط على 6 أشهر بقسط 184 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي بمحرك 120 كيلو جرام، بقوة 2.5 حصان، بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي بتوفير 500 ريال، أو بالتقسيط على 6 أشهر بقسط 300 ريال سعودي.

وتعد الاجهزة الرياضية من أكثر الأجهزة التي يتسائل عنها العملاء في متاجر السعودية، ليجدوها جميعها في الفروع وعلى موقع ساكو الرسمي، هذا بجانب عدد كبير من أنواع الأجهزة الرياضية التي تتنوع في الشكل والتصميم والهدف من معرفة كيفية استخدامها، فكلها تتسم بسعرها الخاص المقدم في كل الفروع الخاصة بمتجر ساكو في المملكة العربية السعودية.

يقدم ساكو عروض سنوية تتميز بأسعارها الرائعة التي تنال رضى كل العملاء، وهذا يشمل كل ما بحتاجه الفرد والمنزل، وتناولنا اليوم منها خصومات الأجهزة الرياضية، والشوايا، والدفايات المتاحة لفترو محدودة.

وتابعونا في كل مقالاتنا القادمة التي نقدمها لكم كل يوم والتي تضم أحدث الخصومات التي تقدمها كل المتاجر السعودية كلها، سواء المتاجر المختصة بتقديم السلع الغذائية للعملاء، مع تخفيضات المتاجر الكبيرة التي تقدم لكم مختلف الأجهزة الإلكترونية التي يحتاجها كل فرد منا في مجال العمل لإنجاز المهام اليومية، أيضًا الأجهزة المنزلية اللازمة في كل منزل.