نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 اختراعاً غريباً من إديسون لم تسمع بها من قبل! في المقال التالي

عمر شويل - جدة سجل توماس إديسون، المخترع الشهير، العديد من الاختراعات التي يجب ألا تكون على علم بها، بينما لم ينجح بعضها. بدون أي مبالغة أو سؤال، ستكون حياتنا مختلفة تمامًا بدون اختراعات توماس إديسون، هذا المبدع الفريد غير ثقافتنا بطرق لا تعد ولا تحصى، مع الأجهزة المعجزة التي تم تشكيلها في مختبره. ولد إديسون في ولاية أوهايو.

اختراعات إديسون التي لم تسمع بها من قبل

سجل أول اختراع له في سن 21 وسجل اختراعه الأخير بعد عامين من وفاته. تنقسم معظم اختراعات إديسون إلى 8 فئات رئيسية: البطاريات، والطاقة الإلكترونية والكهرباء، ومسجلات الأشرطة، والأسمنت، والتعدين، والصور المتحركة، والتلغراف، والهاتف؛ استمرارًا في هذا المقال ، سنتعرف على العديد من اختراعاته.

آلة التصويت

قبل فترة طويلة من معرفة الناس بهذه الآلة، قدم إديسون اختراعًا جديدًا للعالم، وكان ذلك بمثابة آلة لتسجيل الأصوات في البرلمان والحكومة.

التصويت للإجابة بنعم أو لا. لم يحقق هذا الجهاز نجاحًا كبيرًا، لأن سرعة عملية الجهاز كانت بطيئة. حتى أحد السياسيين في البرلمان قال إنه إذا كان هناك اختراع في العالم لا نريد استخدامه.

الدمى الناطقة

تم توثيق اختراع إديسون لجهاز التسجيل جيدًا وهذا شيء لم تسمعه من قبل. تم تضمين نسخة من تشغيل الموسيقى في دمية، والتي تضمنت 6 أصوات مسجلة بالطبع، هذه التقنية التي كانت مرتبطة بالفن، تكلف الكثير أيضًا.

بطاريات السيارات الكهربائية

عندما قدم إديسون البطارية الحديدية، تم استخدامها في السيارات الكهربائية، واستخدمت مجموعة من مصنعي السيارات هذا التيار الكهربائي من البطارية للسيارات. وبعد نصف قرن، كتب إديسون إلى هنري فورد في حفل عشاء أن عمر السيارات الكهربائية كان انتهى ومدى صدقه.

حفظ الفاكهة

من أبسط اختراعات إديسون طريقة حفظ الفاكهة، فعندما تضع الفاكهة في وعاء زجاجي فإنها تمنع دخول الهواء إليها، اخترع إديسون جهازًا يعالج هذه المشكلة.

مهنة فيلم فرانكشتاين

اخترع إديسون الكاميرا الأولى التي أطلق عليها اسم جهاز التصوير، حيث أنتجت الشركة التي أنتجت هذا الجهاز ببراءة اختراع إديسون أول صورة متحركة مع ماري شيلي.

هاتف للأشباح

هذا الاختراع موضع نقاش جيد، فقد أخبر إديسون عددًا من الصحف عن جهوده لابتكار الهاتف للتواصل بين الناس، وأوضح أن هذا الاختراع قادر على اكتشاف الحياة بعد الموت. ويعتقد الخبراء أنه وفقًا للتقارير، بعد موت إديسون ، لم يتم العثور على جهاز آخر مثل هذا.

قلم استنسل هوائي

اخترع إديسون قلمًا قديمًا للوشم ، وهو قلم الاستنسل الهوائي، وقد استخدم هذا القلم الكهربائي الذي حصل إديسون على براءة اختراعه مع إبرة معدنية في عملية الطباعة الورقية وكان أحد أهم الأجهزة المبكرة التي تنسخ المستندات بشكل فعال.

فاز فنان وشم يدعى رايلي بجائزة لأول اختراع له يسمى آلة الوشم، وهو نفس الجهاز الذي يعتمد على قلم استنسل هوائي، وقد صنع هذا الجهاز لاستخدامه الشخصي ولم يتم تسجيله في أي مكان.

بعد أن طور Reilly جهاز الوشم الخاص به، اجتذب الكثير من الاهتمام. كان أسرع بكثير من الوشم اليدوي، واعتقد المبدعون أنه سيعطي نتائج أوضح. بعد وفاة رايلي، طالب المهنة والجهاز الذي كان يعمل فيه أيسلندا.

اختراعات إديسون الغريبة

خام الحديد المغناطيسي

ربما كان أكبر إخفاق مالي في مسيرة إديسون المهنية هو خام الحديد المغناطيسي. كان الجهاز الذي صنعه إديسون في مختبره عبارة عن مغناطيس مغناطيسي يفصل الحديد عن المواد الأخرى غير القابلة للاستخدام. وبدا أن هذا العمل كان مربحًا في البداية. لأنه فجأة، أصبح سعر الحديد ارتفع وزاد إلى حد لا يصدق، وكان مختبر إديسون مشغولًا بتطوير المغناطيس واستخدامه.

حصل على الحق في استخدام هذا الجهاز في مشروع تجريبي. وضع إديسون رأس ماله بالكامل بهذه الطريقة ومن أجل توفير الأجزاء الكهربائية للشركة، كان عليه أن يبيع الأشياء المفضلة لديه للحصول على ما يكفي من المال وإنفاق الكثير من المال. لكن المشاكل الهندسية وانخفاض سعر الحديد تسببت في إديسون لإكمال هذا أخيرًا اترك الجهاز.

صنع الأثاث

لماذا يدين الأزواج الصغار لشراء أثاث لن يدوم سوى بضع سنوات؟ اقترح إديسون أنه من خلال إنفاق نصف هذه الأموال فقط، يمكنهم الحصول على منزل مليء بالأثاث، وهذا الأثاث مصنوع لحمل الهواء على شكل رغوة يصل وزنها إلى ضعف وزن الأثاث الخشبي. كل هذه الأثاثات خشبية وشكلها مثل هذا.

يدعي أنه يؤثث المنزل بأكمله بتكلفة بسيطة، بالإضافة إلى صنع مسجلات الشريط ، بدأت شركة Edison أيضًا في صنع البيانو وأحواض الاستحمام والخزائن. لقد صنعوا الخزانات التي تظهر في معرض صناعة الأسمنت السنوي. لكن إديسون لم يكشف عنها ولم يسمع عنها مرة أخر، والتكهنات تشير إلى أن هذه الخزانات لم تدم طويلا.

بناء منزل

بما أن اختراعات إديسون الأخرى، مثل الكهرباء والسينما والمسجل، لم تكن مرضية، فقد قرر إديسون جمع جميع أفراد الأسرة معًا والبدء في بناء منازل. بيوت مقاومة للحريق يمكن بناؤها بثمن بخس. طبعا باستخدام مواد من شركة اديسون للإسمنت وأضاف انه لو نجح المشروع فلن يحقق ربحا.

قال إديسون إن هذه المنازل ستباع بنصف السعر ، لكن عندما استخدم إديسون الأسمنت في هيكل المنازل ، أدرك أن بناء منزل يتطلب استثمارًا ماليًا كبيرًا، لا يستطيع سوى عدد قليل من البنائين تحمله.

كانت هناك مشكلة أخرى. لم ترغب العديد من العائلات في إحضار مسرح منزلي إلى المنزل وعامل آخر هو أن بعض الناس اعتقدوا أن منزلهم سيكون قبيحًا، بينما بدأت الشركة في بناء العديد من هذه المنازل ، لكن إديسون رآها من الجيران. حاول مواصلة عمليته.

حاكي خرساني

إديسون لديها خبرة في صنع الجراموفون الخرساني ، كانت خزانة الجراموفون الخرسانية نتيجة لاختبار الخرسانة الإسفنجية. كما أنه صنع بيانو من الخرسانة.

غرائب اختراعات إديسون

استوديو دوار

تم تصميم استوديو الأفلام الدوار هذا المسمى Black Maria لتصوير مباريات الملاكمة والعروض العامة بطريقة يضيء عليها الضوء بنفس الزاوية في جميع ساعات اليوم.

كاشف الروح

اخترع إديسون كاشف الأشباح في عام 1933.

التصميم الأساسي للطائرة

في عام 1910، قدم إديسون نموذجًا أوليًا لطائرة بعد نجاح الأخوين رايت، والذي لم يصل إلى مرحلة الطيران.

مروحة كهربائية

إحدى اختراعات إديسون هي المروحة الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

كرسي كهربائي

كان لدى إديسون رغبة كبيرة في تصوير موت البشر وجميع أنواع الحيوانات. لذلك عندما كانت الهيئة التشريعية في نيويورك تبحث عن طريقة جديدة لإعدام السجناء بخلاف التعليق المؤلم، اخترعوا الكرسي الكهربائي، والذي يستخدم نوعًا من أنظمة طاقة التيار المتردد التي اخترعتها شركة وستنجهاوس.