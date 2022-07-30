شوف تخفيضات مكيفات وشاشات وأجهزة منزلية أفضل عروض الكاش والتقسيط اكسترا الكبرى

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تخفيضات مكيفات وشاشات وأجهزة منزلية أفضل عروض الكاش والتقسيط اكسترا الكبرى، يقدم اكسترا الكبرى تخفيضات رائعة بمناسبة فصل الصيف منها عروض على المكيفات، الثلاجات، المايكرويف والشاشات، يتوفر كينوود مالتي برو محضر طعام بقوة 1000 وات باللون الفضي بسعر 1299 ريال بدلاً من 1699 ريال خصم 24%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 63 ريال لمدة 36 شهراً. تخفيضات مكيفات وشاشات وأجهزة منزلية اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات على المكيفات : يتوفر مكيف جداري انفيرتر بواي فاي جري بولار برو 11700 وحدة بارد بسعر 2799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 20%، ضمن عروض المكيفات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 4 هدايا مجانية بقيمة 727 ريال.

يتوفر ضمن عروض الصيف جري مكيف جداري 32400 وحدة انفيرتر واي فاي بارد بسعر 6399 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 6%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 306 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الصيف اكسترا الكبرى تتضمن عروض اكسترا الكبرى تخفيضات الصيف على الثلاجات : يتوفر جورنيا تلاجه بلت إن 4.4 قدم باللون الأبيض بسعر 1999 ريال بدلاً من 2699 ريال خصم 26%، ضمن عروض اكسترا الكبرى على الثلاجات ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 96 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال.

يتوفر ضمن عروض الصيف ال جي ثلاجة باب جانب باب بإضاءة ال اي دي 22.6 قدم باللون الفضي بسعر 8499 ريال بدلاً من 13499 ريال خصم 37%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 407 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى 2 هدية مجانية بقيمة 349 ريال. عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تتضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى تخفيضات على أجهزة الميكرويف : يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى ال جي مايكرويف سعة 56 لتر سمارت انفرتر تنظيف سهل بسعر 999 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 48 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض الصيف جنرال الكتريك ميكرويف سعة 31.1 لتر 1.1 قدم ستانلس ستيل بسعر 799 ريال بدلاً من 1189 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 39 ريال لمدة 36 شهراً. عروض الشاشات اكسترا الكبرى إستكمالاً لسلسلة تخفيضات اكسترا الكبرى تتوفر عروض رائعة على الشاشات : يتوفر سامسونج تلفزيون سمارت 55 بوصة بدقة وضوح فائقة بسعر 4199 ريال بدلاً من 7499 ريال خصم 44%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر كلاس برو تلفزيون 65 بوصة أندرويد فائق الوضوح بسعر 2399 ريال بدلاً من 4399 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 115 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى. عمر شويل - جدة تخفيضات مكيفات وشاشات وأجهزة منزلية أفضل عروض الكاش والتقسيط اكسترا الكبرى - ثقفني

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