شوف اقوي خصومات وتخفيضات العثيم مول في هذا الأسبوع

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يقدم العثيم مول عروض وخصومات في هذا الأسبوع على الكثير من المنتجات التي توجد في العثيم مول كما يتوفر أيضا عروض بأسعار خيالية، ومنها اللحوم الطازجة والأسماك بجميع أنواعها، وجميع المنتجات الغذائية السلع التموينية بمختلف أنواعها كما يمكنك العثور على جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في العثيم مول كما يوجد أيضا منتجات أخري يمكنك رؤيتها عند زيارتك للعثيم مول أسرع للذهاب للعثيم مول قبل أنتهاء العروض وتمتد مدة هذة العروض من 27 يوليو إلي 2 أغسطس. عروض العثيم مول اشتري منظف كلوركس متعدد الأغراض 750 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 20.75 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على منظف كلوركس صنوبر 3 لتر 5×1 بسعر 16.95 ريال سعودي بدلا من 29.95 ريال سعودي.

تبضع أيضا صابون يد بيوريلا الأصلي 1 لتر بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي. تسوق صابون صحون سنوفا ليمون 1 لتر بسعر 7.95 ريال سعودي بدلا من 11.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء مطهر ومنظف سنوفا عطور فرنسية 3 لتر بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 20.50 ريال سعودي.

مبيد ريد للحشرات 2 × 300 مل + 15% خصم بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 21.25 ريال سعودي. أسواق عبد الله العثيم تبضع مناديل وجه ركس سوفت 10 × 200 منديل بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 30.75 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ورق ركس ماكس رول متعدد 2 × 150 متر بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

تسوق أيضا مطهر ومعقم شير 2 × 750 مل + 500 مل بسعر 21.95 ريال سعودي بدلا من 39.25 ريال سعودي.

منظف سوبر جل العجيب 2 كجم بسعر 11.95 ريال سعودي بدلا من 19.50 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء اكياس نفاية ريما رول 10 جالون بسعر 6.95 ريال سعودي بدلا من 8.95 ريال سعودي.

اشتري أيضا صابون بودرة ركس أصفر 10 كجم 49.95 ريال سعودي بدلا من 60 ريال سعودي. مول العثيم رول تغليف ركس 30 × 300 متر بسعر 22.95 ريال سعودي 26.75 ريال سعودي.

اشتري أيضا شامبو شولدرز لتجديد حيوية 400 مل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلا من 25.95 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على شامبو هيد اند شولدرز 400 مل بسعر 12.95 ريال سعودي بدلا من 23.95 ريال سعودي.

تبضع شامبو بانتين 600 مل بسعر 15.95 ريال سعودي بدلا من 26.95 ريال سعودي.

تسوق معطر دوني نسيم الوادي 370 مل بسعر 17.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي خصومات وتخفيضات العثيم مول في هذا الأسبوع - ثقفني

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