شوف أرخص عروض الساعات الذكية والهواتف والأجهزة تخفيضات بنده Panda أغسطس 2022

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عمر شويل - جدة أرخص عروض الساعات الذكية والهواتف والأجهزة تخفيضات بنده Panda أغسطس 2022، تراجعت في الأونة الأخيرة أسعار عدة سلع يقدمها هايبر بنده السعودية ومنها : قلاية بدون زيت سنكور باللون الابيض بسعر 219 ريال بدلا من 499 ريال خصم 56%، طاهية أرز سنكور 1000 وات سعة 2.8 لتر باللون الفضي بسعر 129 ريال بدلا من 199 ريال خصم 35% ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات شهر أغسطس 2022.

أرخص عروض الساعات الذكية والأجهزة هايبر بنده

شهدت معارض هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية تخفيضات مذهلة مع حلول شهر أغسطس على أجهزة المطبخ ومنها :عجانة مع وعاء سنكور بسعر 349 ريال بدلا من 449 ريال خصم 22%، قلاية بدون زيت جيباس باللون الفضي سعة 5.4 لتر بسعر 389 ريال بدلا من 499 ريال خصم 22%، خلاط يدوي سنكور مع وعاء بسعر 119 ريال بدلا من 159 ريال خصم 25%، خلاط يدوي سنكور بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال خصم 20%.

عروض الساعات الذكية هايبر بنده

تضمنت عروض هايبر بنده الأخيرة تخفيضات مذهلة على الساعات الذكية و الشواحن و التابات حيث توفر ساعة ذكية روكسون 40 ملم بسعر 169 ريال بدلا من 299 ريال خصم 44%، شاحن متنقل مع سماعة وشاحن جداري قو واي بسعر 69 ريال بدلا من 89 ريال خصم 23%، شاحن لاسلكي أو كي 10 واط بسعر 69 ريال بدلا من 109 ريال خصم 37%، الكاتيل تابلت واي فاي سعة 32 جيجابايت و 1 جيجا رام بسعر 239 ريال بدلا من 299 ريال خصم 20%.

عروض الشاشات هايبر بنده

تضمنت كذلك العروض الأخيرة لهايبر بنده تخفيضات رائعة على الشاشات و التابات ومنها : شاشة تلفزيون سكاي وورث جوجل اندرويد سمارت تي في 58 بوصة يو اتش دي يدعم تقنية 4K بسعر 1899 ريال بدلا من 2699 ريال خصم 30%، تلفزيون دورا 32 بوصة ال اي دي بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال خصم 55%، تابلت بريف سعة 32 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 729 ريال بدلا من 789 ريال خصم 8%.

عروض الهواتف هايبر بنده

واستمرار للتخفيضات المتوفرة على السلع هذه الأيام تتضمن عروض هايبر بنده على الهواتف ومنها : هاتف سامسونج أي 13 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 649 ريال بدلا من 699 ريال خصم 8%، هاتف سامسونج أي 22 يدعم 5G سعة 4 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 809 ريال بدلا من 899 ريال خصم 10%، يتوفر سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت بسعر 699 ريال بدلا من 775 ريال خصم 10%.

يقدم هايبر بنده ضمن عرض حصري للأعضاء هاتف شاومي 11 تي شبكة الجيل الخامس سعة الهاتف التخزينة 8 جيجا رام و 128 جيجابايت بسعر 1589 ريال بدلا من 1799 ريال خصم 12%، كما يقدم ضمن عروض بنده ماركت على هواتف سامسونج هاتف سامسونج اي 23 سعة 4 جيجا رام و 64 جيجابايت يدعم 5G بسعر 769 ريال بدلا من 819 ريال خصم 70% ضمن عروض هايبر بنده تخفيضات شهر أغسطس 2022.