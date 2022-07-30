نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اقوي عروض نهاية الشهر علي المنتجات من العثيم مول في المقال التالي

يقدم العثيم مول الكثير من العروض المتنوعة والمختلفة في هذا الأسبوع حيث توجد المنتجات في العثيم مول بأسعار تنافسية للغاية توفر عليك الكثير عند التسوق، اسرعوا للاستمتاع بأقوي العروض على تشكيلة متنوعة من المنتجات في أسواق عبد الله العثيم ومن تلك المنتجات التي يتوفر عليها عروض وخصومات، مساحيق الغسيل والزيوت والأرز والفواكه الطازجة وأواني الطهي وكل مستلزمات المنزل من الأجهزة الكهربية والإلكترونية حيث توجد خصومات أيضا علي مئات من العروض يمكنك زيارة العثيم مول للإطلاع عليهم وتسري هذه العروض من 27 يوليو وحتي 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية. عروض العثيم مول اشتري طقم قدور رويال فورد جرانيت 8 قطع بسعر 135 ريال سعودي بدلا من 184 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على طقم قدور لامبرت 8 قطع بسعر 215 ريال سعودي بدلا من 325 ريال سعودي.

تبضع أيضا طقم قدور نيو فلون 8 قطع + هدية بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي.

تسوق طقم قدور تروست 10 قطع بسعر 149 ريال سعودي بدلا من 199 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء قدر بلاكستون +مقلاة بسعر 55 ريال سعودي بدلا من 79 ريال سعودي.

تبضع أيضا قدر هوم أواي بغطاء بحجم 26 سم بسعر 62 ريال سعودي بدلا من 85 ريال سعودي، وبحجم 30 سم بسعر 72 ريال سعودي. خصومات مول العثيم تسوق قدر ضغط بلاكستون المنيوم بسعة 7 لتر بسعر 75 ريال سعودي بدلا من 119 ريال سعودي.

اشتري أيضا قدر ضغط هوم واي بسعة 9 لتر بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 189 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ترموس ديفا 2 × 1 بسعر 59 ريال سعودي بدلا من 95 ريال سعودي. عر تبضع أيضا ترمس بلاميرو بسعة 1 لتر بسعر 24 ريال سعودي بدلا من 39 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء حافظة طعام اكسيس 3 حبة بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 64.95 ريال سعودي.

تسوق صينية فرن مستر هوم طقم 3 قطع بيضاوي / مستطيل بسعر 44 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي. أسواق عبدالله العثيم اشتري سطل بريتماكس مع مساحة 360 بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على ممسحة فيليدا بخاخ موب بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 134.95 ريال سعودي.

تسوق أيضا فوط فيلدا مايكروفلير 4 حبة بسعر 28 ريال سعودي بدلا من 42.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة اقوي عروض نهاية الشهر علي المنتجات من العثيم مول - ثقفني

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