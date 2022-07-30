نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم على الشاشات الذكية متفردة.. استمتعوا بالسهرات الصيفية ومشاهدة المباريات وبرامجكم المفضلة في المقال التالي
عروض وتخفيضات متميزة للغاية من مكتبات جرير السعودية خلال الصيف، الأجهزة الإلكترونية شيء مهم جدًا في حياتنا هذه الأيام حيث أن معظم الأمور في حياتنا أصبحت تتم من خلال الإنترنت عن طريق الأجهزة والأدوات الإلكترونية، وهذا ما جعل أسعار الأدوات والأجهزة الإلكترونية مرتفعة كثيرًا هذه الأيام مما جعلها لا تتناسب مع بعض الأشخاص ولكن عندما نستعلم عن أسعار هذه الأجهزة داخل jarir bookstore مكتبة جرير سوف نجد الموضوع مختلف تمامًا وسوف نجد الأسعار مختلفة عن جميع الأماكن الأخرى، واليوم سوف أذكر لكم عروض وتخفيضات متميزة للغاية من مكتبات جرير السعودية خلال صيف 2022.
عروض جرير على الجوالات ومفاجأة أسعار سامسونج جالكسي وأبل أيفون الجديدة
مكتبات جرير السعودية الفرع الرئيسي
تم إنشاء مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية منذ زمن طويل وكان أول فرع لهذه المكتبات داخل مدينة الرياض وهي عاصمة المملكة العربية السعودية وكان عبارة عن مكتبه صغيره لبيع الأدوات والمستلزمات المدرسية ولكن الآن أصبح أكبر المكتبات والشركات التي تتاجر في الأجهزة والأدوات الإلكترونية والمستلزمات المدرسية بكافة أنواعها وتنتشر فروعه في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
عروض الشاشات الذكية والجوالات وتخفيضات جرير المتميزة خلال صيف 2022
خلال هذه الأيام تقدم مكتبات جرير مجموعة من العروض والتخفيضات وإليكم بعض هذه العروض فيما يلي:
- بطاقة سامبا جرير شاشة التلفزيون تي سي ال 85 بوصة بسعر 6899 ريال سعودي.
- عروض الجوالات في جرير هونر ماجيك 4 برو جوال سعة 256 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير شاشة ال تلفزيون سكاي وورث 75 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي.
- كود خصم جرير هاير شاشة 65 بوصة بسعر 6199 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم إل جي شاشة 48 بوصة بسعر 4499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير سامسونج شاشة 65 بوصة بسعر 7399 ريال سعودي.
- اسعار الشاشات في جرير هاير شاشة 75 بوصه بسعر 3199 ريال سعودي.
- عرض جرير تي سي ال شاشة 65 بوصة بسعر 3199 ريال سعودي.
- شاشات مكتبة جرير إل جي شاشة 55 بوصة بسعر 3299 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات هونر ماجيك تليفون محمول سعة التخزينية 256 جيجابايت لونه أزرق سماوي بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جوال من هونر ماجيك السعة التخزينية 256 جيجا بايت لونه أسود بسعر 3399 ريال سعودي.
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