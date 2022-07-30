شوف عروض ساكو اليوم على الأثاث بأقوى تخفيضات ساكو السعودية saco

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عمر شويل - جدة أسعار الأثاث في عروض ساكو خلال الفترة الحالية أكثر من رائعة، بحيث تجد خيارات متنوعة تجمع بين فخامة الأثاث والحلول العملية، فنظرًا لكون الأثاث أحد القطع الأساسية في الغرف، والتي تشكل الجزء الأكبر من ديكور المنزل، ويكون رائع مع اختيار الأثاث بالألوان والِأشكال المناسبة، وهذا ما نوفره لكم في نشرة عروض ساكو السعودية، التي تضم أفضل تصميمات الأثاث مع سعر مميز.

عروض ساكو اليوم على الأثاث

إليكم أفضل عروض ساكو أثاث داخلي بما تتضمنه من كنبة سرير، وتتكون الكنبة من ثلاثة مقاعد مصممة بخامات مريحة تضمن لك الاسترخاء التام، ولتحويلها إلى سرير تصبح ضعف مساحة الكنبة لتكون خيار رائع لوضعها في غرفة المعيشة او غرف النوم، وتتوافر بألوان تتماشى مع جميع الديكورات مثل الرمادي، الأسود، البيج.

كنبة سرير مقاس 182x86x82 سم، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال سعودي.

كرسي استرخاء ساكو

نقدم لكم أفضل قطع الأثاث لمن يبحث عن الراحة والاسترخاء في المرتبة الأولى وهو كرسي استرخاء ساكو، فعند الجلوس عليه يكون الجسم بأفضل وضعية للظهر، بحيث يبقى مفرود، كما يمكن فرد القدمين واختيار إحدى الخصائص التي توفر الراحة للجسم، مثل التدليك، الدوران، التدفئة، ونظرًا لكونه من القطع العملية نجد منه طقم استرخاء كامل مكون من أريكة ومقعدين.

كرسي استرخاء بسعر 1099 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي.

ساكو كرسي استرخاء هزاز دوار بسعر 1399 ريال سعودي بدلًا من 1599 ريال سعودي.

طقم استرخاء 6 مقاعد بسعر 4999 ريال سعودي بدلًا من 5799 ريال سعودي.

عروض ساكو اليوم للحدائق

مع عروض الأثاث الداخلي نجد أثاث الحدائق أيضًا، فتحتاج الحديقة إلى بعض التجهيزات لكي تضمن قضاء أمتع الأوقات في الهواء الطلق، وعلى هذا الأساس يوجد طقم جلوس يكفي للعائلة، وشامل لكافة الأثاث من جلسات متنوعة بين الأرائك والمقاعد، وأيضً طاولة مرفقة مع الجلسة الخارجية لكافة الأغراض سواء وضع المشروبات أو الديكورات، كما يأتي صندوق لتخزين مختلف الأغراض، وكل ذلك وعروض أقوى تجدونها في ساكو saco لفترة محدودة.

طقم جلوس 4 قطع مع طاولة وصندوق للتخزين، بسعر 1749 ريال سعودي بدلًا من 2048.75 ريال سعودي.

تسري التخفيضات في جميع فروع ساكو السعودية حتى يوم 6 أغسطس 2022، بأسعار مغرية على الأثاث.