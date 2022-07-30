نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير على الجوالات ومفاجأة أسعار سامسونج جالكسي وأبل أيفون الجديدة في المقال التالي
عروض جرير السعودية، تخفيضات وعروض مميزة جدًا من jarir bookstore مكتبة جرير على الأجهزة الكهربائية والأجهزة الالكترونية والعديد من المنتجات الأخرى الموجودة في مكتبة جرير، وتقوم مكتبات جرير بتقديم عروض وتخفيضات على منتجاتها بشكل أسبوعي، وموضوع اليوم عن العروض التي يقدمها في مكتبة جرير والمنتجات الموجودة بها، وإذا كنت ممن يهتم بمعرفة هذه الأمور عليك بمتابعة المقال الى نهايته وسوف تجد العديد من العروض والتفاصيل الخاصة بهذا الأمر.
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مكتبة جرير السعودية
شركة جرير السعودية أو ما يطلق عليها مكتبات جرير السعودية وذلك لأن هذه الشركة بها جميع الأدوات المدرسية بجانب جميع الأدوات الكهربائية والأجهزة الالكترونية، ولها فروع في جميع المدن في المملكة العربية السعودية، ويطلبها العديد من المواطنين في السعودية ويرغبون دائمًا في الاطلاع على جميع العروض الخاصة بها مثل بطاقة سامبا جرير.
عروض مكتبة جرير اون لاين
خلال أشهر الصيف تقدم مجموعة مكتبات جرير مجموعة متميزة من العروض على الكثير من منتجاتها والتي تتمثل فيما يأتي:
- عروض الجوالات في جرير هونر ام جي 4 برو سعته التخزينية 256 جيجابايت لونه اسود بسعر 3999 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات موتورولا موتو جي 42 سعة التخزينية 128 جيجابايت لونه اخضر اطلسي بسعر 799 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير جوال هونور ام جي 4 برو السعة التخزينية 256 جيجابايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير موتورولا موتو جي 42 سعة التخزينية 128 جيجابايت لونه أسود بسعر 799 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آبل آيفون 11 سعته التخزينية 128 جيجابايت لونه بنفسجي بسعر 2299 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو وجوال آبل آيفون 11 سعة 128 جيجابايت لونه اخضر بسعر 2299 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هونر ماجيك 4 كوره كوم سنابدراجون بسعر 3399 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون تليفون آبل آيفون 11 السعة التخزينية 64 جيجابايت بسعر 2099 ريال سعودي.
- كود خصم جرير سامسونج جلاكسي زد فليب 3 سعه تخزينيه 256 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم سامسونج جلاكسي زد فليب 3 ساعه التخزينيه 256 جيجابايت لونه أخضر بسعر 3999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آبل آيفون 11 لونه أصفر ساعه التخزينية أربع سعر 2099 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون 13 برو ماكس ساعه التخزينيه 1 تيرا بايت بسعر 6999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير وعرض جرير على سامسونج جلاكسي زد فولد 3 ساعه التخزينيه خامس 512 جيجابايت لونه اسود بسعر 3399 ريال سعودي.
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