شوف عروض وخصومات على المنتجات من هايبر بنده

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يقدم هايبر بنده اقوي العروض والخصومات في هذا الأسبوع على مئات المنتجات، وهذه فرصة كبيرة جدا للمتسوقين لكي يتمكنوا من شراء كل مقاضيهم المنزلية بأسعار تنافسية للغاية وكما يقدم لك الكثير المنتجات ومن تلك هذه المنتجات الأرز، والزيوت والأسماك بمختلف أنواعها والأدوات المنزلية من كؤوس زجاجية وأواني طهي، وعلى رأس كل هذة السلع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والتي يعرضها لكم هايبر بنده بأسعار ممتازة، كما يوفر لك أيضا هايبر بنده منتجات البقالة والسلع التموينية بأسعار موفرة جدا وكل هذه العروض تجدونها من 27 يوليو وحتي 2 أغسطس أو حتي نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده اشتري طاهية أرز سينكور بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 129 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على عصارة سينكور بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 69 ريال سعودي.

تبضع أيضا قلاية بدون زيت جيباس بسعة 4.2 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي. تسوق مكنسة كهربائية جيباس بسعة 21 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي.

احصل أيضا على طقم كاسات شاي باسباتشي بعدد 6 قطع بسعر 11 ريال سعودي بدلا من 22 ريال سعودي.

اشتري طقم كاسات شاي باسباتشي بعدد 12 قطعة بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 17 ريال سعودي. خصومات هايبر بنده احصل على طقم كاسات أكريليك رويال فورد بعدد 4 قطع بسعر 39.95 ريال سعودي بدلا من 71 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أرز هندي بسمتي أبيض أبو كاس (10كيلو) بسعر 57.95 ريال سعودي بدلا من 84.95 ريال سعودي للكيس.

تسوق أيضا أرز مزة بسمتي الشعلان (10 كيلو ) بسعر 57.95 ريال سعودي بدلا من 76.75 ريال سعودي.

تبضع مياه بيرين (24 × 200 مل ) عدد 2 قطعة بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 25 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على فوط صحية كبير بالأجنحة ألويز (50 فوطة) بعدد 2+1 بسعر 61.90 ريال سعودي بدلا من 92.85 ريال سعودي.

معجون طماطم السعودية (8 × 135 جرام ) بعدد 2 حبة بسعر 23.95 ريال سعودي بدلا من 31.90 ريال سعودي. هايبر بنده اشتري تلفزيون سمارت إمبكس جلوريا بحجم شاشة 50 ” بوصة بسعر 999 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

كما يمكنك الحصول على تفاح روكيت نيوزيلندي (3 حبات) بسعر 9.95 ريال سعودي بدلا من 12.95 ريال سعودي. تبضع أيضا تفاح روكيت نيوزيلندي (5 حبات ) بسعر 14.95 ريال سعودي بدلا من 18.95 ريال سعودي.

كما يمكنك شراء أبل أيفون 13 برو بسعة 256 جيجا بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 4999 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض وخصومات على المنتجات من هايبر بنده - ثقفني

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