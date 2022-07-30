شوف تعرف على أقوى صفقات لولو هايبر ماركت في نهاية الشهر للمنتجات المتنوعة

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عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أقوى عروض نهاية الشهر، مع صفقات حصرية بمناسبة رأس السنة الهجرية على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية ومنتجات البقالة وغيرها من عروض الأقسام المتنوعة منها عروض قسم منتجات العناية الشخصية والمنزلية والأدوات المنزلية، مع العلم أن هذه العروض متوفرة من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر مركت في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، بداية من يوم 27 يوليو 2022 م وحتى يوم 2 أغسطس، فبادروا بالسرعة واغتنام الفرصة والتمتع بخدمة التوصيل المجاني للمنازل، بالإضافة إلى خصم إضافي بقيمة 25 ريال سعودي على المشتريات بقيمة 250 ريال. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للسلع الغذائية سنيوره صدر حبش مدخن بسعر 68.95 ريال سعودي بدلاً من 88.95 ريال للكيلو.

جبنة موزاريلا دنماركية الثلاث بقرات بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 38.50 ريال للكيلو.

جبنة حلومي طازجة بسعر 37.90 ريال سعودي بدلاً من 52 ريال.

زيتون أخضر مصري محشي جزر/ فلفل حار بسعر 21.90 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال للكيلو. سدايا صدور دجاج طرية وزن 2 كيلو جرام للعبوة بسعر 53.95 ريال سعودي بدلاً من 63.95 ريال.

عرض طبق صدور دجاج من سدايا وزن 450 جرام بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 18.75 ريال.

دجاج سدايا مجمد بسعر 18.50ريال سعودي بدلاً من 19.25 ريال. أبو بنت أرز كالروز وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال.

نسكافيه 3*1 عبوة بها 30 ظرف بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 47.95 ريال.

حدائق كاليفورنيا لحم تونا خفيف في زيت نباتي بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال. عروض لولو للأدوات المنزلية شيفلان قطاعة الخضار والفواكه 13*1 بسعر 39 ريال سعودي بدلاً من 69 ريال.

لومينارك طقم أكواب زجاج مكون من 6 قطع بسعر 18 ريال سعودي بدلاً من 28 ريال.

توم سميث ترمس ستانلس ستيل سعة 3 لتر 79 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال.

وأقوى العروض على طقم عشاء لومينارك رخامي مكون من 19 قطعة بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال. برستيج طقم أواني طهي مجموعة مكونة من 10 قطع بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

وعرض خاص على شيفلاين طقم أواني طهي غير لاصقة مكون من 9 قطع بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال.

تيفال قدر طهي مقاس 22 سم مع الغطاء بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 249 ريال.

السيف قدر ضغط ألومنيوم سعة 5 لتر بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 140 ريال. عمر شويل - جدة تعرف على أقوى صفقات لولو هايبر ماركت في نهاية الشهر للمنتجات المتنوعة - ثقفني

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