أعلم أنك ترغب في معرفة جميع أنواع الايفون لأنها تعد من أكثر الهواتف الذكية المشهورة في جميع أنحاء العالم بسبب أدائها المتميز في تحديث نظام التشغيل عن باقي الأنواع الأخرى، واكتشافها المؤسس الراحل ستيف جوبز عام 2007 وما زالت تحقق أعلى نسبة مبيعات كل سنة على التوالي، لذلك سنعرض لك جميع أنواع آبل بالترتيب حسب تاريخ صدورها في السطور القادمة.

أنواع الايفون

في الماضي كانت أنواع الايفون أما جديده أو مستعمله لكن حاليًا يوجد أنواع كثيرة سنذكرها لك فيما يلي:

ايفون اصلي: يمكنك شراءه من متجر آبل الرسمي أو من الوكلاء المعتمدين. ايفون تجميع: ستلاحظ وجود كلمة Assembled in china على هاتفك وهذا يعني أنه تم تجميعه في الصين وهذا لا يقلل منه شيئًا وهو يشبه الأصلي تمامًا. ايفون مجدد: كان يحتوي على أخطاء، وتم تسليمه إلى الشركة حتى تقوم بحل تلك المشكلة، ثم يتم بيعه بسعر أقل ولا يوجد أي فرق بينه وبين الجديد. ايفون تقليد: من الأساس هو ليس آبل وتم اكتشافه بواسطة شركة محترفة في تقليد الهواتف الذكية من ناحية الشكل والوزن، ولكن يحتوي على خدمات، سوفت وير ضعيف جدًا.

افضل جوالات الايفون التي يمكن شراؤها

أولًا iPhone 13 pro max. ثانيًا iPhone 13 pro. ثالثًا iPhone 12 pro max. رابعًا iPhone 12 pro. خامسًا iPhone 11 pro .max

عروض وأسعار ايفون في النون السعودية

سعر آبل ١١ سعة ١٢٨ ميجا بكسل متعدد الألوان ٣.٧٥٠ ريال سعودي. ايفون ١٢ برو سعة ٢٥٦ جيجا مختلف الألوان ٤.٢٩٠ ريال. ايفون ١٣ برو ماكس سعة ١ تيرا بايت اسود ٨.٦٩٠٠ ريال.

ما هي مميزات الهاتف iPhone 13 pro max؟

يتميز الجوال بتكنولوجيا ٥ متر سداسي النواة، مع توافر إمكانية معالج رسومي من نوع Apple Gpu خماسي النواة. الموبايل يحتوي على كاميرا أمامية بدقة ١٢ ميجا بكسل تقدم أداء مميز ورائع جدًا. الهاتف يأتي بكاميرا خلفية ١٢+١٢+١٢+١٢ ميجا بكسل. أبعاد الجوال ١٦٠.٨* العرض ٧٨.١* السمك ٧.٧ مم. وزن الجهاز ٢٤٠ جرام. الجوال يحتوي على مايكروفون ثانوي يمنع الضوضاء عند استخدام الهاتف.

ماهي عيوب موبايل iPhone 13 pro max؟

غير داعم ٣.٥ ملم الخاص بسماعة الأذن. عدم تطوير سرعات الشحن. ثقيل الوزن وحجمه كبير.

أنواع الأيفون كثيرة منها الجديد ومنها المستعمل، واحدث نوع في الوقت الحالي هو iPhone 13 pro max لأنه يتميز بكاميرا أمامية عالية الجودة، ويبلغ سعره تقريبًا ٨.٦٩٠٠ ريال سعودي.

الخلاصة

في النهاية لقد قمنا بتوضيح ماهي أنواع الايفون في السطور السابقة وأيضًا تم إيضاح أفضل الجوالات التي يمكنك شرائها في الوقت الحالي للعام ٢٠٢٢ وما مميزات ايفون ١٣ برو ماكس بأسلوب سهل وبسيط جدًا.