هــل نتف الشعر الأبيض يزيده؟ تعرف على التفاصيل كاملة هنــا

نتف للشعر الأبيض الذي قد يظهر في الشعر واحدة من الأمور التي يتجنبها الكثير من الأشخاص، وذلك بالنسبة للشعر الأبيض الذي قد يظهر في سن مبكرة، وذلك في اطار ظن فئة كبيرة من الأشخاص أن نزعه بهذه الطريقة له علاقة وثيقة بزيادة انتشاره في الرأس أو اللحية أو الحاجب، وفي هذا الصدد فقد كشفت الكثير من الدراسات في العالم هذه الحقيقة التي تتمثل في زيادة الشعر الأبيض في حالة نتفه سواء في الشعر أو الحاجب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التفاصيل كاملة.

هل نتف الشعر الأبيض يزيده؟

وفي هذا الصدد فنجد انه قد تم الكشف من جانب مجلس الصحة الخليجي عن تفاصيل هذا التساؤل، فقد تم نشر معلومات هامة خلال الساعات الأخيرة من خلال حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، قائلا بأن هذه الخرافة، وقد تم التأكيد على أن تعمد إزالة الشعر الأبيض لا يؤدي إلى زيادة نموه كما يعتقد الكثيرون، وفقًا لشبكة CNN، وقد أضاف كذلك المجلس من خلال التصريحات الهامة التي أدلى بها أن إزالة البصيلات البيضاء لا يساهم في إعادة الشعر إلى لونه الطبيعي مرة أخرى، وقد أوضح كذلك أن السبب الرئيسي الذي قد يكون وراء ظهور الشعر الأبيض في سعر الرأس يرجع إلى نقص مادة الميلانين في الجسم.

أسباب ظهور الشعر الأبيض في الرأس

وقد أثبت العديد من الدراسات ان هناك بعض الأسباب التي قد تؤدي الى ظهور الشعر الأبيض في الرأس، فنجد انه قد يظهر للشباب وليس في حالات التقدم في العمر فقط، وقد أفادت الكثير من الدراسات المتخصص أن السبب في ظهور الشعر الأبيض بشكل عام يتمثل في نفس مادة الميلانين في الجسم، وهناك أكثر من طريقة يمكن ان يتم اتباعها لكي يتم علاج هذا النقص منعا لظهور الشعر الأبيض في الراس، إلا أن ظهور الشعر الأبيض لا يمثل أي خطورة واضحة، وقد تم التأكيد كذلك أنه لا يؤثر نتف الشعر الأبيض بشكل منفرد في ظهور الشعر الأبيض بكثرة وذلك سواء في شعر الرأس او الحواجب او غيرها.