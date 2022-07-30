بنك الرياض يطلق اول تطبيق للساعات الذكية

أصبحت الساعات الذكية الرقمية من أهم أدوات تكنولوجيا العصر التى لا غنى عنها بكل تأكيد لما لها من مميزات واستخدامات عديدة بطرق أبسط وأسرع مقارنًة بأدوات التكنولوجيا الأخرى ولأن بنك الرياض يسعى دائمًا نحو توفير أفضل خدمة لعملاءه بالمملكة العربية السعودية، قام البنك بإصدار أول تطبيق بنكى للساعات الذكية ليعطى فرصة لكافة مستخدمى التطبيق بالإطلاع على حساباتهم طرف البنك ومعرفة الأرصدة وآخر 5 معاملات مصرفية على كل حساب وكذلك التواصل مع هاتف الرياض وتحديد مواقع فروع ووحدات وأجهزة الصراف الآلى التابعة للبنك والأقرب لموقع العميل.

متطلبات تفعيل تطبيق بنك الرياض للساعات الذكية

أولًا ينبغى أن تكون مشترك بخدمة أون لاين الرياض، ثم تحميل أحدث نسخة إصدار لتطبيق موبايل الرياض.

توافر ساعة ذكية ماركة آبل خاصة بالعميل.

توافر جهاز موبايل آيفون 5 أو أجهزة أعلى او توافر نظام تشغيل iOS 9 على الأقل.

التأكد من إتباع خطوات تفعيل التطبيق بالترتيب وبصورة صحيحة وأن الخدمة تم تفعيلها بشكل صحيح.

خطوات تفعيل تطبيق بنك الرياض للساعات الذكية مجانًا دون دفع أى رسوم

بعد تحميل التطبيق وفتحه، أختار “المزيد” من القائمة الرئيسية. يتم الضغط على خيار “تسجيل الساعة”. الآن يظهر لك الرمز الخاص بالتطبيق. قم بإدراج الرمز الخاص بالتطبيق على الساعة الذكية الخاصة بك. ستصلك رسالة على هاتفك الجوال تتضمن رمز التوثيق، قم بإدخال ذلك الرمز بتطبيق الساعة الذكية. ستصلك رسالة أخرى على هاتفك الجوال لإخطارك بتمام تسجيل الساعة الخاصة بك. الآن أصبحت ساعتك الذكية جاهزة لإستخدام تطبيق بنك الرياض فى أى وقت.

هناك بعض الإرشادات الأمنية خاصة بالتطبيق، إحرص على إتباعها

عند تعيين كلمة المرور الخاصة بك، حاول ان تختار كلمة قوية تتضمن أرقام وحروف ورموز.

فى كل مرة تنتهى من غرض زيارتك لتطبيق الرياض للساعة الذكية، قم بتسجيل الخروج.

ننصح بعدم إستخدام الشبكات اللاسلكية العامة التى توفر خدمة الإنترنت عند إستخدامك لتطبيقات بنك الرياض الذكية.

أنت وحدك المسئول عن كلمة المرور الخاصة بك، لذا لا تشاركها مع الآخرين.

فى الختام نود أن نكون قد وفقنا فى توضيح مزايا ومتطلبات التشغيل الخاصة بتطبيق بنك الرياض للساعات الذكية، آملين من الله عز وجل أن يعود ذلك بالفائدة على الجميع.