رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 وأسماء الفائزين my dream

تتوالى تقديم طلبات الاشتراك من آلاف المشاركين في مسابقة الحلم 2022، من أجل سرعة الاشتراك في السحب الجديد المقبل على جائزة مالية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها في الخامس والعشرين من أغسطس، وسيتم السحب عليها بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، مع العلم أنه سيتم على الفور الاتصال بالفائز من أجل تهنئته والحديث المطول معه، وفي حالة عدم رده على الاتصال من المنظم، أو في حالة عدم وجود الرقم الخاص به متاحًا، سيتم السحب مرة أخرى لاختيار فائز أخر يتم التواصل معه، وتبيلغه بموعد الحصول على الجائزة في موعدها لسرعة استلامها فورًا.

رقم مسابقة الحلم الجديدة

أما عن كيفية التواصل مع رقم مسابقة الحلم من جميع الدول فهي:

مصر:

Etisalat 95450

Vodafone 95450

Orange 95450 الأردن :

Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858 70

: Orange 98880 Umniah 98858 Zain 98858 70 فلسطين:

Jawwal 1623

Wataniya 6750 سوريا :

MTN 1736

Syriatel 1736

: MTN 1736 Syriatel 1736 موريتانيا:

Mauritel 1559 المغرب :

Inwi 9669

Orange 9669

: Inwi 9669 Orange 9669 تونس:

Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988 الكويت:

Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

gsm 4141 السعودية:

Mobily 650444

Zain 755505

Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074 الإمارات:

Etisalat 6070

Du 3636 البحرين:

Batelco 94000

VIVA 98885

VIVA 98885

Batelco 94000 العراق:

Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833 1200 عُمان:

GSM 90434

أما عن الرقم الموحد للتواصل من جميع الدول، لاسيما الدول الغير متواجد لها أرقام تواصل في المسابقة في الجدول السابق، فيُمكن الاتصال من خلال الرقم التالي: (GSM 0088216101092).

أسماء الفائزين حلم 2022

أما عن أسماء الفائزين بالجوائز المالية الكبرى في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة هذا العام 2022 من بين جوائز مجموع قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، فهم: