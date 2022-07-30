نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم مسابقة الحلم الجديدة 2022 وأسماء الفائزين my dream في المقال التالي
تتوالى تقديم طلبات الاشتراك من آلاف المشاركين في مسابقة الحلم 2022، من أجل سرعة الاشتراك في السحب الجديد المقبل على جائزة مالية بقيمة 150 ألف دولار أمريكي، سيتم السحب عليها في الخامس والعشرين من أغسطس، وسيتم السحب عليها بنظام القرعة العشوائية على الهواء مباشرةً مع الإعلامي مصطفى الأغا عبر برنامج صدى الملاعب المذاع على فضائية إم بي سي، مع العلم أنه سيتم على الفور الاتصال بالفائز من أجل تهنئته والحديث المطول معه، وفي حالة عدم رده على الاتصال من المنظم، أو في حالة عدم وجود الرقم الخاص به متاحًا، سيتم السحب مرة أخرى لاختيار فائز أخر يتم التواصل معه، وتبيلغه بموعد الحصول على الجائزة في موعدها لسرعة استلامها فورًا.
رقم مسابقة الحلم الجديدة
أما عن كيفية التواصل مع رقم مسابقة الحلم من جميع الدول فهي:
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|الكويت:
Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
gsm 4141
|السعودية:
Mobily 650444
Zain 755505
Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
|الإمارات:
Etisalat 6070
Du 3636
|البحرين:
Batelco 94000
VIVA 98885
VIVA 98885
Batelco 94000
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العراق:
|عُمان:
GSM 90434
أما عن الرقم الموحد للتواصل من جميع الدول، لاسيما الدول الغير متواجد لها أرقام تواصل في المسابقة في الجدول السابق، فيُمكن الاتصال من خلال الرقم التالي: (GSM 0088216101092).
أسماء الفائزين حلم 2022
أما عن أسماء الفائزين بالجوائز المالية الكبرى في مسابقة الحلم في نسختها الجديدة هذا العام 2022 من بين جوائز مجموع قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، فهم:
- أحمد احمد اللحياني – 2022-02-24 من السعودية الحلم بجائزة حلم بناء مسجد، بناء منزل، الزواج بقيمة $150,000
- عيسى بن عايل بن راشد الفارسي 2022-03-24 من عُمان بجائزة تأمين مستقبل أولاده – علاج بقيمة $150,000
- عبدالله عثمان الحاج 2022-05-05 من السعودية بجائزة حلم بيت بقيمة 250,000$
- أحمد سعيد عبدالحسن 2022-05-26 من العراق بجائزة حلم بيت وحياة أفضل بقيمة 500,000 $
- وائل نبيل عشم 2022-06-27 من جمهورية مصر العربية بجائزة قيمتها $160,000
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