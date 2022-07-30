شوف باقي ثلاثة أيام على انتهاء عروض العثيم على أسعار جوال ايفون 13 برو ماكس

تخفيضات وتحطيمات أسعار بداخل جميع فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية، والتي تستمر معكم بداية من اليوم 30 يوليو ولفترة محدودة جداً ضمن عروض الطازج كل يوم، بأسعار مميزة جداً وخصومات تصل إلى 40%،ولمعرفة كل التفاصيل تابعوا مقالتنا عبر موقع ثقفني….

عروض العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية

تتوفر مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية لفترة محدودة جداً داخل فروع العثيم هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر الزبيب الإيراني، وخصومات أخرى على أسعار تورتات الشكولاتة والكراميل الوسط، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار كيكة يم يم، وفطيرة الشاي، وتخفيض آخر منهم على سعر شابورة دقيق القمح، وزود الخبز المفرود الأبيض بالمحلب والبروتين والنخالة، وخصومات أخرى على أسعار اللوز الني، والقهوة العربي البرية، وعرض آخر على سعر برطمان هيل زينا البرتقالي، وعرض آخر على سعر حب دوار الشمس بالليمون، وتخفيض آخر على سعر العدس الأحمر.

عروض اليوم من العثيم هايبر ماركت

توجد بالفروع أيضاً: خصومات مميزة على أسعار بلوك خلطة الزبدة الإماراتية، وخصم آخر على سعر مربى المشمش من شهد، وتخفيضات أخرى على أسعار حلقات مخلل الهالبينو، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار زيتون فورد جايت الأخضر اليوناني، وعروض على أسعار شبيهة جبنة الزهار ملح خفيف، وتخفيضات أخرى على أسعار جبن الوادي الفريش، ولبنة بينار التركية، كما لديهم خصومات على أسعار زيتون اليسا الأسود، ولبنة اكلينا، وغيرهم من منتجات ألبان.

تخفيضات اليوم في كل فروع الماركت

توفر محلات العثيم في السعودية العديد من الخصومات الخاصة على أسعار: الفلفل الأخضر الحار، والجزر المستورد، بالإضافة إلى وجود خصومات أخرى منهم على أسعار لحم العجل البلدي بدون عظم، ولحم الخروف البربري بالعظم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ابتمر الرطب من الخلاص، وتمر السكري الطازج، وتنزيل آخر منهم على سعر لحم الغنم السوكاني بالعظم، وخصم آخر على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي توب سايد، وخصومات على أسعار الليمون الفيتنامي.