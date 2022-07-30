نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات لولو هايبر ماركت على المنتجات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحت شعار صناعتنا فخرنا تم الإعلان عن تخفيضات لولو هايبر ماركت على المنتجات السعودية في مهرجان خاص بالسلع محلية الصنع في فروع المربع، والبطحاء، وخريص، وحائل، واليرموك، والخرج، والياسمين، والملز خلال الفترة من 30 يوليو حتى 6 أغسطس 2022 ميلادياً.

تخفيضات لولو هايبر ماركت على المنتجات السعودية

جاءت عروض لولو السعودية الخاصة بمهرجان صناعتنا فخرنا لتشمل العديد من المنتجات المتنوعة محليه الصنع مثل التمور، والقهوة، والبيض، والدواجن، ومنتجات الألبان، واللحوم، والخضروات، والعديد من المنتجات الغذائية مثل المخبوزات، والحلويات، وزيوت الطعام، والعصائر، والمياه، والمنظفات.

نبدأ معكم باستعراض اسعار بعض المنتجات الواردة بالمهرجان مثل تمور برجي طازجة بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10.95 للكيلو، وبيض أبيض طازج من الفيلق كبير 6 حبات بسعر 5 ريال بدلاً من 11 لعدد إثنين طبق، ودجاج الوطنية 600 جرام بسعر 106.95 بدلاً من 116 ريال لعدد 10 حبات، وخيار سعودي بسعر 3.45 ريال بدلاً من 5.95 للكيلو، وعنب أبيض سعودي بدون بذر بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.95 للكيلو، وطماطم كاندي كرو أو صندوق طماطم نادك بسعر 5.50 بدلاً من 7.95 ريال للعلبة، وملوخية خضراء عضويه 300 جرام بسعر 3.95 ريال بدلاً من 7.95 للعلبة.

عروض على منتجات شركة نادك السعودية

ومن أشهر الشركات في المملكة العربية السعودية في إنتاج منتجات الألبان شركه نادك التي يوجد لها خصومات كبيرة على منتجات كثيرة في هذا المهرجان مثل زبدة غير مملحه طبيعيه 100 جرام بسعر 10.95 ريال بدلاً من 12.95 لعدد ثلاث حبات، وزبادي يوناني بالتوت المشكل 160 جرام بسعر 8.95 ريال بدلاً من 11 لعدد عبوتان بالاضافه الى عبوه هدية، وجبنة كريم قابله للدهن من نادك 900 جرام بسعر 35.95 ريال بدلاً من 48.95 للعبوتين، وكريمة طبخ أو خفق من نادك 500 مل بسعر 10.95 ريال بدلاً من 16.25.

عروض خاصة على التمور من لولو السعودية

وبم أن أشهر المنتجات السعودية هي التمور فيوجد في المهرجان عروض قوية على التمور السعوديه مثل تمور خلاص الخرج من مزارع النخيل 500 جرام أو تمر خلاص الإحساء 1 كيلو بسعر خاص 8.95 ريال، وتمور رشودية من مزارع النخيل 1 كيلو بسعر 14.50 بدلاً من 21.25 ريال، وتمر عجوة المدينه من مزارع النخيل 500 جرام بسعر 25.95 ريال بدلاً من 39.95.

تهنئة العام الهجري الجديد 1443.. رسائل تهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد 1443.. عبارات وبطاقات معايدة