نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المولد النبوي الشريف 2022 وأروع مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على المولد النبوي 2022، هذا السؤال يشغل بال الكثير من الناس وخاصة الأمة الإسلامية وذلك لأنه هو مناسبة هامة من أهم المناسبات السنوية والتي تأتي في كل عام تنشر الفرحة في قلوب الأمة الإسلامية، وهذا اليوم انتشر فيه النور على الكرة الأرضية بمولد سيدنا محمد وهو سيد الخلق، والحبيب، والمختار، والسلام التام صلى الله عليم وسلم ومثل هذا اليوم تقوم الأمة الإسلامية بتبادل التهاني والمباركات وذلك لمناسبة مولد النبوي الشريف، ولذلك من خلال موقعنا وفي هذه المقالة نتعرف على المولد النبوي الشريف في هذا العام.

بدأ العد التنازلي للمولد النبوي لعام 2022

بحيث بدأ الكثير من الأمة الإسلامية بكامل الاستعدادات لقدوم ثالث شهر من ترتيب العام الهجري وهو شهر ربيع الأول، ولا يوجد الكثير من الأيام ولكن تبقى القليل من الأيام على قدوم يوم مولد رسولنا الكريم والذي سوف يأتي يوم السبت الذي يوافق في التاريخ الهجري يوم 12 من شهر ربيع الأول من عام 1444 هجريًا، والذي يوافق في التلريخ الميلادي يوم 8 من شهر أكتوبر لهذا العام 2022 ميلادي.

مظاهر الاحتفال بمولد النبوي الشريف

ذكرى المولد النبوي الشريف الخاصة بالأمة الإسلامية في كل عام، يقوم الكثير بالتساؤل عن طريقة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهل الاحتفالات بطريقة المدح وتغني الأناشيد الدينية تكون مستحبة أم لا؟ وسوف نعطيكم إجابة عن تلك التساؤلات من دار الإفتاء المصرية، ومؤكدة أن المظاهر الدينية لدى الاحتفال بذكرى المولد للنبوي الشريف لقد جائته جائزة شرعا.

ولقد قامت دار الإفتاء بالتأكيد، أن المسلم يقوم بقراءة القرآن الكريم، وأيضا يجب عليه أن يقوم بتلاوة السيرة العطرة والحسنة، ومن اللازم على كل مسلم أن يقوم بإحياء مجالس صلاة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وسلم، ومن المحبب على المسلمين أن يقوموا بالإنشاد وبالتغني بأجمل مدائحه الكريمة وبشمائله العظيمة، وكل هذا ماسبق ذكره جائز عمله ومستحب شرعًا.

وتم الكشف من دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية، أن المولد النبوي الشريف سوف يوافق في هذا العام يوم الثلاثاء الموافق بالتاريخ الهجري يوم 12 من شهر ربيع الأول لعام 1444 والموافق بالتاريخ الميلادي يوم 19 من شهر أكتوبر لعام 2022.