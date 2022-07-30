أجمل بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1444

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عمر شويل - جدة تحتفل الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض ببداية عام هجري جديد هو العام 1444 للهجرة النبوية الشريفة، ولذلك يبحث كثير من الناس عن خلفيات تهنئة وبطاقات للتصميم خاصة بالعام الهجري الجديد، ولذلك نقدم لكم أجمل تصميمات العام الهجري الجديد 1444.

متى بدأ التقويم الهجري

قبل تبادل التهنئة بالعام الهجري الجديد، لابد من معرفة متى بدأ التقويم الهجري في الاستخدام كتقويم أساسي للمسلمين.

لقد بدأ العمل بالتقويم الهجري في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبالتحديد في العام 17 للهجرة، والسبب في تفكير عمر في بدء التاريخ الإسلامي أن أحد ولاته قد أرسل له كتاب يخبره أن بعض رسائله تصل دون تأريخ ولا يستطيع أن يحدد وقت إرسالها.

فجمع عمر رضوان الله عليه أصحابه واستشارهم في بدء اعتماد تاريخ للمسلمين، فأشار البعض باتخاذ البعثة النبوية الشريفة كبداية للتقويم الإسلامي.

وأشار البعض الأخر باتخاذ الهجرة كبداية للتقويم، فرأى عمر رضوان الله عليه اتخاذ الهجرة كبداية للتقويم لأنها فرقت بين الحق والباطل، وبدأ التقويم من أول شهرالمحرم لتكون بداية السنين الهجرية الجديدة في 1 محرم من كل عام.

وفي الواقع فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصل إلى المدينة المنورة مهاجرًا من مكة في شهر المحرم، بل يرجح المؤرخون أنه عليه الصلاة والسلام قد وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، ويرجع بعض المؤرخون أنه دخل المدينة المنورة يوم 12 ربيع الأول.

ويعتمد التقويم الهجرية على التقويم القمري لحساب بداية الشهور، ولذلك تختلف السنة الهجرية عن السنة الميلادية التي تعتمد على التقويم الشمسي في عدد الأيام حوالي 11 يوم تقريبًا.

بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد

إن تهنئة المسلم أخيه المسلم بالعام الهجري الجديد جائزة، بشرط عدم المغالاة أو عمل احتفالات صاخبة بتلك المناسبة، أو التشبه باليهود والنصارى في احتفالاتهم، وهذه أجمل بطاقات للتهنئة بالعام الهجري 1444، مناسبة للتصميم وخلفيات وكرسائل تهنئة بالعام الجديد: