شوف عروض العثيم الأسبوعية 40% خصم حتى نهاية الاسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية، يبحث الكثير من الأشخاص عن العروض والتخفيضات التي يقوم بتنزيلها أسواق عبدالله العثيم، وذلك لأن هذه التخفيضات من أفضل العروض التي يقوم بتقديمها أسواق العثيم، وبدأ أسواق العثيم افتتاح أولى متاجرها في المملكة العربية السعودية، ثم بعد ذلك بدأت تتوسع وتفتتح فروعا لها في جميع الدول العربية ومنها مصر، وتقدم العثيم تخفيضات على جميع السلع الغذائية، بالإضافة إلى الملابس والأحذية، ومن هنا نقدم أهم عروض العثيم.

عروض العثيم الأسبوع احصل علي خصم 40% لمدة اسبوع اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم عدد من العروض والتخفيضات المتميزة للزائرين، وخاصة على السلع الغذائية المستهلكة، ومن أهم هذه العروض هي:

خصومات العثيم الشهرية حيث أنه في أسواق العثيم يوجد عروض على رجب العطار أرز بسمتي 1 كجم بسعر 40.95 بدلا من 54.95 جنيه مصري. تخفيضات العثيم اليوم الضحى دقيق 1 كجم بسعر 17.95 جنيه بدلا 20.45 جنيه مصري. تنزيلات العثيم اليومية كما أن سعر الملكة مكرونة انواع 400 جرام بسعر 5.95 جنيه بدلا من 7.25 جنيه مصري. خصومات العثيم الأسبوعية وفي العروض أيضا يوجد دريا أرز بسمتي ذهبي 1 كجم بسعر 44.95 جنيه بدلا من 55.95 جنيه مصري.

تخفيضات العثيم على المواد الغذائية

تنزيلات العثيم الشهرية فارينو دور دقيق لجميع الأغراض 1 كجم بسعر 12.45 جنيه بدلا من 13.95 جنيه مصري. عروض العثيم الشهرية تاج محل أرز بسمتي 1 كيلو بسعر 24.95 جنيه بدلا من 29.95 جنيه مصري. تخفيضات العثيم الأسبوعية شيراتون الأصلية سمن طبيعي 5 كيلو بسعر 284.95 جنيه مصري، بدلا من 321.95 جنيه مصري.

خصومات العثيم على الجبن

قدمت أيضا أسواق العثيم خصومات هائلة على الجبن، ومن هذه العروض: