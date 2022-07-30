شوف عروض العثيم السعودية على اللحوم والأسماك الطازجة تصل إلى 60% في جميع الفروع

نقدم لكم أفضل العروض المختلفة على الكثير من المنتجات عروض العثيم الأسبوعية التي تضم مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والفاكهة الطازجة والخضروات ونقوم بعرضها لكم اليوم بأرخص الأسعار عروض العثيم الأسبوعية ما هي إلا مجلة بها عروض وتخفيضات أسبوعية وتشمل عروض متوفرة في كل الفروع الخاصة بأسواق العثيم، سواء الرياض أو جدة أو مكة والمدينة المنورة والمناطق الشمالية والجنوبية والغربية تبدأ هذه العروض من يوم الخميس الموافق 21/7/2022 لمدة أسبوع.

عروض الفواكه

كمثرى روز مارى الكيلو ٥.٩٥ بدلا من٧.٩٥ ريال سعودي.

كيوى الكيلو ٦.٩٥ بدلا من ٨.٩٥ ريال سعودي.

تفاح جالا للكيلو ٦.٩٥ بدلا من ٧.٩٥ ريال سعودي.

مانجو باكستانى كيلو٧.٩٥ بدلا من ٩.٩٥ ريال سعودي.

تمور طازجة سعر الكيلو ٦.٩٥ بدلا من ١٣.٩٥ ريال سعودي.

برتقال أبو سرة أفريقي للكيلو ٥.٥٠ بدلا من ٦.٥٠ ريال سعودي.

بروكلى ٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو الواحد.

ليمون فيتامينى ٧.٩٥ ريال سعودي.

ملفوف احمر ٣.٩٥ ريال سعودي سعر ٢ كيلو جرام.

طماطم شيرى ٢.٩٥ ريال سعودي ١+١ مجانا.

اللحوم والأسماك

لحم بقرى برازيلي الكيلو ٢٥.٩٩ ريال سعودي.

كتف لحم بقرى الباكستاني كيلو ٢٥.٩٩ ريال سعودي.

لحم ضاني أثيوبي كيلو ٣٥.٩٩ ريال سعودي.

لحم عجل بالعظم ٣٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

لحم خروف بربري بالعظم ٤٩.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

مفروم بقر برازيلي مبرد ٢٦.٩٥ ريال سعودي للكيلو.

عروض العثيم الويكند

حيث أنه من المعروف أنه تحتوى عروض العثيم على شاي الخيط، بروكلى طازج، بطاطس كتكو، دقيق أبيض فاخر، جبن طعمة ميلك، هناء تونا لحم، لوشن جرجنز مسك، جل شعر فاتيكا، فيليه دجاج واحة، لينا تمر، شيبس البطل جبن.