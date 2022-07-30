شوف عروض لولو هايبر ماركت 30 و31 يوليو أو حتى نفاذ الكميات

نقدم لحضراتكم اليوم من خلال عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market offers أحدث الخصومات الحصرية على أسعار على أسعار مختلف السلع الغذائية الأساسية بشكل يومي لفترة محدودة جداً بمناسبة بداية السنة الهجرية الجديدة، والتي توجد في مختلف فروع لولو في المملكة العربية السعودية، فتابعونا لمعرفة تفاصيل أكثر….

عروض لولو هايبر ماركت في المملكة العربية

توفر لولو هايبر ماركت عدة خصومات خاصة على أسعار: أيس كريم فاديكو لتر كامل، وخصم آخر على سعر الزبدة الطبيعية الغير مملحة من المراعي، بالإضافة إلى عروض لولو على أسعار الجبن المثلثات من المراعي، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار الجبنة الكريمية القابلة للدهن من نادك، وعروض أخرى على أسعار كريمة الطبخ والخفق من نادك، وخصومات أخرى على أسعار طبق بيض السمان من أسترا، ووالزبادي اليوناني بالتوت المشكل من Nadac، كما لديهم خصومات أخرى على سعر زبدة نادك الغير مملحة الطبيعية.

عروض لولو السعودية لفترة محدودة جداً

توفر محلات لولو السعودية لفترة محدودة عدة تخفيضات على أسعار: بسكويت الكريمة من ديما، وخصم آخر على سعر رقائق شيبس تسالي، وكيكة ديما، وتنزيلات على أسعار القهوة الفاخرة نجدية، وتخفيض آخر على سعر المكسرات الطازجة من لوز، وفسدق، وكاجو من الباجة، وتخفيض على سعر تمر رشودية من مزارع النخيل ا كجم، وتخفيض آخر على سعر تمر عجوة المدينة من مزارع النخيل، وتمور الخلاص من مزارع النخيل الخرج، وتخفيضات أخرى.

عروض لولو ماركت الأسبوعية لفترة محدودة

تتوفر أيضاً بفروع لولو هايبر ماركت خصومات خاصة على أسعار: شراب الفواكه من صن توب، وخصم آخر على سعر حليب الشكولاتة من صافيو، والفراولة، والموز، والفانيليا، وعروض على أسعار الكوكاكولا العادية، والكوكاكولا الكانز، وخصم آخر على سعر عبوات مياه نوفا، وتخفيض آخر على سعر مياه الشرب من بيرين المعدنية، وخصم آخر على سعر شراب الفواكه بدون سكر من أوريجينال، وتخفيضات أخرى على عبوات مطهر جينتو، وخصم على سعر مسحوق غسيل جينتو، ومنعم الأقمشة من نولين.