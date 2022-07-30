نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تهنئة بالعام الجديد 1444.. بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد ارق الرسايل واجمل العبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهنئة بالعام الجديد 1444، بعد ساعات قليلة سيتم إستقبال العام الهجري الجديد ١٤٤٤، وينتظر المسلمين في جميع أنحاء العالم إستقبال رأس السنة الهجرية فهى تمثل لهم بناء الحضارة الإسلامية والتاريخ ويتم تعليمها للأطفال لمعرفة دينهم وتاريخهم الإسلامي، وسوف نقدم لكم أجمل تهنئة وعبارات وأدعية بالعام الجديد ١٤٤٤.

تهنئة بالعام الجديد 1444

• أتمنى لكم أيام سعيدة وخالية من الحزن في العام الهجري الجديد.

• كل عام وانتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب ويحقق لكم كل أمانيكم.

• أعاد الله عليك العام الجديد بالخير والبركات.

• أسال الله العظيم أن يبارك في أعماركم ويفرح أيامكم ويجعل أيامكم أفضل سعادة وخيراً.

• اللهم أرزقنا فرحة القلوب وأبعد عنا كل حزن وكرب.

• اللهم أجعل هذا العام ملئ بالخير والبركات علينا وعلى جميع الأهل والأصحاب.

• أرسل لجميع الأحباب أفضل الدعوات والتهاني بحلول العام الهجري الجديد.

• أدعو الله لكم في العام الجديد أن ينعم عليكم بكل خير وسعادة ودعوات مستجابة.

• أرسل لكل أهلي وأحبابي أجمل التهاني والعبارات بحلول العام الهجري الجديد، وكل عام وأنتم بخير.

بطاقات تهنئة بالعام الهجري الجديد

• أجمل التهاني لكل أحبابي وأصدقائي بقدوم العام الهجري الجديد.

• إلى أصدقائي والأحباب تمر السنوات وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم في قلبي

• بشرك الله بالخير والبركات وبسنة جديدة كلها فرح وسرور، وكل عام وأنتم بخير.

• أسأل الله لك العمر الطويل في طاعته وأن تكون سنة هجرية جديدة بالصحة والعافية.

• اللهم أجعل هذا العام الهجري ملئ بالخير والصحة والسعادة لنا ولجميع الأهل والأحباب والأصدقاء.

• أسأل الله العظيم أن يرزقكم شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودخول جنة الفردوس الأعلى.

بداية شهر محرم وحكم التهنئة بمناسبة رأس السنة

أكدت دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر محرم، ويكون يوم الجمعة الموافق ٢٩/٧/٢٠٢٢ هو اليوم المتمم لشهر ذي الحجة ١٤٤٣، ويكون اول يوم من شهر محرم ١٤٤٤ هو يوم السبت الموافق ٣٠/٧/٢٠٢٢.

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء على أن التهنئة بمناسبة رأس السنة الهجرية جائز شرعا ولا حرج فيه، وكذلك الصيام في هذا اليوم مستحب وهو أول شهر من شهور السنة الهجرية وهو من الأشهر الحرم ويستحب الإكثار من الصيام فيها، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» رواه مسلم.