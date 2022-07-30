نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra بخصم حتى 52% من موقع اكسترا اون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra نقدمها لكم بأسعار لا مثيل لها من موقع اكسترا اون لاين ، حيث تجدون من خلالها أقوى تخفيضات اكسترا السعودية على أشهر الجوالات الذكية التي تم إصدارها في الآونة الأخيرة، حيث أن سوق الجوالات والتقنيات يشغل اهتمام العديد من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وقد لاقى سوق الجوالات رواجًا كبيرًا في العقد الأخير، لما تقدمه الجوالات الذكية حاليًا من خدمات كثيرة للمستخدمين، فلم تعد الجوالات تقدم الوظيفة المعتادة لها من إجراء وإستقبال المكالمات، بل أنه كل عام تزيد التقنيات التي تضمها الأجهزة، سواء الكاميرا، أو قراءة ونقل الملفات، أو سماع الملفات الصوتية، وغيرهم الكثير.

عروض اكسترا للجوالات ايفون وسامسونج وهواوي extra بخصم حتى 52% من موقع اكسترا اون لاين

خصومات اكسترا جوالات تجدوها في الفقرات التالية على جوالات اكسترا ايفون iphone ، و سامسونج samsung ، وهواوي huawei ، والتي تعد الجوالات الأشهر في المملكة العربية السعودية، كما تجدون كذلك من خلالها أفضل الخدمات المقدمة حصريًا على متجر اكسترا الإلكتروني مثل خدمة تقسيط اكسترا التي يقدمها لكم من خلال تساهيل للتمويل ، هذا بالإضافة إلى خدمة تبديل جوالك القديم والتي سنوضحها لكم في الفقرات التالية.

وللاستفادة من تلك الخدمات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للإطلاع على الأحكام والشروط الخاصة بخدمات التقسيط والتبديل، أو يمكن التوجه إلى الفرع الأقرب لكم والتواصل مع الإدارة وموظفين الخدمة، وسوف تجد منهم شرحًا وافيًا، وهذا كله للتسهيل على العملاء وإعطائهم فرصة الشراء دون تحمل عبء الدفع الفوري عند الشراء من اكسترا السعودية.

اقوى عروض اكسترا

متاح في النالي أجدد العروض المقدمة على موقع اكسترا ضمن العروض الأسبوعية عليه، والتي ضمت اسعار جوالات ايفون 13 بكل الإصدارات المطروحة منها، مع عروض مغرية جدًا على أسعار الغسالات الحديقة، بجانب أسعار أجهزة الكمبيوتر المحمول، هذا بالإضافة إلى أسعار أجهزة جوالات من سامسونج جالاكسي ايه 52 اس الجديدة، والأسعار والمواصفات تجدوها في التالي تفصيلًا.

تنزيل كبير على سعر غسالة تعبئة علوية توربو من ال جي بسعة 11 كيلو جرام، متاح منها في المتجر اللون الأبيض بسعر 4449 ريال سعودي.

خصم على سعر غسالة تعبئة أمامية من دايو بسعة 7 كيلو جرام، تشمل 15 برنامج و 1400 دورة، متاح منها اللون الفضي بسعر حصري 2899 ريال سعودي.

تخفيضات جديدة من اكسترا

خصم خاص لفترة محدودة على سعر غسالة تضم عدد 2 حوض من ميديا دايو بسعة وصلت 10 كيلو جرام، متاح منها اللون الأسود والأبيض بسعر 1199 ريال سعودي.

عرض مميز على غسالة تعبئة أمامية من دايو بسعة 7 كيلو جرام، تشمل 15 برنامج و 1400 دورة، متاح منها اللون الفضي بسعر حصري 2899 ريال سعودي.

خصومات الصيف من اكسترا

تليفزيون تي سي ال بمقاس 75 بوصة، شاشة ذكية عالية الوضوح بجودة فائقة، الشاشة متاحة بسعر 3999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، بدل من 5199 ريال سعودي، بخصم 23.08%.

تليفزيون سامسونج samsung بمقاس 65 بوصة، شاشة ذكية عالية الوضوح بجودة فائقة، الشاشة متاحة بسعر 4799 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اكسترا شاشات

خصم على سعر تليفزيون سامسونج samsung بمقاس 75 بوصة، شاشة ذكية عالية الوضوح بجودة فائقة، الشاشة متاحة بسعر موفر 4799 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا السعر بدل من مبلغ 7499 ريال سعودي، مع خصم قدره 36%، والعرض يتضمن به إشتراك مجاني في باقة شاهد في اي بي vip.

عرض مدهش على سعر تليفزيون ال جي بمقاس 65 بوصة، شاشة ذكية اوليد عالية الوضوح 4 كيه اتش دي ار، الشاشة متاحة بسعر 5299 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا السعر بدل من مبلغ 21999 ريال سعودي، مع خصم قدره 59.23%، والعرض يتضمن به إشتراك مجاني في باقة شاهد في اي بي vip.

عروض اللابتوب من اكسترا

لاب توب هواوي ميت بوك دي 15، بشاشة مقاس 15.6 بوصة، يأتي بمعالج انتل كور اي 7، يضم قرص بمساحة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة مؤقتة للرام مساحتها 16 جيجا بايت، متاح بسعر 3599 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا السعر بدل من مبلغ 3899 ريال سعودي، مع خصم قدره 7.68%.

تخفيض خاص على سعر جهاز لاب توب ابل ماك بوك برو appke macbook pro، بشاشة مقاس 13 بوصة، الجهاز يأتي مع تاتش بار، وهو يضم به قرص صلب بمساحة للتخزين بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة مؤقتة خاصة بذاكرة للرام مساحتها 8 جيجا بايت، متاح بسعر 5999 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات اكسترا لابتوب

لاب توب اسوس انتل سيليريون ان 4020، بشاشة مقاس 14 بوصة، والجهاز يضم به قرص صلب بمساحة للتخزين بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة مؤقتة خاصة بذاكرة للرام مساحتها 4 جيجا بايت، متاح منه اللون الأزرق بسعر 1099 ريال سعودي شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وهذا بدلًا من 1399 ريال سعودي، بخصم فوري 21.44%.

لاب توب ابل ماك بوك اير apple macbook air، يأتي بشاشة مقاس 13 بوصة، والجهاز يضم به قرص صلب بمساحة للتخزين بسعة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة مؤقتة خاصة بذاكرة للرام مساحتها 8 جيجا بايت، ويضم خاصية البصمة، متاح منه اللون الرمادي بسعر 4699 ريال سعودي فقط، وهذا السعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

اكسترا سامسونج

خصم عالي على سعر جهاز جوال سامسونج جالاكسي ايه 52 اس samsung galaxy a52s 5g، والجهاز يضم به مساحة داخلية خاصة بتخزين الملفات بسعة 128 جيجا بايت، والجوال هذا متاح منه اللون الأسود بسعر 1449 ريال سعودي فقط، بدلًا من 1649 ريال سعودي، مع خصم 12.12%، وهذا السعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عرض كبير لا يفوت على سعر جهاز جوال ايفون 13 برو iphone 13 pro 5g الذي يدعم تشغيل شبكات إتصال الجيل الخامس، والجهاز يضم به مساحة داخلية خاصة بتخزين الملفات بسعة 128 جيجا بايت، والجوال هذا متاح منه اللون الأزرق سيرا بسعر 4599 ريال سعودي فقط، بدلًا من 4699 ريال سعودي، مع خصم 2.12%، وهذا السعر شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة.

عروض اكسترا الأخيرة

يقدم لكم متجر اكسترا من خلال موقعها خصومات حصرية تضم تخفيضات لا تفوت على كمية محدودة من معروضات عروض آخر القطع، والتي يتيحها موقع اكسترا في المملكة العربية السعودية على كل أنواع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية، حيث تضم خصومات فصل الربيع بعد شتاء دام طويلًا.

وقد تم تقديم تلك الخصومات من عروض آخر القطع لفترة محدودة تنتهي بإنتهاء الكمية المتاحة من المعروضات، وهي فرصة لا يمكن تفويتها، حيث أن الأسعار لا يضاهيها كافة الأسعار المقدمة من المتاجر الأخرى، فبادروا باغتنام تلك الفرصة قبل إنتهاء مدة العروض داخل الفروع، كما يمكن الطلب من خلال الموقع الرسمي.

كما تحضر متاجر اكسترا في المملكة العربية السعودية إلى تقديم خصوماتها الجديدة الخاصة بإحتفالات عيد الفطر المبارك، كل عام وانتم بخير، حيث اقترب موعد استطلاع هلال شهر شوال، ولذا يتجه العديد من العملاء إلى التسوق في هذا الوقت من كل عام للإستفادة بتلك الخصومات، فاحرصوا على متابعة آخر الأخبار حتى صور الكتالوج الجديد.

خدمات اكسترا في السعودية

يتيح لكم موقع اكسترا العديد من الخدمات المميزة لكل العملاء المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تضم تلك الخدمات العديد من التسهيلات لهم عند الشراء، مع خدمات ما بعد البيع المتنوعة، حيث توفر متاجر اكسترا بكل فروعها باقات مختلفة تناسب كل العملاء، والتي تلبي لهم كل إحتياجاتهم.

ومن خلال الصورة السابقة يتضح لكم أنه متاح 4 باقات من اكسترا والتي تشمل خدمات مثل باقة تجهيز اكسترا التي تقدم للعملاء خدمة إعداد الأجهزة من أجلك لتوفير الراحة والمساعدة، هذا بجانب باقة حماية اكسترا الخاصة بتقديم الدعم الفني والحماية والحفاظ على الخصوصية والأمان، كما أنه متاح باقات أخرى تتعلق بالضمان والصيانة.

حيث أنه متاح الآن خدمة ضمان اكسترا الذي يتيح لكم ضمان أفضل ومميزات أكثر، هذا مع خدمة صيانة اكسترا التي تضم مركز صيانة معتمد لأكبر الشركات العالمية، والذي نقدم لحضراتكم تفاصيل خدمات التنظيف والتطهير، مع الحفاظ على سلامة السيارة وعدم تأثرها بعمليه التطهر، وهذا من خلال إستخدامهم لمواد لا تسبب الأذى.

اكسترا ايفون 13 برو ماكس

تلبية لرغبة العملاء المترددون على فروع داخل المملكة العربية السعودية توفر لكم متاجر أكسترا الجوال الأحدث من سلسلة ايفون 13 بأحدث ألوان الموضة الحالة، ألا وهو جوال ايفون 13 برو الذي طرحته شركة ابل في الآونة الأخيرة باللون الأخضر الصنوبري بلونه الزاهي الملكي والمميز.

تعرض لكم متاجر اكسترا سلسلة جوالات ايفون 13 بلونها الأخضر الصنوبري الجديد بسعر مغري جدًا، حيث تجدونه بكل الفروع بخصم يصل إلى 300 ريال سعودي، وهذا متاح على جوالات ايفون 13 برو، وايفون 13 برو ماكس، وايفون 13 ميني، كما تحصلون مع الجوال على هدية مجانية ضمان اكسترا والتي يتيحها المتجر حتى نفاذ الكمية.

تقسيط اكسترا

تتيح لكم ميزة خدمة تقسيط اكسترا تسهيلات في الدفع من خلال التعاون مع تسهيل اكسترا للتمويل، حيث تتيح لكم تقسيط السعر على فترات سداد مرنة، وبدون كفيل أو تحويل راتب، مع موافقة فورية أون لاين من خلال الموقع الرسمي الخاص بمتجر اكسترا داخل المملكة العربية السعودية.

وهذا يعد للعديد من العملاء في المملكة العربية السعودية بالعرض الذي لا يفوت من موقع اكسترا، حيث تتيح لكم عند الشراء بالتقسيط الدفع بعد العيد،، وهذا من خلال تمويل معتمد من الهيئة الشرعية، وهذا يمكن الإستفادة منه بعد تحقق اكسترا من تطبيق الشروط والأحكام، ولتفاصيل أكثير يمكن الإتصال على رقم اكسترا 920024778.

عروض اكسترا

فيما يلي تجدون معنا أقوى الأسعار التي تنافس كل متاجر السعودية داخل المملكة، والتي منها جوالات سامسونج جالاكسي فولد زد 3 samsung galaxy z fold3 و سامسونج حالاكسي فليب 3 5 جي samsung galaxy flip3 5g ، وأيضا جوالات أخرى من سامسونج samsung التي هي من أشهر الشركات التي أنتجت الجوالات على مستوى العالم، والأسعار تجدوها في التالي مع تفاصيل خدمة تبديل الجوال القديم.

وقد تم طرح العديد من التخفيضات الجديدة في موقع اكسترا السعودية، والتي تحتفل من خلال تلك التخفيضات بموسم التنزيلات الخاص بنهاية فصل الشتاء، والذي تضم خصوماته الكثير من الأسعار المميزة على العديد من الأجهزة الإلكترونية الذكية من الأصدارات الأحدث والأكثر تطورًا التي تم طرحها في العام 2021، وهذا لفترة محدودة تمتد حتى نفاذ الكمية.

وتقدم اكسترا هدايا مجانية مع العديد من الجوالات الحديثة، فعند شراء جوال سامسونج جالاكسي زد فولد 3 5 جي سوف تحصلون معه على جراب وقلم مجانًا، أو جراب مع حلقة مجانًا، هذا بجانب إشتراكات شهرية مجانية أيضًا لكلٍ من او اس ان، ويوتيوب، وسبوتيفاي، كل هذا تحصلون عليه عند شرائكم من موقع اكسترا.

عروض اكسترا للجوالات

يقدم اكسترا عرض خاص يمكن العملاء من استبدال الجوال القديم من خلال برنامج الترقية على النحو التالي:

استبدل الجوال القديم بجوال سامسونج جالاكسي زد فولد 3 5 جي samsung galxy z fold3 5g ، واحصل على استرجاع نقدي بقيمة 500 ريال سعودي بالإضافة إلى قيمة الجوال القديم، مع اشتراكات مجانية لمدة 6 شهور من osn ، و 4 شهور من youtube ، و 3 شهور من spotify .

5 جي 5g ، واحصل على استرجاع نقدي بقيمة 500 ريال سعودي بالإضافة إلى قيمة الجوال القديم، مع اشتراكات مجانية لمدة 6 شهور من osn ، و 4 شهور من youtube ، و 3 شهور من spotify . استبدل الجوال القديم بجوال سامسونج جالاكسي زد فليب 3 5 جي samsung galxy z flip3 5g ، واحصل معه على استرجاع نقدي بقيمة 300 ريال سعودي بجانب قيمة الجوال القديم المستبدل، بالإضافة إلى اشتراكات شهرية يتم الإستفادة بها مجانًا لمدة 4 أشهر على youtube ، و 3 أشهر على spotify ، و 6 أشهر على osn .

وبهذا يقدم متجر اكسترا عرض مغري جدًا لكل عملائه يجذب به عدد كبير من المقيمين في المملكة مع إعطائهم فرق السعر بين الجوالين، حيث أن تغيير الجوال القديم أصبح غاية الكثير منا، ويعطي اكسترا السعودية تلك الفرصة المميزة لمحبي التجديد والتغيير، كما أنه يمدهم بخصم خاص من موقعهم على الجوال الجديد.

extra

في التالي اشهر الجوالات التي تقدمها عروض اكسترا للجوالات من الشركة الصينية هواوي، التي تنتج الجوالات الأفضل من الفئة المتوسطة على مستوى العالم، فهي تحتل مرتبة عالية في تلك الفئة، وهذا لما تضمه من تقنيات عالية لا يضاهيها غيرها من الجوالات الصينية المنشأ.

وتقدم هواوي huawei لمستخدميها نظام تشغيل لمستخدمي جوالاتها يتيح لهم تحميل وتحديث التطبيقات التي تضاهي في جودتها تطبييقات متجر جوجل بلاي، حيث أن الجوالات الجديدة لشركة هواوي لا تحتوي على خدمات جوجل المعتادة، لكن هذا لم يؤثر على مبيعات الشركة من الجوالات، حيث أنها تقدم تقنيه عالية وخدمات بديلة جعلت مستخدمي جوالات هواوي يستمرون في تفضيلها.

أكسترا

جوال هواوي نوفا 8 huawei nova 8 الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 769 ريال سعودي.

الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 1899 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 769 ريال سعودي. جوال هواوي نوفا 9 اي huawei nova 9i ، سعة 128 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 439 ريال سعودي.

، سعة 128 جيجا بسعر 1099 ريال سعودي مع هدية مجانية بقيمة 439 ريال سعودي. جوال هواوي واي 7 ايه huawei y7a الجيل الرابع، سعة 128 جيجا بسعر 279 ريال سعودي بدلًا من 769 ريال سعودي بخصم 52%.

اكسترا

تخفيضات أكسترا الجديدة نقدمها لكم اليوم في الصور التالية على جوالات ايفون التي احدثت ضجة كبيرة منذ سنين كثيرة، وهذا لمتانتها وصلابة معدنها وشاشتها، فهي تصمد أمام أصعب ظروف الإستخدام، كما أنها تتميز بكاميراتها عالية الدقة، مما جعلها الاختيار الأول للكثير من مستخدمي الجوالات في السعودية والوطن العربي، وفي التالي أسعار جوالات ايفون 12 اكسترا و ايفون 11 و ايفون 13 الجديد.

وتعد جوالات الأيفون من شركة أبل العالمية من أكثر الجوالات المعمرة التي تتسم بعمر بطاريتها الطويل وكذلك الدعم المستمر من شركة ابل لها لفترة طويلة، مقارنةً بسائر الجوالات التي من فئة الفلاج شيب من شركات التكنولوجيا الأخرى، وهذا يعد من أهم الأسباب التي جعلته من أغلى الجوالات في سوق التقنيات.

وتتسم تلك الجوالات بجانب كونها من أحدث وأجود جوالات شركة ابل المعروفة في هذا للمجال منذ أعوام كثيرة، فنجد كذلك أن الجوالات تتسم بتوافرها بألوان كثيرة ومتنوعة، فمنها اللون الأبيض، والأزرق، والأسود، والذهبي، والفضي، كما أنه مؤخرًا أصبحت ابل تنتج العديد من إصدارات الجوالات الجديدة باللون البنفسجي الذي هو أحد ألوان الموضة لهذا العام.

تخفيضات اكسترا

تتيح متاجر اكسترا الموجودة في داخل المملكة العربية السعودية مختلف جوالات الايفون الحديثة بمختلف الإصدارات التي طرحتها شركة ابل للتكنولوجيا في المملكة، والتي أشهرها جوالات ايفون 12، وايفون 13 ، وايفون 11، حيث يوجد من كلٍ منها إصدارات ايفون برو، وبرو ماكس، وايفون ميني، كما أنه متاح منها إصدارات بمساحات مختلفة للذاكرة الداخلية والرامات.

هذا وقد لاقت تلك الإصدارات نجاحًا كبيرًا في السوق السعودي من بين كل محبي إستخدام أجهزة جوالات الأيفون، وهذا بعد أن لاقت الإصدارات السابقة نجاح فائق أيضًا، من إصدارات أيفون اكس التي نالت إعجاب كل مستخدميها عند إصدارها، حيث تهتم ابل بتقديم أعلى معايير الأمان وحماية الخصوصية التي يبحث عنها الكثير منا، وهذا ما تقدمه في كل إصداراتها.

ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، مساحة 512 جيجا بسعر 5694 ريال سعودي بدل 6699 ريال سعودي بخصم 15% وهدية مجانية.

، مساحة 512 جيجا بسعر 5694 ريال سعودي بدل 6699 ريال سعودي بخصم 15% وهدية مجانية. ابل ايفون 12 برو iphone 12 pro ، مساحة 512 جيجا بسعر 5499 ريال سعودي بدل 6199 ريال سعودي بخصم 11.29% وهدية مجانية.

، مساحة 512 جيجا بسعر 5499 ريال سعودي بدل 6199 ريال سعودي بخصم 11.29% وهدية مجانية. ابل ايفون 13 iphone 13، مساحة 256 جيجا بسعر 4299 ريال سعودي مع 3 هدية مجانية بقيمة 288 ريال سعودي.

اكسترا ايفون

ابل ايفون 12 iphone 12 ، لون أحمر، تدعم شبكة الجيل الرابع، مساحة 64 جيجا بسعر مخفض من اكسترا 3199 ريال سعودي بدلًا من 3799 بخصم 15.79%، مع هدية مجانية من اختيارك.

، لون أحمر، تدعم شبكة الجيل الرابع، مساحة 64 جيجا بسعر مخفض من اكسترا 3199 ريال سعودي بدلًا من 3799 بخصم 15.79%، مع هدية مجانية من اختيارك. ابل ايفون 11 iphone 11 ، لون أسود الإصدار الجديد، تدعم شبكة الجيل الرابع، مساحة 64 جيجا بسعر خاص 2799 ريال سعودي بدلًا من 3289 بخصم 14.89%.

اكسترا اون لاين

ابل ايفون 12 iphone 12 ، لون أخضر، تدعم شبكة الجيل الرابع، مساحة 128 جيجا بسعر مخفض 3399 ريال سعودي بدلًا من 4049 بخصم 13.58%، مع هدية مجانية من اختيارك.

ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro لون أزرق، مساحة 128 جيجا بسعر 4599 ريال سعودي بدل 5199 ريال سعودي بخصم 11.45% مع هدية مجانًا من إختيار العميل.

أقوى التخفيضات من اكسترا

ابل ايفون 12 برو iphone 12 pro ، مساحة 128 جيجا بايت باللون الأزرق، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 3999 ريال سعودي بدل 4699 ريال سعودي بخصم 14.89% وهدية مجانية.

ابل ايفون 12 برو iphone 12 pro ، مساحة 256 جيجا بايت باللون الذهبي، يدعم شبكة الجيل الخامس، بسعر 4499 ريال سعودي بدل 5199 ريال سعودي بخصم 13.46% وهدية مجانية.

اكسترا جوالات ايفون

ابل ايفون 13 iphone 13، الجيل الخامس 5 جي، مساحة 512 جيجا بايت، متاح منه اللون الأزرق، بسعر 5299 ريال سعودي مع 3 هدية مجانية بقيمة 288 ريال سعودي.

ابل ايفون 12 iphone 12 ، لون بنفسجي، تدعم شبكة الجيل الرابع، مساحة 64 جيجا بسعر مخفض 3399 ريال سعودي بدلًا من 3799 بخصم 10.52%، مع هدية مجانية من اختيارك.

يتيح متجر اكسترا في السعودية فرصة مميزة لكل عملاءه للتسوق والشراء بأرخص سعر ممكن على كل الأجهزة الإلكترونية الذكية، وهذا يسري أيضًا على أجهزة المطبخ والأجهزة الكهربائية المنزلية، مع نشاط المتجر الأساسي من الكتب الشهيرة لمحبي القراءة، مع مختلف الادوات المدرسية ومستلزماتها، وبهذا يمكنكم شراء إحتياجاتكم من مكان واحد بأقل مجهود.

خصومات اكسترا اون لاين على جوالات ايفون وسامسونج وهواوي عرضناها لكم بأسعار لا مثيل لها، حيث أصبح موقع اكسترا الالكتروني ينافس كبرى المتاجر السعودية، كما أنه يعرض منتجات اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 12 التي يصعب على البعض إيجادها، ونرجو منكم متابعتنا للمزيد من التخفيضات التي نقدمها لكم من مختلف المتاجر والسوبر ماركت المتنوعة في المملكة، حيث تتجدد الخصومات من خلالنا بصفة يومية وفقًا لأجدد الأسعار.